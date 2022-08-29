2022奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛 –波斯尼亚与赫塞哥维纳精彩回顾

2022 年奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛赛季后半场，本周在波斯尼亚与赫塞哥维纳的莫斯塔尔古桥拉开序幕，12 名男子和 12 名女子在巡回赛的第五站争夺关键的冠军积分。

继周四从莫斯塔尔历史悠久的古桥 Stari Most 直接以迷人而独特的第一轮跳水跃入后，周五，高台上继续进行第二轮的跳水，参赛选手于周六回归，获得最后两次跃入内雷特瓦河的机会。

Popovici和冠军卫冕者Iffland在莫斯塔尔获胜破纪录

罗马尼亚的 Constantin Popovici打破有史以来最高的比赛得分记录，他在莫斯塔尔拿下 2022 年奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛的第二场胜利，而居主导地位澳大利亚的Rhiannan Iffland则在女子比赛的旋转中赢得第四场胜利的荣耀。

在一个高水平的跳水周末，在评委们为他的对手给出多个 10分的情况下，33 岁的Popovici最终在莫斯塔尔冲刺成功。 尽管在三天的比赛中他自己只拿到了一个 10 分，但正是凭借出色的稳定性和高难度，这位罗马尼亚选手以 23 分的优势，击败了他的同胞 Catalin Preda。 他的481.5总分也创下了之前由Preda保持的单场比赛最高分。

Popovici表示：“当然，我现在感觉非常好，而且大家跳水的水平正以惊人的速度增长。我知道这会很艰难。莫斯塔尔的挑战总是最强烈的，现在是赛季中期，每个人都非常专注，所以我很高兴我能做到比其他人更好。今天赢了，他的赛季在这个史诗般的历史环境中达到了一个新的里程碑。”

“它总是可以变得更好，我相信它会变得更好。Catalin 在巴黎取得了很高的分数，人们认为就是这样，但有些人认为它可能很快就会被打破，我相信我的也会再次被超越。”

Rekorder Constantin Popović u letu do pobjede © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

此次的胜利是Popovici在哥本哈根之后本赛季的第二场胜利。而他的对手 Preda 最后一次跃入内雷特瓦河为他赢得了评委的四个 10 分，并在今年的五站比赛中第四次登上颁奖台，目前他仍以 760 分的总积分居领先地位。

Aidan Heslop在莫斯塔尔（Mostar）挤进了前三名，这位 20 岁的选手在第一个赛季中表现出色，身为一位常驻选手并没有放缓的迹象。 英国籍选手以 646 分排名第三，仅落后法国的Gary Hunt 34 分，后者在这里获得第四名。

乌克兰的 Oleksiy Prygorov 打破之前个人的最高分，他的表现可以让他在本赛季前四站的三站中获得第一个颁奖台机会，在三天的时间里，他在 20,000 名观众面前表现优异，最后获得第五名。

女子组的比赛是本赛季表现最好的两名选手一路厮杀到最后一轮。 五届冠军Rhiannan Iffland今年一直受到加拿大选手Molly Carlson的追击，后者在波士顿的赛季揭幕战中取得了首场胜利。 但这位 30 岁的澳大利亚籍选手再次利用她的每一点经验和沉着冷静的精神，完成了一次典型的令人惊叹的最后一跳，从一名评委那里获得了 10 分，并为自己在本赛季赢得第四胜佳绩。

Iffland 表示：“我认为波士顿的第二名让我有点警惕，它让我心生动力。这真的很令人兴奋；整个赛事我和Molly之间势均力敌。我知道在最后一次跳水我必须做一些特别的事情，我非常兴奋，我成功了。连续四场真的让我很开心，我已经准备好进入本赛季的最后几轮了。Iffland在总积分榜上领先 170 分，是总冠军最有力的争夺者。

“没错，我拿下了三连胜。对我来说，在这里跳水是一种爱恨交织的关系，我仍然觉得这是一处非常令人生畏的跳水地点。我想我找到了一种控制这些感觉的方法，有时这就是最重要的事情。”

Rhiannan Iffland pred ulazak u hladnu vodu Neretve © Dean Treml/Red Bull Content Pool

对于只有 23 岁的Carlson来说，这仍然是一个非常成功的第一个赛季。 这是本赛季的第四次颁奖台 - 包括三个亚军 - 她在总积分榜上以238 分领先第三名美国籍的 Eleanor Smart。

Jessica Macaulay，上个赛季世界大赛的亚军，在莫斯塔尔登上了女子组的颁奖台，并在总积分榜上排名第四。

莫斯塔尔这个拥有全世界最长跳水高台传统的地方，再次令人惊叹地展示了这项不断发展的运动，达到了一个新的境界。

奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛从波斯尼亚与赫塞哥维纳出发，将前往风景如画的瑞士Sisikon，两周后的第 6 站将继续争夺关键的冠军积分。

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