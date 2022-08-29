2022 Red Bull悬崖跳水全球系列赛 –挪威奥斯陆精彩回顾

Red Bull悬崖跳水全球系列赛本周末进入本赛季的中段，12 名男子和 12 名女子在挪威奥斯陆争夺重要的冠军积分。 两场激烈的冠军争夺战如火如荼，完美的天气条件和史上最长的高台，一切都为歌剧院的惊悚时刻做好了准备。请继续看下去，进一步了解本赛季第四站的相关纪实。

奥斯陆发生了那些事？

第 2 天：Hunt 与 Iffland在歌剧院惊悚时刻的精湛表现

在本赛季第四次尝试后记录了他的首场胜利。这位法国人在丹麦首都表现出四年来最差的成绩，但每次从奥斯陆歌剧院屋顶 30公尺长的平台上跳下时，都能重回胜利之路。

对于这位 38 岁的选手来说，这是一场急需的胜利，本赛季他发现自己承受着比以往任何时候更大的压力，以保住自己的冠军头衔。 Catalin Preda 和 Constantin Popovici 被证明是挑战冠军头衔的强劲对手，虽然这对罗马尼亚人在挪威首都的表现并不是最好的，但英格兰的新星 Aidan Heslop 和意大利的 Alessandro De Rose 在55,000 名热情观众面前为Hunt提供了最严峻的考验。

Gary Hunt je četvrti pobjednik u muškoj kategoriji na četiri stanice sezone © Romina Amato/Red Bull Content Pool

领先进入最后一轮，卫冕冠军选手发现自己处于与丹麦站完全相同的境地。 然而，这一次，他在当天的最后一跳中稳住了勇气与镇静，最后超越了分别获得第二和第三名的De Rose 和 Heslop。

Hunt na postolju slavi svoju prvu pobjedu ove sezone © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Hunt 表示：感觉真棒。我非常高兴。 我让自己处于一个像在哥本哈根一样的位置，只需要一次优异的跳水，但上次我犯了一个错误。 我不会犯两次同样的错误，他现在可是 88 项赛事44 场胜利的冠军得主。

“我们有很多比赛时间都非常接近。所以很明显，获得一场胜利，拿下四次出色的跳水感觉真棒，我眼看这个赛季从我身边渐渐滑过，所以现在一切都非常重要。我要充满信心，我会继续努力前进。”

今天的结果意味着本赛季在四站比赛中出现了四位不同的男子冠军。 在总积分榜上，Preda 仍然以 600 分居领先位置，但 Hunt 现在已经将差距缩小到仅有30 分。Heslop在冠军争夺战中依然稳稳当当，仅落后 54 分，以他作为一位常驻跳水员的首次赛季来说，目前正积极发挥实力。

在女子比赛中，进入最后两轮的 Rhiannan Iffland 和加拿大的 Molly Carlson 仅相差 5.5 分，但澳大利亚选手在第 2 天火力全开，从评委那里拿到了三个 9分，第三轮跳水表现出色。

Carlson未能与其匹敌，冠军卫冕者在进入最后一轮时将领先优势扩大到 20 分。 另一个近乎完美的第四次跳水从小组中获得了 9.5的成绩，Iffland获得了她在本赛季的第三场胜利。

Gledaoci sa zgrade Opere prate let Rhiannan Iffland do pobjede © Dean Treml/Red Bull Content Pool

当天，前两名的分差是惊人的 51 分，而奥斯陆颁奖台上则由美国外卡选手Meili Carpenter完成，她在波士顿再次获得第三名，继续她令人印象深刻的赛季。

30 岁的 Iffland 表示：我的第 26 场胜利，太不可思议了！ 我正乘着这股自信的浪潮，好好享受跳水的乐趣。 我真的是从人群的能量中汲取灵感。 这真的非常特别，为他们上演一场精彩的表演真是太好了。

“我听说天气也是他们整个夏天最好的，所以那是一个非常特别的时刻。”

Iffland 的 13 场连胜纪录在赛季揭幕战中被她的加拿大对手终结，现在她在总积分榜上的领先优势扩大到 130 分。 美国的Eleanor Smart位居第三，落后第二名的Carlson近 200 分。

8 月 27 日，悬崖跳水精英将从本赛季最北端向南移动到波斯尼亚和黑塞哥维那的莫斯塔尔，冠军争夺战将在历史悠久的 Stari Most 继续进行。

第 1 天：Iffland 和 Hunt 取得领先

澳大利亚的 Rhiannan Iffland 展现了她典型的镇静和稳定，取得领先优势，但再次发现熟悉的面孔，加拿大Molly Carlson在最后几轮成为最接近的劲敌。 自 2014 年参加世界大赛以来，这是女子组的第 40 场比赛，进入周六最后一轮比赛，两个冠军对手仅相差 5.5 分。

Iffland 表示：这是一个良好的开始。我本可以将第二次跳水做得更好，但你知道，很难保持稳定。条件好的时候总是很困难，因为每个人都是一样的，这让你很紧张。但是，没错，我为明天感到兴奋。每一天都是不同的一天，这取决当天的跳水谁能出线并完全投入。

Molly Carlson skače sa platforme u Oslu © Romina Amato/Red Bull Content Pool

加拿大的 Aimee Harrison 可能是第一天最引人注目的参赛者。她在世界大赛的第四次上场，这位 27 岁的外卡选手在 21公尺高台上的表现令人印象深刻，也是她职涯首次进入前三名的佳绩。

周六，她将全力以赴争取第一次登上颁奖台，届时她将完成女子组中最难的一次跳水 - 前 4 个翻筋斗和 1/2 扭转，难度为 4.4。

在第一轮跳水从评委那里获得三个 9 之后，法国的 Gary Hunt看着他的罗马尼亚对手Constantin Popovici和Catalin Preda在 27公尺高台上的第一次跳跃中各拿了三个 10。 但Hunt在第二轮反攻，拿下两个 10 分，而Popovici和Preda则在破纪录的 30 公尺长高台上的跳水表现不算理想。

Hunt表示：第一轮我有一个稳定的跳水表现，然后我听说罗马尼亚人得了10 分，所以我知道我必须在最后一轮以强势结束。我很享受今天第一个跳水的事实，距离我开始比赛已经有很长时间了。我觉得我在哥本哈根的最后一次跳水后证明了自己的意义，所以我很高兴证明我已经回来了，至少今天是这样。

自 2009 年首届世界大赛以来，这位九届冠军在一个赛季中，还没有过四场比赛未能获胜，但他承认统计数据并没有激励他：我认为我不需要任何额外的理由来跳得好或获得一场胜利。本赛季我还没有完成一场比赛，有四次出色的跳水，所以这是我在这里唯一的目标。

Gary Hunt u skoku sa rekordno duge platforme © Romina Amato/Red Bull Content Pool

在此同时，墨西哥的Jonathan Paredes因伤缺席整个 2021 赛季后，表现出正在恢复最佳状态的迹象，在第一天之后跃居第二位，仅次于Hunt。 这位 2017 年的冠军得主曾在 2014 年在今天的挪威赛事唯一拿下 10 分的选手，在疫情和伤病袭来之前，他可是男子颁奖台上的常客。这位＂独具风格”的选手，现在的目标是自 2019 年比赛恢复后首次能够进入前三名。

意大利的Alessandro De Rose也在关注本赛季的第一个颁奖台位置，他在隔夜积分榜上排名第三。

周六，24 名参赛者将返回平台进行最后一轮比赛，而观众将在陆地和水上的每个可用有利位置为他们加油助威。