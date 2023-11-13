Waackxxxy 成为 2023 年奥地利Red Bull Dance Your Style世界冠军

Waackxxxy 是第一位赢得 奥地利Red Bull Dance Your Style 的女性。

这位韩国舞者在德国法兰克福举行的决赛中击败了来自荷兰的 Gio，夺得冠军。奖杯由去年的冠军 THE D Soraki 颁发，她于 2022 年在南非约翰内斯堡赢得了 奥地利Red Bull Dance Your Style 的冠军。

Waackxxxy showed the world why she is the queen © Eva Berten

6000 多名观众与 16 位顶级舞者在法兰克福的 Festhalle 会场共同庆祝了一场盛大的派对，现场座无虚席。他们还现场欣赏了由奥地利Red Bull Dance Your Style德国总冠军 Luwam Russom 编排的 Badmómzjay 新歌《Komm mit》的全球首演。

01 法兰克福最佳照片

Javier Ninja demonstrated why he is the icon in the world of voguing. © dieserbobby Majid at the 2023 Red Bull Dance Your Style World Final © dieserbobby And the winner is Waackxxxy © Little Shao The arena was packed © dieserbobby The energy in the crowd was off the charts © Little Shao Gio, how low can you go? 😎 © Little Shao Waackxxy didn't slow down in any of her rounds © Muriel Rieben The Crown was definitely a crowd favourite © dieserbobby 100% woman power: Sara and Jazzy in TOP 16 © dieserbobby Joshua will dance lockin' to any song © dieserbobby Verb, the krumper who can make you cry with his dancing © dieserbobby This is how crowd voting looks at Red Bull Dance Your Style © Little Shao

02 谁参加了2023奥地利Red Bull Dance Your Style世界总决赛？

通往世界总决赛之路需要经过两场预决赛--以下是面对八名外卡选手的获胜者。

预决赛 1：Verb（南非）、Jedras（波兰）、Nahiel（西班牙）和 Lil Syd（奥地利）

Lil Syd, Jedras, Nahiel and Verb © Little Shao/Red Bull Content Pool

预赛 2 的选手：Da Vinci（尼日利亚）、Jazzy（挪威）、The Crown（美国）和 Gio（荷兰）。世界总决赛见

Jazzy, The Crown, King Davinci and Gio © Eva Berten/Red Bull Content Pool

向所有其他参赛的国家冠军致以崇高的敬意：Ryu、Akim、Neha、Dimas、Almas、Leonidou、Black Joker、Odour、Phex、Andre DB、Adamson、Sean Lew、Mostafa、J XYB、Tevin Not Kevin、Skitta Star、Viegas、Luwam、Volkan Arici、Hector、BJ Miah、Uub、Goshawty、Jun、Bobby、Salleh Bellagon、Adam、Jessie、Kabady、Caine、Wavee、Kliment、Nepo、Jiggy Jaya、Malik、Xelyna、Cléry、Nubi、Usher、Happyfeet 和 Rhino。

03 什么是奥地利Red Bull Dance Your Style？

奥地利Red Bull Dance Your Style 是一项国际街舞比赛，世界上最具创造力的舞者将通过淘汰赛制一决高下。亮点：没有评审团。

只有观众才能决定谁能从一轮又一轮的比赛中晋级，而且舞者事先并不知道他们将跳哪首歌。一切都围绕着创造性、自发性和娱乐性展开。一切都为了赢得观众，夺得冠军。

04 下一个2024年印度孟买

继 2023 年德国成为街舞世界的中心之后，明年的旅程将继续，2024 年奥地利Red Bull Dance Your Style 世界总决赛将于 11 月 9 日在印度孟买举行。门票在 此 发售。