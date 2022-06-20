Catalin Preda of Romania and Rhiannan Iffland of Australia celebrate after their win at the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
冒险

2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛 -法国巴黎精彩回顾

Catalin Preda 在巴黎赢得创历史的胜利，而 Rhiannan Iffland 在法国首都重回胜利之路。 这就是本场赛事的关键纪实。
作者 Chris Magill
4 min read更新于

Summary

  1. 1
    Preda 在巴黎取得破纪录的胜利
  2. 2
    Iffland在法国重回胜利之路
  3. 3
    其他运动员的表现
  4. 4
    悬崖跳水，欣赏埃菲尔铁塔美景
  5. 5
    奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛下一场赛事
  6. 6
    2022 Red Bull悬崖跳水全球系列赛行程表
在波士顿激动人心的赛季前哨战之后，奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛周末移师法国巴黎，进行了八站比赛中的第二站。塞纳-马恩省河的戏剧性也丝毫不减。 请继续阅读并了解在法国所开展的一切。
本赛事的精彩回放现在可以在 Red Bull TV上观看。
01

Preda 在巴黎取得破纪录的胜利

Catalin Preda上个赛季被九届冠军 Gary Hunt打败，但今年，他从法国第一轮开始就进入攻击模式，周五开场一跃跳入塞纳-马恩省河，评委给出了 10 分的佳绩。
这位 30 岁的选手在第四轮比赛承受巨大压力之前，他的两轮跳水都取得了高分——在他取得 470.50 的破纪录总成绩的过程中又获得了两次 10 分。
这是 Preda 在 2021 赛季揭幕战以类似方式战胜Hunt之后的第二次世界大赛胜利，同样是在法国圣拉斐尔的土地上。
"我们进入了与去年完全相同的顺序，而我在巴黎又做了一次，” 情绪激动的 Preda 说道，“法国土地和法国人民的支持一定起了作用。 今天有我的家人在这里非常特别，我真的非常感谢他们。 我太高兴了。”
Catalin Preda of Romania dives from the 27.5 metre platform during the final competition day of the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
Catalin Preda just loves diving in France
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
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Iffland在法国重回胜利之路

两周前在波士顿一场罕见的失利，栽在崭露头角的新星Molly Carlson手中，迫使五届冠军Rhiannan Iffland重新评估并改变她在法国的战术。 这一举动在酷热的巴黎热浪中得到了回报，这位 30 岁的选手在过去的 15 场世界大赛中以 14 胜的成绩碾压一众比她的年轻对手。
Iffland 表示：“我不想和Molly同时进行一样的跳水动作。最后做出最困难的跳水更难，因为更难控制紧张的神经。我想今年我会多玩一些跳水，看看表现如何。我当然会为一个伟大的战斗而努力。”
Rhiannan Iffland of Australia dives from the 21.5 metre platform during the final competition day of the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
Rhiannan Iffland on her way to victory beside the Eiffel Tower
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
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其他运动员的表现

在女子比赛中，从前两站来看，看起来我们可能会在 Iffland 和 Carlson 之间进行一场激动人心的双向冠军争夺战。 虽然由于她的经验和非凡的天赋，澳大利亚选手仍然是最受欢迎的，但有迹象可循的是，本赛季“来自澳大利亚的统治者”可能会为保住卡赫基利国王奖杯而进行一场真正的战斗。
(L-R) Molly Carlson of Canada, Rhiannan Iffland of Australia and Eleanor Smart of the USA celebrate at the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
Eleanor Smart (R) completed the women's podium in Paris
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Jessica Macaulay在过去两个赛季中一直是Iffland的手下败将，但如果她要在冠军争夺战中拥有一席之地，加拿大选手今年的第五和第四名成绩需要加紧努力了。
至于男子组，这些年来我们已经看到了一些伟大的冠军争夺战——Orlando Duque 对阵 Hunt，Artem Silchenko对阵Hunt,，Jonathan Paredes 对阵 Hunt——但今年很有可能首次看到四方冠军争夺战。
虽然Aidan Heslop无法重现他在波士顿的胜利，在巴黎仅获得第六名，但这位 20 岁的年轻人拥有所有的能力与勇气加入 Preda、Hunt 和本周末排名第三Constantin Popovici男子国王卡赫基利奖杯的争夺战中。
Gary Hunt of France acknowledges the crowd from the 27.5 metre platform during the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
With two runner-up finishes, Gary Hunt is right in the title fight again
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
自 2009 年世界大赛开始以来，Hunt现已参加了所有 86 场世界大赛，他能够在这座他现在称之为家的城市，在著名的埃菲尔铁塔前实现他的比赛梦想。不过再一次，他在家乡被优秀的 Preda 打败了。
04

悬崖跳水，欣赏埃菲尔铁塔美景

悬崖跳水是一项令人叹为观止的运动，巴黎的风景为这种空中杂技般的视觉盛宴提供了完美的陪衬。
跳水高台安装在第 16 区的德比利港，以塞纳-马恩省河对岸著名的埃菲尔铁塔为背景，悬崖跳水很少在这么显眼的环境中竞争。
再加上晴朗的蓝天和酷热的气温，可以肯定地说，没有比这更好的了。
Independent athlete Nikita Fedotov dives from the 27.5 metre platform during the final competition day for the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
Fans watch as Nikita Fedotov prepares to dive
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Celia Fernandez of Spain dives from the 21.5 metre platform during the final competition day for the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
Celia Fernandez leaps against the iconic Eiffel Tower backdrop
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Gary Hunt of France dives from the 27.5 metre platform during the final competition day of the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
Two iconic French figures in one picture
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Jessica Macaulay of Canada dives from the 21.5 metre platform during the final competition day for the second stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022.
Jessica Macaulay prepares to pierce the Seine River
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Entry for Anna Bader
© Alex Voyer/Red Bull Content Pool
Constantin Popovici launches from the 27m platform
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Podium celebrations for the men
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
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奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛下一场赛事

从炎热的巴黎开始，世界大赛将在四个星期后前往下一个欧洲首都，届时悬崖跳水精英将在哥本哈根一展身手。 男子组曾四次在歌剧院的屋顶上比赛，但这将是女子组在丹麦的处女秀。
06

2022 Red Bull悬崖跳水全球系列赛行程表

  • 6月4日, 美国,波士顿
  • 6月18日– 法国,巴黎
  • 7月 16日, 1pm GMT – 丹麦, 哥本哈根
  • 8月 13日, 1:30pm GMT – 挪威, 奥斯陆
  • 8月 27日, 2:30pm GMT – 波斯尼亚与赫塞哥维纳联邦,莫斯塔尔
  • 9月 11日, 1:30pm GMT –瑞士, Sisikon
  • 9月 25日, 12pm GMT – 意大利,滨海波利尼亚诺
  • 10月 15日, 2am GMT – 澳大利亚, 悉尼
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