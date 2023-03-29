2023 奥地利Red Bull 悬崖跳水全球系列赛-惊险紧张氛围令人期待

自 2009 年以来，奥地利Red Bull 悬崖跳水全球系列赛一直是对运动技巧和特技飞跃艺术的终极考验，因为选手从高达 27米的高台上，从标志性建筑、峡谷、悬崖边甚至历史悠久的桥梁上纵身跃下。这些了不起的运动员在平静的河流和波涛汹涌的蔚蓝大海中进行壮观又复杂的跳水挑战，所有精湛的表现都发生在他们以高达 5倍的重力加速度(5G)冲击水面之前的短短三秒内。

在男子和女子比赛中，赛季结束时的终极奖项是梦寐以求的 King Kahekili 奖杯。 今年，24 名顶尖选手正准备经历七项高风险赛事，将他们的运动提升到一个新的水平，包括 2023 年首次亮相的三个全新地点。

01 新站点和标志性景观

新赛季将在6月以熟悉又隆重的方式开启。悬崖跳水第二次回归引人注目的海滨景点，在美国最古老城市之一波士顿的天际线映衬下拉开序幕。 上个赛季，当英国的Aidan Heslop 和加拿大的Molly Carlson 为悬崖跳水史上最激动人心的赛季之一定下基调时，波士顿的揭幕战就见证了一场激烈竞争的重组名次。

6月的第二站将把悬崖跳水活动带回巴黎和德比利港的塞纳-马恩省河畔。 优雅的城市景观和举世闻名的埃菲尔铁塔将环绕着跳水高台，届时，观众将能够看到运动员们在法国首都中心全力以赴的表现。

自 2009 年以来的第 10 年，7月将看到悬崖跳水重返意大利美丽的普利亚小镇滨海波利尼亚诺。这里可谓是欧洲悬崖跳水的发源地。届时，观赏性十足的竞赛与如画的海滩海湾和蔚蓝的亚得里亚海波涛汹涌的浪潮相得益彰。

Aidan Heslop flies through the clear blue Puglian sky © Dean Treml/Red Bull Content Pool

8 月将以全新的悬崖跳水地点开始，这也标志着 2023 赛季行程的中途点，日本的高千穗町为争夺梦寐以求的 King Kahekili 奖杯增添了新的维度。 令人叹为观止的高千穗町位于九州岛宫崎县的群山深处，为本季第四站营造了真正壮观的景象，距离悬崖跳水精英们第一次也是唯一一次造访日出之国已有七年之久。

悬崖跳水将在 8 月下旬重返欧洲，届时瑞典首都斯德哥尔摩将成为东道主，首次亮相 2023 年全球系列赛第五站的行程。期待以皇宫为背景的壮观表演。

9 月，当选手们重返波斯尼亚和黑塞哥维那的莫斯塔尔时，冠军的加冕正式倒数计时开始。 在此之前的三次比赛中，Stari Most 举办了本赛季的倒数第二站，并证明这是关键的一站，一次伟大的跳水或一个糟糕的错误，都可能让冠军头衔重新洗牌。

2023 年行程的最后一站将在另一个全新地点举行，悬崖跳水将于 11 月在新西兰奥克兰举行，将是一场压轴竞赛，届时King Kahekili 奖杯将会颁发给今年表现最佳的男女跳水运动员。

02 2023 赛程表

认识悬崖跳水参赛选手

2023 年奥地利Red Bull 悬崖跳水全球系列赛季，预计每项赛事将有 12 名男运动员和 12 名女运动员参加，其中 8 名男运动员和女运动员确认进入常驻阵容。 该组别的其余名额将由每个类别最多四个外卡选手组成。

第 14 季迎来了新一代的常驻悬崖跳水运动员，三名新运动员将更新名单。 如果你看过去年的跳水比赛，你可能会认出常驻阵容中的新面孔——前外卡选手Meili Carpenter (美国), James Lichtenstein (美国) 和 Miguel Garcia (哥伦比亚) 将为他们的第一次全面比赛做足准备——届时将与全世界最顶尖的跳水选手一较高下。

常驻跳水选手 (女子组)

Rhiannan Iffland (澳大利亚)

Molly Carlson (加拿大)

Eleanor Smart (美国)

Xantheia Pennisi (澳大利亚)

Jessica Macaulay (加拿大)

Meili Carpenter (美国)

Iris Schmidbauer (德国)

Yana Nestsiarava (白俄罗斯)

常驻跳水选手 (男子组)

Gary Hunt (法国)

Aidan Heslop (英国)

Catalin Preda (罗马尼亚)

Constantin Popovici (罗马尼亚)

Alessandro De Rose (意大利)

