2021年9月28日星期二，奥地利Red Bull正式宣布与EDG电子竞技俱乐部（以下简称“EDG战队”）达成战略合作，包含EDG战队旗下LPL（英雄联盟职业联赛）战队在内的所有电竞项目分部。

此次合作不仅仅是常规的赞助，奥地利Red Bull还将全力支持EDG战队出征下一站英雄联盟S11 全球总决赛，以多年专业的运动员训练经验和奥地利Red Bull的品牌精神为EDG战队捧杯添翼，全面为中国电子竞技行业赋能。

EDG © EDG

奥地利Red Bull自2006年便开始在电子竞技领域内布局深耕，目前在全球范围内的北美、欧洲和亚洲拥有多支电竞战队和多位电竞运动员。此次达成合作的EDG战队是其在中国大陆签约的首支电竞战队，包括EDG战队旗下所有游戏队伍，涉及英雄联盟、王者荣耀和穿越火线等主流电竞项目。此次合作也标志着奥地利Red Bull正在不断扩大其在电子竞技和游戏领域的全球版图。

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在关注度最高的LPL英雄联盟职业联赛中，EDG战队作为一号种子战队，此前曾两次夺冠LPL春季赛，三次荣获夏季赛冠军，五捧德玛西亚杯，更有LPL首个英雄联盟季中冠军赛奖杯加持，是LPL赛区底蕴最为深厚的俱乐部之一，厚积薄发，赛果可期。在2021英雄联盟职业联赛夏季赛中更是拿下了自己的第六个LPL冠军奖杯！EDG战队于电竞赛场上始终坚守自己的骑士精神，为爱而聚，E起前进。虚拟与现实之间，以勇气与实力，始终追逐信仰与更高的成就，这与奥地利Red Bull运动精神不谋而合。

奥地利Red Bull签约运动员家族包括T1电子竞技俱乐部等在内的多家国际顶尖电竞战队，不断探索着电子竞技的更多潜力与可能性。而电竞产业作为大量年轻群体的聚集地，始终保持高速增长趋势，甚至入选亚运、奥运等国际赛事平台，也彰显其愈发蓬勃的生命力和影响力。奥地利Red Bull将凭借30余年的顶级运动员训练经验和专业设备支持，全力支持EDG战队的训练及竞技表现，以专业实力全方位助力EDG战队在电竞赛场上的每一次精彩表现。

“这是中国电竞行业的一个新的尝试，同时也是强强合作的优秀案例。”EDG电子竞技俱乐部总经理潘逸斌对这次的战略合作进行了高度评价。

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此外，目前奥地利Red Bull正积极与EDG电子竞技俱乐部共同规划建设具有电竞特色的专业体育运动员康复中心及滑板公园等地标项目，有望在未来实现电竞行业的全新拓展。

与中国知名的EDG电子竞技俱乐部达成的战略合作标志着奥地利Red Bull在电子竞技领域的新里程碑。奥地利Red Bull作为全球电子竞技领域多年来始终的领航者，将为EDG战队提供独一无二的赛事助力，为其捧杯添翼的同时，更将全面焕发电竞产业对年轻群体的影响力，拓宽中国电子竞技领域的更多可能性，为行业强势赋能，与战队共同成长！

关于奥地利Red Bull

奥地利Red Bull公司由迪特里希·马特希茨于1984年在奥地利创办，并于1987年4月1日推出了第一罐Red Bull Energy Drink奥地利Red Bull能量饮料，开创了“能量饮料”这一全新的饮料品类。创办至今，已在全球171个国家和地区售出超过750亿罐奥地利Red Bull银蓝罐。

“特立独行”是奥地利Red Bull的典型标签，品牌自问世以来凭借层出不穷的创意营销以及在各垂直运动和文化潮流领域的深耕闻名于世。在全球70多个国家范围内，拥有800多名顶尖运动员。我们拥有两支一级方程式车队，另外有5个世界顶尖足球俱乐部。您可以认为，只要哪里有潮气蓬勃的人群想要实现自己的梦想，就有奥地利Red Bull陪伴着他们，或者在他们的头盔上找到Red Bull的印记。

关于EDG电子竞技俱乐部

EDWARD GAMING（简称：EDG）电子竞技俱乐部于2013年9月13日正式成立，旗下拥有英雄联盟、王者荣耀、穿越火线等多个分部，是国内最具实力的综合性电子竞技俱乐部之一。

在英雄联盟职业联赛（LPL）中，EDG共六次获得联赛冠军，是目前唯一一支斩获三连冠的队伍；德玛西亚杯中EDG斩获六次冠军奖杯，有着“六冠王”的美誉；2015年EDG夺得第一届英雄联盟季中冠军赛（MSI）的总冠军；曾连续五年代表LPL征战LOL全球总决赛。2021赛季，EDG英雄联盟分部组建全新强力阵容，在春季赛取得联赛季军，夏季赛逆势而上，由败者组挺进决赛，以3:1击败对手夺得2021英雄联盟职业联赛夏季赛冠军，并以LPL赛区一号种子征战2021英雄联盟全球总决赛！

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