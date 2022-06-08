Aidan Heslop (L) of the UK and Molly Carlson of Canada with their winners trophies during the first stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Boston, USA on June 4, 2022.
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
冒险

2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛美国波士顿精彩回顾

2022 年奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛的第一站，Molly Carlson和Aidan Heslop爆冷夺冠！以下是在波士顿发生的一切。
作者 Chris Magill
5 min read发布于

Summary

  1. 1
    悬崖跳水情侣在美国夺冠
  2. 2
    美国本土选手的表现如何？
  3. 3
    2021奥地利悬崖跳水冠军奋勇向前
  4. 4
    Orlando Duque担任体育总监的第1场赛事
  5. 5
    下一场赛事: 悬崖跳水在巴黎
2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛于上周末在波士顿港揭开序幕，12 位男子和 12 位女子选手，齐聚当代艺术学院搭建的高台上进行本赛季首次的悬崖跳水大赛。
01

悬崖跳水情侣在美国夺冠

加拿大的Molly Carlson和英国的Aidan Heslop在本赛季波士顿的首站比赛中，首次获得奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛的胜利。 这对年轻情侣在当代艺术学院的一场特殊竞技中击败了冠军卫冕者。
23 岁的Carlson在 2021 年以外卡选手身份首次亮相，在度过一个令人印象深刻的第一个赛季后，今年首次以世界大赛永久运动员身份亮相。在完成了四轮完美的跳水后，她击败了五届冠军Rhiannan Iffland，中止了澳大利亚人13 连胜纪录。
Carlson 在胜利后表示：“我激动的说不出话来了！我从来没有在我的家人面前跳水，在这里，玩得很开心，我为在他们面前所做的一切感到骄傲，这真是梦想成真的一天。”
“我很高兴能继续保持这种态势，在世界各地玩得开心，看看这个赛季会把我们带到哪里。”
Reakcija Kanađanke Molly Carlson nakon skoka sa 21-metarske platforme, završnog dana takmičenja na prvoj stanici Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u Bostonu (SAD), 4. juna 2022.
Ushićena Molly Carlson izlazi iz Bostonske luke
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
20 岁的Heslop也是他成为永久选手后的首次亮相，对于比他更有经验的对手来说，他表现得简直太棒了，他的最后一次跳水击败了法国的九届冠军Gary Hunt，打破了悬崖跳水史上单次跳水最高得分的记录。
Heslop表示：“这真是疯狂的一天！我依照自己想要的方式完成了两个选项，这对我来说实在是太完美了。我夺得了冠军，我的女朋友Molly也登上了最高领奖台。“
能够与顶尖的选手们竞争是我的梦想。我已经观看这项运动很长时间了，现在我正在和我的偶像一起跳水。
“对于巴黎站的期待，希望能再次做同样的事情。我现在处于最好的位置，我想在本赛季剩下的时间里留在这里。”
Aidan Heslop of the UK dives from the 28 metre platform during the final competition day of the final stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Boston, USA on June 4, 2022.
Aidan Heslop on his way to a first-ever World Series victory
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Rhiannan Iffland of Australia dives from the 21 metre platform during final competition day at the Red Bull Cliff Diving World Series in Boston, USA on June 4 2022.
Rhiannan Iffland in action at the waterfront museum
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Constantin Popovici of Romania prepares to dive from the 28 metre platform during final competition day at the Red Bull Cliff Diving World Series in Boston, USA on June 4 2022.
An armstand lift-off for Constantin Popovici
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Jessica Macaulay of Canada dives from the 21 metre platform during final competition day at the Red Bull Cliff Diving World Series in Boston, USA on June 4 2022.
Spectators filled the harbour to watch the cliff divers
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Maria Smirnova made her cliff diving debut on home soil
© Krystle Wright/Red Bull Content Pool
Gary Hunt launches from the men's platform
© Krystle Wright/Red Bull Content Pool
Celebration time on the men's podium
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
A celebratory kiss for the young cliff diving couple
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
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美国本土选手的表现如何？

