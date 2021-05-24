Red Bull奥地利红牛悬崖跳水全球系列赛将于今年夏天重新出发，本赛季将有6个激动人心的地点可供运动员充份发挥与表现，届时将有超过18个以上不同国籍的运动员共襄盛举这场地表上最惊心动魄的赛事活动。

Red Bull奥地利红牛悬崖跳水全球系列赛本季有4个全新地点，有史以来最年轻的常驻跳水员和相同标准的男女参赛者，在史上最长的停赛期之后，即将进入另一个崭新的10年。 这项运动的冠军卫冕者 Rhiannan Iffland 和 Gary Hunt是最受瞩目的焦点，结合了技巧的自由落体运动，从高达27公尺高台一跃而下，时速超过85公里，期待再创2019赛季非凡的新纪录。

Gary Hunt and Rhiannan Iffland celebrate with their trophies in 2019 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

纯然的专心、完美的技巧和身体的控制，是运动员追求光荣Kahekili奖杯必不可缺的组成要件。从自然景观、视觉盛宴到历史古迹和原始水域的场地，这项快速发展的运动将在2021年再次突破界限并挑战极限，在6场艰苦的测试竞赛中产生两位冠军新得主。

今年巡回赛的新据点包括法国的Saint-Raphaël 、挪威首都 Oslo, 、爱尔兰西北部下派崔克角 Downpatrick Head 海岸和封关战阿塞拜疆 Baku的冠军加冕地点。本赛季终点站的布局，将搁置以往世界大赛总以高度跳水的炫耀特色。

Downpatrick Head © Red Bull Cliff Diving

不过，在参赛者体验这种特殊氛围之前，Red Bull悬崖跳水全球系列赛世界级运动员仍将从27米（男）和21米（女）的高台纵身跃下，以不到3秒钟跃入水中。在波西尼亚、赫塞哥维那及意大利等经典据点，势将受到广大粉丝的热情支持与关注。

继上回最后一次跳水比赛21个月之后，本赛季的首站比赛将于今年6月在法国里维埃拉的自然生态环境中进行。卡普德拉蒙特（Cap Dramont）位于圣拉斐尔（Saint-Raphaël）村外，是一座自然保护区，届时运动员将从岩石上一跃而下，充分享受这全世界最纯粹的极限运动。在这里，冠军纪录保持人Gary Hunt将首次在法国国旗飘扬的据点参加比赛。

在著名蔚蓝海岸闪闪发亮的红色悬崖之后，2021年世界大赛将抵达最北端的地方。另一个首次，今年8月挪威首都奥斯陆将举办这项赛事，届时将在奥斯陆峡湾顶端冰山造形的歌剧院上，为24位运动员搭上跳水高台。

历史悠久的莫斯塔尔古桥Stari Most 连续第6季成为男女参赛者飞跃的据点，因此成为本赛季中期的经典赛事。本赛季，波斯尼亚和黑塞哥维那被联合国教科文组织列为世界遗产的地点成为行程上第一个对运动员来说并不陌生的地点。他们潜入内雷特瓦河（Neretva River）冰冷的水域，将再次鼓舞当地潜水的传统，并为进入今年年底的行程定下遵循路线。

Historic Stari Most will welcome back the cliff diving elite once again © Romina Amato/Red Bull Content Pool

9月份，参赛者发现自己来到爱尔兰下派崔克角（Downpatrick Head）海岸，在陡峭悬崖全新高台上竞技。如果从这陡峭的悬崖上直接跳两次，自然因素对3秒钟自由落体的影响将会非常明显。

赛季倒数第2站，Red Bull悬崖跳水全球系列赛，将重返意大利南部滨海的波利尼亚诺阿马雷(Polignano a Mare)。在那座从岩石上盖起房子的地方一跃而下，意大利唯一的跳水运动员 Alessandro De Rose 曾在2017年庆祝他的首次胜利荣耀。冠军卫冕者Rhiannan Iffland和Gary Hunt，曾于2018年在这里加冕，而哥伦比亚籍的Maria Paula Quintero则在2019年成为最年轻登上颁奖台的女性运动员。这处私人屋顶露台将是11年来第8次，成为夺冠的关键出发点。

经过5站惊人的挑战与竞赛后，2021年全球系列赛将首次进军阿塞拜疆。亚洲在巴库与东欧相遇的地方，届时这项运动的世界冠军，将首次在室内具有建筑吸引力的Deniz购物中心加冕，该购物中心设有一个直径12公尺的压克力池。 从各个视角都可以清楚地看到，这个奢华的表演舞台将在年底为所有24位参赛者进行空中意识的终极测试。预计2021年将是一个非常特殊的赛季。

The season finale will take place in a very unique setting in Baku © Dean Treml/Red Bull Content Pool

随着2021年的到来，世界大赛将进入一个新的纪元，当时有相同数量的男女运动员具有永久常驻身份（8位）。 他们亦将遵循相同的比赛形式，并加入了新一代世界级的运动员，共同将这项运动发扬光大。

尽管8座世界冠军得主Gary Hunt是最受瞩目的选手，但体育总监Greg Louganis认为，由于成熟的跳水运动员不断提升自己比赛的水平，而新手也有登上颁奖台的表现，因此本赛季在男子领域这一切都是必争之地。女子组中有两位新的永久常驻跳水运动员-她们是哥伦比亚籍的Maria Paula Quintero，第1位获得永久席位的青少年，以及来自德国的Iris Schmidbauer ，对于不败的冠军选手Rhiannan Iffland来说，竞争势将变得更为激烈。

2021年Red Bull悬崖跳水全球系列赛将是一场荣耀之战，并再次在这些佼佼者中，决选最好的优胜者。

关于Red Bull Cliff Diving 奥地利红牛悬崖跳水全球系列赛

每小时85公里的极速、充满力与美的艺术展现，并将自由落体竞技发挥至极致- Red Bull悬崖跳水全球系列赛，自2009年5月首次举办后，即成为全世界最令人惊奇与期待的极限运动之一。来自全球最顶尖的悬崖跳水高手，在无任何防护之下，自27米高台，疾速下降跃入水中，选手需在落水前3秒内，表现各式翻转及花式动作，并且双脚先入水，考验选手在重力加速度之下，高度专注力、技巧及对身体掌握度的全然展现。每年精选全球独特的比赛地点，更吸引全世界成千上万的观众争相关注这项惊险刺激且震撼人心的极限跳水运动。

2021 Red Bull懸崖跳水全球系列賽行程表

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