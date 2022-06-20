2022 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛 -法国巴黎精彩回顾

在波士顿激动人心的赛季前哨战之后，奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛周末移师法国巴黎，进行了八站比赛中的第二站。塞纳-马恩省河的戏剧性也丝毫不减。 请继续阅读并了解在法国所开展的一切。

本赛事的精彩回放现在可以在 Red Bull TV上观看。

01 Preda 在巴黎取得破纪录的胜利

Catalin Preda上个赛季被九届冠军 Gary Hunt打败，但今年，他从法国第一轮开始就进入攻击模式，周五开场一跃跳入塞纳-马恩省河，评委给出了 10 分的佳绩。

这位 30 岁的选手在第四轮比赛承受巨大压力之前，他的两轮跳水都取得了高分——在他取得 470.50 的破纪录总成绩的过程中又获得了两次 10 分。

这是 Preda 在 2021 赛季揭幕战以类似方式战胜Hunt之后的第二次世界大赛胜利，同样是在法国圣拉斐尔的土地上。

"我们进入了与去年完全相同的顺序，而我在巴黎又做了一次，” 情绪激动的 Preda 说道，“法国土地和法国人民的支持一定起了作用。 今天有我的家人在这里非常特别，我真的非常感谢他们。 我太高兴了。”

Catalin Preda just loves diving in France © Dean Treml/Red Bull Content Pool

02 Iffland在法国重回胜利之路

两周前在波士顿一场罕见的失利，栽在崭露头角的新星Molly Carlson手中，迫使五届冠军Rhiannan Iffland重新评估并改变她在法国的战术。 这一举动在酷热的巴黎热浪中得到了回报，这位 30 岁的选手在过去的 15 场世界大赛中以 14 胜的成绩碾压一众比她的年轻对手。

Iffland 表示：“我不想和Molly同时进行一样的跳水动作。最后做出最困难的跳水更难，因为更难控制紧张的神经。我想今年我会多玩一些跳水，看看表现如何。我当然会为一个伟大的战斗而努力。”

Rhiannan Iffland on her way to victory beside the Eiffel Tower © Dean Treml/Red Bull Content Pool

03 其他运动员的表现

在女子比赛中，从前两站来看，看起来我们可能会在 Iffland 和 Carlson 之间进行一场激动人心的双向冠军争夺战。 虽然由于她的经验和非凡的天赋，澳大利亚选手仍然是最受欢迎的，但有迹象可循的是，本赛季“来自澳大利亚的统治者”可能会为保住卡赫基利国王奖杯而进行一场真正的战斗。

Eleanor Smart (R) completed the women's podium in Paris © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Jessica Macaulay在过去两个赛季中一直是Iffland的手下败将，但如果她要在冠军争夺战中拥有一席之地，加拿大选手今年的第五和第四名成绩需要加紧努力了。

至于男子组，这些年来我们已经看到了一些伟大的冠军争夺战——Orlando Duque 对阵 Hunt，Artem Silchenko对阵Hunt,，Jonathan Paredes 对阵 Hunt——但今年很有可能首次看到四方冠军争夺战。

虽然Aidan Heslop无法重现他在波士顿的胜利，在巴黎仅获得第六名，但这位 20 岁的年轻人拥有所有的能力与勇气加入 Preda、Hunt 和本周末排名第三Constantin Popovici男子国王卡赫基利奖杯的争夺战中。

With two runner-up finishes, Gary Hunt is right in the title fight again © Romina Amato/Red Bull Content Pool

自 2009 年世界大赛开始以来，Hunt现已参加了所有 86 场世界大赛，他能够在这座他现在称之为家的城市，在著名的埃菲尔铁塔前实现他的比赛梦想。不过再一次，他在家乡被优秀的 Preda 打败了。

04 悬崖跳水，欣赏埃菲尔铁塔美景

悬崖跳水是一项令人叹为观止的运动，巴黎的风景为这种空中杂技般的视觉盛宴提供了完美的陪衬。

跳水高台安装在第 16 区的德比利港，以塞纳-马恩省河对岸著名的埃菲尔铁塔为背景，悬崖跳水很少在这么显眼的环境中竞争。

再加上晴朗的蓝天和酷热的气温，可以肯定地说，没有比这更好的了。

Fans watch as Nikita Fedotov prepares to dive © Dean Treml/Red Bull Content Pool Celia Fernandez leaps against the iconic Eiffel Tower backdrop © Dean Treml/Red Bull Content Pool Two iconic French figures in one picture © Dean Treml/Red Bull Content Pool Jessica Macaulay prepares to pierce the Seine River © Romina Amato/Red Bull Content Pool Entry for Anna Bader © Alex Voyer/Red Bull Content Pool Constantin Popovici launches from the 27m platform © Dean Treml/Red Bull Content Pool Podium celebrations for the men © Romina Amato/Red Bull Content Pool

05 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛下一场赛事

从炎热的巴黎开始，世界大赛将在四个星期后前往下一个欧洲首都，届时悬崖跳水精英将在哥本哈根一展身手。 男子组曾四次在歌剧院的屋顶上比赛，但这将是女子组在丹麦的处女秀。

06 2022 Red Bull悬崖跳水全球系列赛行程表

6月4日, 美国,波士顿

6月18日– 法国,巴黎

7月 16日, 1pm GMT – 丹麦, 哥本哈根

8月 13日, 1:30pm GMT – 挪威, 奥斯陆

8月 27日, 2:30pm GMT – 波斯尼亚与赫塞哥维纳联邦,莫斯塔尔

9月 11日, 1:30pm GMT –瑞士, Sisikon

9月 25日, 12pm GMT – 意大利,滨海波利尼亚诺

10月 15日, 2am GMT – 澳大利亚, 悉尼

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