本赛季澳大利亚悉尼的最后一场比赛，Rhiannan Iffland 和 Gary Hunt双双蝉联悬崖跳水世界冠军殊荣。

2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛世界冠军得主

在全球进行了八场激动人心的比赛后，卫冕冠军选手Gary Hunt和Rhiannan Iffland再次加冕奥地利Red Bull 悬崖跳水全球系列赛世界冠军殊荣，而他们也就此分别获得他们的第 10 座和第 6 座卡赫基利国王奖杯。在激烈的男子组冠军争夺战中，Aidan Heslop在Hunt之后获得亚军，Catalin Preda获得第三名。Iffland登上整个赛季颁奖台的荣耀，亚军为Molly Carlson及第三名由Eleanor Smart.获得。

悉尼赛事关键纪实

锐不可当的 Iffland 和 Hunt 在悉尼加冕

Gary Hunt的最后一次跳水得分 10 分，在澳大利亚悉尼的一场激动人心的赛季对决中，赢得了创纪录的第 10 座奥地利Red Bull 悬崖跳水全球系列赛世界冠军头衔。在女子组比赛中，主场作战的Rhiannan Iffland在欣喜若狂的18,000 名观众面前，用自己无可争议的强大实力赢得她的第六座卡赫基利国王奖杯。

Hunt在本赛季早期的比赛中被迫在年轻一代的天才选手中扮演配角位置，但他以行动证明了即使在 38 岁的年纪，他仍然是 27米高台上最强的那一个。 面对他的两位冠军竞争对手——英国的Aidan Heslop和罗马尼亚的Catalin Preda，Hunt仍旧赢得了胜利。

Hunt 表示：“说实话，我仍然不敢相信这个结果。今年开始观看所有年轻选手进行这些大规模的跳水运动时，我感觉自己处于阴影中，结果也显示出来了。 我觉得我必须重建我的信心并重新开始。我最终设法达到了目标。整个赛季他总共获得了 18 个 10分。”

“这听起来像是一场梦。这是一个非常紧张的赛季，最终我成功夺冠。一切都不可能更好了。此时，我需要一点时间沉淀。”

Gary Hunt u skoku do pobjede u Sydneyu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

在Heslop成为常驻选手的第一个赛季中，他展现出了初生牛犊不怕虎的冲劲与闯劲。Heslop超出了所有人的预期，向悬崖跳水界发出了一个明确的信号——他将成为下一位王者。两次夺冠和三个颁奖台位置，包括在悉尼港的另一个亚军，确保了这位 20 岁选手在世界大赛积分榜上第二名的殊荣。

Preda 在寻求首座冠军头衔的过程中可能落空了，但在决赛中仍登上了颁奖台，意味着这位 31 岁的选手将重复上个赛季的名次，而这位“罗马尼亚鲨鱼”无疑会再回来 明年再次寻求荣耀的展现。

而对Iffland 来说，在上一站意大利已经确立第六座世冠的殊荣，但在本土取得胜利的梦想意味着她在第八场也是最后一场比赛中不能停下脚步。 来自加拿大Carlson再次向她施加压力，Iffland如果想要在家乡父老面前夺取 37 场比赛中的第 30 场胜利，她背负的压力和动力是可想而知的。

这位来自纽卡斯尔31 岁的选手表示：“这是我的第六座冠军头衔，它真的很特别。我真的不知道说什么了。 我知道无论今天的结果如何，我都会捧起卡赫基利国王奖杯的荣耀，所以我想这减轻了一些压力。 但我还有工作要做。 我想在我们家乡的观众面前表演一场非常棒的表演。我尽力完成了。”

“超级骄傲的——今天早上我不知道我将如何应对紧张的情绪，不知道我在那里确切的感受。我两次跳水都拿到了 9 分，这就是结果。看到 Molly跳水真是太酷了，我真的很想看看有这么大难度的分数。我认为明年的赛事将会很有趣。”

Rhiannan Iffland slavi osvajanje još jednog trofeja Kralja Kahekilija © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Carlson在她成为常驻选手的第一年，就在波士顿赛季揭幕战中取得惊人的胜利，并以最高总成绩获得第六次第二名。 这位年仅 24 岁的总亚军现在将专注于2023 年再迈出一大步，并在下一次对Iffland造成更大的威胁与挑战。

在悉尼登上颁奖台越来越令人印象深刻的是Smart，这一结果为这位美国人赢得了第三名——这是这位 26 岁选手最好的成绩，她于 2017 年首次加入本赛事。

18.000 fanova je pratilo takmičenje sa vode i kopna © Dean Treml/Red Bull Content Pool

在北美、欧洲和澳大利亚的八场比赛中进行了 762 次跳水，不仅本周六下午在阳光明媚的悉尼加冕冠军，而且根据今年的世界排名，2023奥地利 Red Bull 悬崖跳水全球系列赛中获得常驻席位的八名男女跳水员也获得了确定。

在女子组中，除了前三名之外，还有来自澳大利亚的Xantheia Pennisi及加拿大的Jessica Macaulay； 美国的Meili Carpenter则在常驻名单上首次出现，德国的Iris Schmidbauer将在一年后以外卡身份重返常驻阵容，而独立运动员Yana Nestsiarava也将回归。

在男子组方面，Nikita Fedotov (IAT)、罗马尼亚的Constantin Popovici和意大利的Alessandro De Rose将在 2023 赛季回归。常驻名单上的新成员将有来自美国的 James Lichtenstein，而哥伦比亚的 Miguel Garcia 将进入前八名。

墨西哥的Adriana Jimenez在著名的澳大利亚赛事后，结束了她出色的悬崖跳水生涯，一位最受喜爱和尊重的运动员也进行了告别。 这位 37 岁的选手在 2018 赛季拿下亚军的成绩，本次在悉尼以第五名的成绩结束比赛。

奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛回顾第 13 个赛季的圆满成功，并将在 2023 年以新的选手阵容、更困难的跳水项目及独特的行程，再次呈现在粉丝们的面前。

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