Nikita Fedotov (白俄罗斯)

James Lichtenstein (美国)

Miguel Garcia (哥伦比亚)

欢迎收听下方的播客內容，进一步了解澳大利亚悬崖跳水明星 Rhiannan Iffland 每次跳水是如何克服恐惧的。

03 2022的回顾

自信、沉稳的冷静和始终如一的态度加上艺术的完整性，是 2022 年男子组的主旋律，因为跳水运动员在七个令人惊叹的地点一跃而下、俯冲和翻滚，这带来了他们自己独特一系列的竞争挑战。 明显的多米诺骨牌效应是每位跳水运动员都在测试自己的个人极限，促使运动员们向更高分发起挑战。随着夺冠的压力越来越大，整个赛季创造了无数个完美的 10 分佳绩。

来到意大利的倒数第二站时，冠军争夺者越来越多，因为每一次转身、翻身、翻滚和屈体动作都必须做到绝对完美。 三位冠军争夺者——法国的 Gary Hunt、英国跳水选手Aiden Heslop和罗马尼亚鲨鱼Catalin Preda——越接近冠军头衔，他们似乎成长越快，展现出令人惊艳的高难度动作，许多出乎意料的空中表演令人印象深刻。

Rhiannan Iffland celebrates picking up another King Kahekili Trophy © Dean Treml/Red Bull Content Pool

最终， Hunt 在澳大利亚悉尼激动人心的赛季对决中，打破纪录获得了第 10 次奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛的冠军宝座，这位法国人将再次成为新赛季夺冠的热门人物。

在女子比赛中，天赋潜能、强大的纪律和平台上的安静氛围在整个领域闪耀，从这项运动最有经验的跳水运动员，到像 Meili Carpenter 这样的外卡选手都在展现极限的跳水动作。

Rhiannan Iffland是这项运动女子组中获奖最多的运动员，她再次成为沉着冷静的主宰力量，她始终如一的出色表现，仅在赛季揭幕战中被加拿大选手 Molly Carlson 捷足先登。 作为 Iffland 的主要挑战者，Carlson 的积极性、充满活力的风格和天赋在整个赛季始终如一。但澳大利亚选手凭借在倒数第二站波利尼亚诺的出众表现，她在 2022 年锁定了连续第六个冠军头衔，并且仍然是今年女子组跳水选手中的顶尖人物。

欢迎点击观看2022 赛季最后一站的精彩花絮

53 分钟 悬崖跳水澳大利亚站精彩集锦 The Red Bull Cliff Diving World Series arrived in Australia. Watch the best action from Sydney.

04 奥地利Red Bull悬崖跳水世界大赛的运作模式

自 2009 年以来的每个赛季，参加奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛的运动员都将这项运动推向了新的极限。 男子和女子比赛各有12名跳水运动员参加，每场比赛包括8名常驻跳水运动员和最多4位外卡选手。 比赛通常持续两天，第一轮的跳水顺序由每场比赛前的抽签决定。

每位跳水运动员都在国际评审团面前展现个人的独特性，汇集了最佳的身体技能、精神力和专注力，并以时速高达 85 公里的惊人速度展现动作。届时，评审根据创造力、特技实力和运动能力评判其跳水动作的优劣。

每位跳水运动员必须在比赛期间至少进行一次跳水才能计入最终成绩，并由五名评委给分。 跳水在起飞、空中定位和入水时评判得分。 去掉一个最高分和最低分，然后其余三个中间分数乘以每次跳水的难度系数。

What all the divers want to see © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool

第 1 轮，所有运动员都执行要求的跳水动作。 第 2 轮，是中级跳水。随后两轮，跳水运动员将进行两轮可选的跳水。这些跳水的难度没有上限，跳水时的每个要素都很重要。 第三轮和第四轮的自选跳水，运动员根据上一轮的累计成绩倒序进行跳水。

在所有四次跳水之后，获胜者脱颖而出。 根据他们的最终结果，每位跳水选手都会获得积分，这些积分将计入他们的奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛的总排名内。

最终，高分意味着得大奖。 每一次分站表现和每一次跳水都对 Kahekili 国王奖杯的争夺至关重要。

05 如何观赏奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛

从偏远地区到城市天际线、蔚蓝的大海、河流、平静又狂野的水域，每个跳水地点的独特性都为这项无与伦比的体育竞赛增添了魔力。

届时可在奥地利 Red Bull TV 上观看直播。

如果您想亲眼目睹这一令人惊叹的赛事活动，请在 2023 年第 14 季七个独特又辉煌的地点中的任何一个地点进行注册 ，届时与现场的数千名观众一起欢呼吶喊。

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