Waackxxxy finds out that she won Red Bull Dance Your Style
© Muriel Rieben
舞蹈

Waackxxxy 成为 2023 年奥地利Red Bull Dance Your Style世界冠军

韩国华语乐坛新星 Waackxxxy 在 2023 年奥地利Red Bull Dance Your Style比赛中夺冠 - 了解德国法兰克福的比赛情况，并获得明年比赛的相关消息。
作者 FraGue Moser-Kindler
3 min read更新于

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Red Bull Dance Your Style World Final

Die populärste Street-Dance-Competition der Welt ist zurück!

Red Bull Dance Your Style World Final

The Red Bull Dance Your Style World Final is coming to Germany in 2023, where the world's best street dancers will battle it out in fierce 1-on-1 battles at Festhalle Frankfurt on November 4.

Germany

目录

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    法兰克福最佳照片
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    谁参加了2023奥地利Red Bull Dance Your…
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    什么是奥地利Red Bull Dance Your Styl…
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    下一个2024年印度孟买
Waackxxxy 是第一位赢得 奥地利Red Bull Dance Your Style 的女性。
这位韩国舞者在德国法兰克福举行的决赛中击败了来自荷兰的 Gio，夺得冠军。奖杯由去年的冠军 THE D Soraki 颁发，她于 2022 年在南非约翰内斯堡赢得了 奥地利Red Bull Dance Your Style 的冠军。
Waackxxxy dances on the world final stage

Waackxxxy showed the world why she is the queen

© Eva Berten

6000 多名观众与 16 位顶级舞者在法兰克福的 Festhalle 会场共同庆祝了一场盛大的派对，现场座无虚席。他们还现场欣赏了由奥地利Red Bull Dance Your Style德国总冠军 Luwam Russom 编排的 Badmómzjay 新歌《Komm mit》的全球首演。
01

法兰克福最佳照片

Javier Ninja dancing on the Red Bull Dance Your Style World Final 2023

Javier Ninja demonstrated why he is the icon in the world of voguing.

© dieserbobby

Majid in a backbend position at the Red Bull Dance Your Style World Final 2023.

Majid at the 2023 Red Bull Dance Your Style World Final

© dieserbobby

Waackxxxy celebrates her win.

And the winner is Waackxxxy

© Little Shao

Overview of the Festhalle Frankfurt.

The arena was packed

© dieserbobby

The energy in the crowd was off the charts

© Little Shao

Gio, how low can you go? 😎

© Little Shao

Waackxxy didn't slow down in any of her rounds

© Muriel Rieben

The Crown was definitely a crowd favourite

© dieserbobby

100% woman power: Sara and Jazzy in TOP 16

© dieserbobby

Joshua will dance lockin' to any song

© dieserbobby

Verb, the krumper who can make you cry with his dancing

© dieserbobby

This is how crowd voting looks at Red Bull Dance Your Style

© Little Shao

02

谁参加了2023奥地利Red Bull Dance Your Style世界总决赛？

通往世界总决赛之路需要经过两场预决赛--以下是面对八名外卡选手的获胜者。
预决赛 1：Verb（南非）、Jedras（波兰）、Nahiel（西班牙）和 Lil Syd（奥地利）
Lil Syd of Austria, Jedras of Poland, Nahiel of Spain and Verb of South Africa are the 4 winners of the pre final 1 at the 2023 Red Bull Dance Your Style World Final, Germany on November 1st, 2023.

Lil Syd, Jedras, Nahiel and Verb

© Little Shao/Red Bull Content Pool

预赛 2 的选手：Da Vinci（尼日利亚）、Jazzy（挪威）、The Crown（美国）和 Gio（荷兰）。世界总决赛见
Jazzy, The Crown, King Davinci and Gio winning the pre final 2 prior to the Red Bull Dance Your Style World Final at Union Hall in Frankfurt, Germany, on November 2nd, 2023.

Jazzy, The Crown, King Davinci and Gio

© Eva Berten/Red Bull Content Pool

向所有其他参赛的国家冠军致以崇高的敬意：Ryu、Akim、Neha、Dimas、Almas、Leonidou、Black Joker、Odour、Phex、Andre DB、Adamson、Sean Lew、Mostafa、J XYB、Tevin Not Kevin、Skitta Star、Viegas、Luwam、Volkan Arici、Hector、BJ Miah、Uub、Goshawty、Jun、Bobby、Salleh Bellagon、Adam、Jessie、Kabady、Caine、Wavee、Kliment、Nepo、Jiggy Jaya、Malik、Xelyna、Cléry、Nubi、Usher、Happyfeet 和 Rhino。
03

什么是奥地利Red Bull Dance Your Style？

奥地利Red Bull Dance Your Style 是一项国际街舞比赛，世界上最具创造力的舞者将通过淘汰赛制一决高下。亮点：没有评审团。
只有观众才能决定谁能从一轮又一轮的比赛中晋级，而且舞者事先并不知道他们将跳哪首歌。一切都围绕着创造性、自发性和娱乐性展开。一切都为了赢得观众，夺得冠军。
可以跳各种风格的街舞。Hip-hop、Popping、Locking、Voguing、House、Krumping--如果你对这些词都不感兴趣，请点击这里学习。但有一个例外：不能跳霹雳舞，因为我们有另一项比赛，即奥地利Red Bull BC One
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下一个2024年印度孟买

继 2023 年德国成为街舞世界的中心之后，明年的旅程将继续，2024 年奥地利Red Bull Dance Your Style 世界总决赛将于 11 月 9 日在印度孟买举行。门票在发售。

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Red Bull Dance Your Style World Final

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