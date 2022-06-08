2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛美国波士顿精彩回顾

2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛于上周末在波士顿港揭开序幕，12 位男子和 12 位女子选手，齐聚当代艺术学院搭建的高台上进行本赛季首次的悬崖跳水大赛。

01 悬崖跳水情侣在美国夺冠

加拿大的Molly Carlson和英国的Aidan Heslop在本赛季波士顿的首站比赛中，首次获得奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛的胜利。 这对年轻情侣在当代艺术学院的一场特殊竞技中击败了冠军卫冕者。

23 岁的Carlson在 2021 年以外卡选手身份首次亮相，在度过一个令人印象深刻的第一个赛季后，今年首次以世界大赛永久运动员身份亮相。在完成了四轮完美的跳水后，她击败了五届冠军Rhiannan Iffland，中止了澳大利亚人13 连胜纪录。

Carlson 在胜利后表示：“我激动的说不出话来了！我从来没有在我的家人面前跳水，在这里，玩得很开心，我为在他们面前所做的一切感到骄傲，这真是梦想成真的一天。”

“我很高兴能继续保持这种态势，在世界各地玩得开心，看看这个赛季会把我们带到哪里。”

Ushićena Molly Carlson izlazi iz Bostonske luke © Dean Treml/Red Bull Content Pool

20 岁的Heslop也是他成为永久选手后的首次亮相，对于比他更有经验的对手来说，他表现得简直太棒了，他的最后一次跳水击败了法国的九届冠军Gary Hunt，打破了悬崖跳水史上单次跳水最高得分的记录。

Heslop表示：“这真是疯狂的一天！我依照自己想要的方式完成了两个选项，这对我来说实在是太完美了。我夺得了冠军，我的女朋友Molly也登上了最高领奖台。“

能够与顶尖的选手们竞争是我的梦想。我已经观看这项运动很长时间了，现在我正在和我的偶像一起跳水。

“对于巴黎站的期待，希望能再次做同样的事情。我现在处于最好的位置，我想在本赛季剩下的时间里留在这里。”

Aidan Heslop on his way to a first-ever World Series victory © Dean Treml/Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland in action at the waterfront museum © Romina Amato/Red Bull Content Pool An armstand lift-off for Constantin Popovici © Romina Amato/Red Bull Content Pool Spectators filled the harbour to watch the cliff divers © Romina Amato/Red Bull Content Pool Maria Smirnova made her cliff diving debut on home soil © Krystle Wright/Red Bull Content Pool Gary Hunt launches from the men's platform © Krystle Wright/Red Bull Content Pool Celebration time on the men's podium © Dean Treml/Red Bull Content Pool A celebratory kiss for the young cliff diving couple © Dean Treml/Red Bull Content Pool

02 美国本土选手的表现如何？

Meili Carpenter仅在世界大赛中第四次亮相，就让美国粉丝欢呼雀跃，因为她在海滨博物馆首次登上颁奖台。

Meili Carpenter (lijevo) sa Molly Carlson i Rhiannan Iffland na podiju © Dean Treml/Red Bull Content Pool

与此同时，她的同胞Eleanor Smart也不遑多让，以第四名的成绩与颁奖台擦肩而过。

在男子组中，David Colturi 与 Andy Jones都以外卡选手的身份在主场开始了他们的赛季。 Colturi 排名第五，而Jones在周末结束时排名第九。

03 2021奥地利悬崖跳水冠军奋勇向前

法国的Gary Hunt和澳大利亚的Rhiannan Iffland在过去几年中势不可挡。 事实上，我们必须一直追溯到 2017 年，才能找到最后一次有其他人举起卡赫基利国王的奖杯。 但上个赛季，他们的劲敌也确实让他们在夺冠之路吃足了苦头，而现在新一代选手在今年的揭幕战中的表现，确实令人刮目相看。

但他们有 14座世界大赛冠军的头衔，两周后的巴黎，他们势必将有所作为。

Iffland 承认道：“我已经有一段时间没有承受这么大的压力了，说实话。当我看到了Molly从评委那里得到的 10 分，我想‘哦，我们开始了’。这很好，这意味着这项运动正在进步。我必须重新评估，看看我还有怎样的最佳表现。“

04 Orlando Duque担任体育总监的第1场赛事

在 20 年辉煌的职业生涯之后，Orlando Duque 于 2019 年从悬崖跳水竞技中退役，现在这位哥伦比亚传奇人物正在督导他身为新体育总监的首场赛事。

永远面带微笑的Duque 表示：“我担任体育总监的第一天真的很有趣。我和这些人一起工作了很长时间，我对这项运动比其他任何事情都了解。很高兴参与其中，与男孩和女孩们聊天，确保一切就绪。这就像一份梦想的工作。“

Orlando Duque je novi Sportski direktor Red Bull Cliff Diving prvenstva © Romina Amato/Red Bull Content Pool

想看Orlando的比赛吗？ 在 Pushing Progression：悬崖跳水的演变，了解他如何帮助推广这项运动。

26 分钟 悬崖跳水的演变 奥地利Red Bull 悬崖跳水世界系列赛正在推动世界上最古老的极限运动的发展。

05 下一场赛事: 悬崖跳水在巴黎

奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛将于 6 月 18 日拉开第二站战幕，这是欧洲首都城市之旅的第一站巴黎。Gary Hunt，这位 2020 年获得法国国籍的“杰出英国人”，现居住在这座城市，他表示这次在家中比赛的机会，可谓是“梦想成真”。

Hunt和Iffland能否重返胜利之路，还是Carlson和 Heslop能否在争夺 2022 年卡赫基利国王奖杯的过程中扩大领先优势？ 这肯定是另一场高质量和激动人心的比赛。

2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛行程表

6月18日, 2pm GMT – 法国,巴黎

7月 16日, 1pm GMT – 丹麦, 哥本哈根

8月 13日, 1:30pm GMT – 挪威, 奥斯陆

8月 27日, 2:30pm GMT – 波斯尼亚与赫塞哥维纳联邦,莫斯塔尔

9月 11日, 1:30pm GMT –瑞士, Sisikon

9月 25日, 12pm GMT – 意大利，滨海波利尼亚诺

10月 15日, 2am GMT – 澳大利亚, 悉尼

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