Catalin Preda dives from the 25.5m private balcony in Polignano a Mare, Italy on June 30, 2023.
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
冒险

Catalin Preda：在滨海波利尼亚诺建立信心与热情的粉丝迷

手持抛弃式相机，观看并聆听来自Catlin Preda的讲述，他用自己的话描述了2023 年奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛抵达义大利时所发生的点点滴滴。
作者 Catalin Preda
5 min read发布于

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Italy

Catalin Preda

A permanent diver on the Red Bull Cliff Diving World Series, Romania's Catalin Preda is known for his complex and breathtaking dives.

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滨海波利尼亚诺，多么美丽和标志性的目的地。这是一个完美的地方，在这里的每个人都非常热情！很高兴回到熟悉的水域——今年是奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛第十次来到滨海波利尼亚诺。整个地方和赛事本身就像是这项运动的传统一样。
Catalin Preda at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on June 30, 2023.

Preda's POV of the stunning scenery in Polignano a Mare

© Catalin Preda

我认为这是悬崖跳水爱好者和观众最喜爱的地方之一。我们总是拥有数量惊人的观众（今年有 40,000 名），他们对这项运动充满热情，并且与那些特殊的悬崖有着密切的联系。
身为一名跳水选手，与悬崖、岩石或阳台（就像滨海波利尼亚诺的情况一样）有着直接的连接、对于我们所有的跳水员来说确实是特别、独特和令人兴奋的。在这些地方竞争绝对具有挑战性，但又非常特别。只有少数人能够做到这一点。所以我想花点时间表示我们很幸运，整个过程无论是经历、职业还是人生道路都非常丰富。

美好的一天就是快乐的一天

本赛季的第一部分并没有像我所希望的那样开始，我觉得还有一些不足之处需要弥补。但自从义大利比赛和获得第三名之后，我感觉自己更有使命感了。进入周末时，我感觉好像领奖台就在不远处，领奖台绝对有助于建立信心。那天我做好了准备，并且努力调整我的跳水动作，是的，我终于登上领奖台的殊荣。
Catalin Preda at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on July 1, 2023.

Preda proudly flies the Romanian flag in Polignano a Mare

© Catalin Preda

Catalin Preda, Aidan Heslop and Constantin Popovici at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on July 1, 2023.

Preda shared the podium with Aidan Heslop and Constantin Popovici

© Catalin Preda

当然，胜利仍然是我的目标。这是你能得到最甜蜜的东西，也是我一直在努力的目标。我认为我有能力登上领奖台，我将继续努力并尽可能遵守纪律。而且，记住享受这一天并正确看待一切仍然很重要。这是美好的一天，美好的一天就是快乐的一天。

独特的感受

像滨海波利尼亚诺这样的地方真正定义了悬崖跳水的本质。高台跳水有其自身的挑战，而且更加标准化——在封闭的空间中进行比赛，跳入水域，并安装鹰架和结构。但每当你在外面时，当你站在平台上时，你都会受到当天和那一刻大自然给你带来的震撼力。
Oleksiy Prygorov at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on June 30, 2023.

Oleksiy Prygorov takes off from the 27m platform in Polignano a Mare

© Catalin Preda

当然，大自然是一个巨大的挑战。这不是你可以争论的事情——你真的必须尽力去适应。你越多才多艺，你的适应能力就越强，你的生活也会越轻松。学习和生活这些知识肯定会带来许多经验。我认为，你接触不舒服的情况越多，你就越熟悉自己的反应与处理反应的方式。
Catalin Preda at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on July 1, 2023.

Preda leads the athlete parade in Polignano a Mare

© Catalin Preda

这几乎适用于生活中的一切。如果你保持开放的心态，让事情顺其自然，这肯定会对你有利。我成功地培养了一种深刻的技能、反应力和适应力的意识。它们是非常重要的特质，能够利用这些特质为我带来优势，这肯定会让我在竞争中占据优势。
再加上扎实的跳水基础和竞技跳水背景，这些背景因我在艺术行业的迂回而丰富——在艺术行业中，我必须反应灵敏，并与许多其他人和谐相处，而又不影响表演的完整性——所有这些都对我助益良多，好吧，现在，在高强度、高压力的情况下保持头脑清醒，并知道如何降低心率和压力水平在可管理的参数内，这当然也是我的优势之一。

最大限度发挥我的潜力

我不禁注意到，当运动员处于放松、轻松但敏锐的状态时，就会出现最好的表现。那是他们最大限度发挥潜力的时候。同时还可以观察同侪们的表现真是太棒了。我喜欢观察人们，看看他们对什么暗示和刺激做出的反应。这是一个非常有趣的社会实验！
Catalin Preda at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on June 30, 2023.

Preda controls his breathing whilst taking an ice bath

© Catalin Preda

我的正念之旅始于几年前，目前仍在施行
Catalin Preda
在我的生活和体育比赛中，正念是我所做工作的重要组成部分。它根植于我的生活方式和跳水前的仪式中。我尝试对所做的一切保持开放的心态。我不断努力以这种专注为导向的方法，让我每天都能不断进步和成长，无论是在我的运动中还是在规划我的下一次大冒险。对我来说，想像力是无限的，因为只要你不断探索和尝试不同的方法来实现你想要实现的目标，无论你想做什么，都是可能的。
我坚信，拍摄到你能想像到最高高度并充分利用你所接收到的一切，只会创造出积极而难忘的体验。我们在一年中的每一站都遵循这一点，但我也致力于每天培养这种方法。我想继续寻找我的潜力可以发挥的最大极限。我想最大限度地发挥我的特质，并不断提供令人兴奋的表现。
Catalin Preda at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on June 30, 2023.

Catalin Preda hangs out with the judges in the azure waters of the Adriatic

© Catalin Preda

进化是永恒的

2018 年，我在一个转折点进入了这项运动，完成了一次被认为不可能的跳水。五年后的现在回想起来，看到这项运动的发展和进步，只会让你对未来感到兴奋不已。我认为肯定会有新一代拥有不同的心态和不同的想法，也许到那时我会成为那个认为“嘿，这可能不可能”的人，然后事实证明我错了！
我认为这项运动将不断成长和进步，下一代悬崖跳水运动员将带来新想法、新方法和新途径。他们将使这项运动变得更加美丽，并将其提升到新的高度，不一定是字面的高度，而是隐喻的高度。这看起来非常令人兴奋，我希望尽可能长时间地参与这个过程。
未来我肯定会做出更多的事情，也会有很多令人兴奋的表现。我已经开始期待我们在日本的下一站——高千穗看起来不可思议，就像是一场具有挑战性和独特性的比赛！
Catalin Preda and wife Ksenia at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on June 29, 2023.

Preda and wife Ksenia at the Polignano a Mare cliff diving platform

© Catalin Preda

Alessandro De Rose at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on June 30, 2023.

Alessandro De Rose practises his armstand before heading up to the platform

© Constantin Popovici

Catalin Preda at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on June 29, 2023.

Preda behind the scenes in the physio room at Polignano a Mare

© Catalin Preda

Catalin Preda at the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy, on July 1, 2023.

The crowd is always fantastic at Polignano a Mare!

© Catalin Preda

Hanging out with funny guys Nikita Fedotov and Aidan Heslop

© Catalin Preda

8 月 3 日星期四，在日本高千穗举行的首场比赛，届时可经由 Red Bull TV观看Catalin Preda在2023 年Red Bull悬崖跳水全球系列赛的精彩表现。
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