Red Bull Desert Wings sweep honors across 3 categories at 2023 Dakar Rally

这地表上最残酷的拉力赛历经14 个赛段，横跨沙特阿拉伯，从红海到阿拉伯湾，途经空旷的沙漠。 只有最熟练的沙地赛车手和专业的导航员才能完成任务，他们中最优秀的车手在最后的颁奖台上占据了一席之地。

当我们深入了解为期两周的拉力赛事，很明显看出没有其他车手能够阻止 Nasser Al-Attiyah 获得他第五座达喀尔冠军头衔旺盛的企图心。 在整个拉力赛中，卡塔尔车手与他的副驾驶 Mathieu Baumel 和他们的Toyota GR DKR Hilux T1+ 保持完美的同步表现。

أجنحة ريد بُل الصحراوية تخطف الفوز في 3 فئات من داكار 2023 © ريد بُل

Al-Attiyah 的劲敌是九座 WRC 冠军Sébastien Loeb。 这位法国车手驾驶 BRX Hunter与副驾驶 Fabian Lurquin 一起竭尽全力挑战领先地位，连续赢得了六个赛段。最终，这对二人组连续第二年获得第二名。

赛事中最令人惊喜的成绩来自于巴西新秀Lucas Moraes和他的副驾驶Timo Gottschalk。 Moraes 历经达喀尔给他和他的 Hilux 带来的每一个挑战与洗礼，在首次亮相就获得了总成绩第三名的佳绩。

Toyota Gazoo Racing 车队的 Giniel De Villiers/Dennis Murphy 以第四名的成绩错过了颁奖台。 Kuba Przygoński/Armand Monleon 以及 Laia Sanz/Maurizio Gerini 也在达曼冲过终点线。 凭借她的最新成绩，Sanz 保持了她完成摩托车和汽车类组所有 13 个达喀尔赛事的完赛记录。

最后由 Mattias Ekström/Emil Bergkvist 代表Audi运动车队登上颁奖台。Audi车手Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger和Carlos Sainz/Lucas Cruz在赛事稍早因撞车意外，被迫提前退出赛事。

今年摩托车类组比赛非常激烈，直到最后几公里胜出才见分晓。 最后，Red Bull KTM 厂队车手 Kevin Benavides 在达曼冲过终点线举起了手臂。 这位阿根廷车手现在赢得了沙特阿拉伯主办的四届达喀尔赛事中的两场比赛。

进入第 14 个也是最后一个赛段时，Benavides 的队友 Toby Price 在摩托类组居领先地位，比他的 KTM 车手领先 12 秒。Price在 136 公里的赛段上竭尽全力保持领先，但最后他被超越了，冲线后屈居总成绩第二位。

我们原本对Matthias Walkner、Sam Sunderland 和 Camille Chapelière寄予厚望。 但这三位车手都由于受了伤，被迫提前退出赛事。

أجنحة ريد بُل الصحراوية تخطف الفوز في 3 فئات من داكار 2023 © ريد بُل

Red Bull GASGAS 厂队的Daniel Sanders在第一周的拉力赛中居领先位置，但病痛让他失去了领先优势。这位澳大利亚车手最终在达喀尔拿下第七。 Štefan Svitko 获得第 12 名，而 Mohammed Balooshi 庆祝第4次冲过达喀尔终点线的完赛纪录。

这是 AJ Jones 和导航员 Gustavo Gugelmin 蝉联达喀尔的胜利。 继去年在 T4 组别夺冠后，这对搭档这次在 T3 组别继续他们的连胜纪录。BFGoodrich 组员的美国Red Bull越野青年队在他们的 Can-Am Maverick 中保持了耐心的态度，并为二人组带来了优势。

我们尽量保持一致，现在我们又赢了一场，在达喀尔蝉联胜利感觉太棒了。 AJ Jones

Jones的青年队同事Seth Quintero和副驾驶Dennis Zenz以第二名的总成绩加入了颁奖台的行列。

最终驾车通过达喀尔的每一个赛段，感觉棒极了。 距离下一届只有 350 天，所以我们将好好蓄势待发、重振旗鼓。 Seth Quintero

Guillaume De Mevius 和导航员 François Cazalet 在他们驾驶的 OT3终场拿下第三名登上 T3 颁奖台的殊荣。

Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno 和 Chaleco López/Juan Pablo Latrach 组成的 Red Bull Can-Am厂队在 T3 级别，分获第四和第五名，未能登上颁奖台。

驾驶Yamaha的 Ignacio Casale/Alvaro Leon和驾驶MCE5 的Mitch Guthrie Jr./Kellon Walch本赛事也取得令人印象深刻的赛段成绩。

Rokas Baciuška 和导航员 Oriol Vidal 在 T4 比赛的最后赛段心碎。 Red Bull Can-Am厂队领先进入第 14 赛段，但由于机械问题，他们的第一名拱手让人，最终屈居第二。

我们车子出了问题，等待了 10 分钟。 因此，最后冲线我们获得第二名而非第一名。 Rokas Baciuška

2023 年达喀尔拉力赛将我们带到了沙特阿拉伯一个海岸又一个海岸，并测试了竞争对手和车辆的绝对极限。 到达终点线时，每个人的脸上都写满了疲惫，但他们仍然迫不及待地想明年再来，再次参加这全世界最残酷的拉力盛事！

2023 达喀尔拉力大赛最终总排名

T1 汽车

1. Nasser Al-Attiyah (卡塔尔) TOYOTA 45:03:15

2. Sébastien Loeb (法国) BRX +01:20:49

3. Lucas Moraes (巴西) TOYOTA +01:38:31

4. Giniel De Villiers (南非) TOYOTA +02:31:12

14. Mattias Ekström (瑞典) AUDI +06:51:00

18. Kuba Przygoński (波兰) MINI +07:28:50

32. Laia Sanz (西班牙) ASTARA +19:18:39

T3 轻量原型车

1. AJ Jones (美国) CAN-AM 51:55:53

2. Seth Quintero (美国) CAN-AM +52:05

3. Guillaume De Mevius (比利时) OT3 +01:35:42

4. Cristina Gutiérrez (西班牙) CAN-AM +02:56:20

5. Chaleco López (智利) CAN-AM +02:59:48

10. Ignacio Casale (智利) YAMAHA +06:53:27

23. Mitch Guthrie Jr. (美国) MCE5 +27:58:08

T4 全地形车

1. Eryk Goczal (波兰) CAN-AM 53:10:14

2. Rokas Baciuška (立陶宛) CAN-AM +16:44

3. Marek Goczal (波兰) CAN-AM +18:15

摩托车

1. Kevin Benavides (阿根廷) KTM 44:27:20

2. Toby Price 澳大利亚) KTM +00:43

3. Skyler Howes (美国) HUSQVARNA +05:04

7. Daniel Sanders (澳大利亚) GASGAS +25:57

12. Štefan Svitko (斯洛伐克) KTM +01:50:42

35. Mohammed Balooshi (阿联酋) HUSQVARNA +09:54:18

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！