Meili Carpenter仅在世界大赛中第四次亮相，就让美国粉丝欢呼雀跃，因为她在海滨博物馆首次登上颁奖台。
(slijeva nadesno) Meili Carpenter, Molly Carlson i Rhiannan Iffland na pobjedničkom postolju, na prvoj stanici Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u Bostonu (SAD), 4. juna 2022.
Meili Carpenter (lijevo) sa Molly Carlson i Rhiannan Iffland na podiju
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
与此同时，她的同胞Eleanor Smart也不遑多让，以第四名的成绩与颁奖台擦肩而过。
在男子组中，David Colturi 与 Andy Jones都以外卡选手的身份在主场开始了他们的赛季。 Colturi 排名第五，而Jones在周末结束时排名第九。
03

2021奥地利悬崖跳水冠军奋勇向前

法国的Gary Hunt和澳大利亚的Rhiannan Iffland在过去几年中势不可挡。 事实上，我们必须一直追溯到 2017 年，才能找到最后一次有其他人举起卡赫基利国王的奖杯。 但上个赛季，他们的劲敌也确实让他们在夺冠之路吃足了苦头，而现在新一代选手在今年的揭幕战中的表现，确实令人刮目相看。
但他们有 14座世界大赛冠军的头衔，两周后的巴黎，他们势必将有所作为。
Iffland 承认道：“我已经有一段时间没有承受这么大的压力了，说实话。当我看到了Molly从评委那里得到的 10 分，我想‘哦，我们开始了’。这很好，这意味着这项运动正在进步。我必须重新评估，看看我还有怎样的最佳表现。“
04

Orlando Duque担任体育总监的第1场赛事

在 20 年辉煌的职业生涯之后，Orlando Duque 于 2019 年从悬崖跳水竞技中退役，现在这位哥伦比亚传奇人物正在督导他身为新体育总监的首场赛事。
永远面带微笑的Duque 表示：“我担任体育总监的第一天真的很有趣。我和这些人一起工作了很长时间，我对这项运动比其他任何事情都了解。很高兴参与其中，与男孩和女孩们聊天，确保一切就绪。这就像一份梦想的工作。“
Sportski direktor, Kolumbijac Orlando Duque (desno), razgovara sa Špancem Carlosom Gimenom tokom treninga na prvoj stanici Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u Bostonu (SAD), 2. juna 2022.
Orlando Duque je novi Sportski direktor Red Bull Cliff Diving prvenstva
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
想看Orlando的比赛吗？ 在 Pushing Progression：悬崖跳水的演变，了解他如何帮助推广这项运动。

26 分钟

悬崖跳水的演变

奥地利Red Bull 悬崖跳水世界系列赛正在推动世界上最古老的极限运动的发展。

英语 +1

Orlando Duque
05

下一场赛事: 悬崖跳水在巴黎

奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛将于 6 月 18 日拉开第二站战幕，这是欧洲首都城市之旅的第一站巴黎。Gary Hunt，这位 2020 年获得法国国籍的“杰出英国人”，现居住在这座城市，他表示这次在家中比赛的机会，可谓是“梦想成真”。
Hunt和Iffland能否重返胜利之路，还是Carlson和 Heslop能否在争夺 2022 年卡赫基利国王奖杯的过程中扩大领先优势？ 这肯定是另一场高质量和激动人心的比赛。

2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛行程表

  • 6月18日, 2pm GMT – 法国,巴黎
  • 7月 16日, 1pm GMT – 丹麦, 哥本哈根
  • 8月 13日, 1:30pm GMT – 挪威, 奥斯陆
  • 8月 27日, 2:30pm GMT – 波斯尼亚与赫塞哥维纳联邦,莫斯塔尔
  • 9月 11日, 1:30pm GMT –瑞士, Sisikon
  • 9月 25日, 12pm GMT – 意大利，滨海波利尼亚诺
  • 10月 15日, 2am GMT – 澳大利亚, 悉尼
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