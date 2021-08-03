在过去30年里，围绕铁矿山的赛事已成为极限耐力赛的标杆，将全世界最艰巨的运动挑战与节日氛围相结合，1,500 名车手及数千名车迷来到奥地利蒂罗尔地区，这处古老的采矿小镇艾森纳兹 。

Rob Warner 与 Mani Lettenbichler、Taddy Blazusiak 和 Paul Bolton 共同举办了这场值得关注的赛事活动，并与我们重温 Red Bull Erzbergrodeo 过往一些精彩时刻。 Bolton 带我们重温2013 年一场令人难忘的比赛，这场比赛在洪水中展开序幕，Graham Jarvis在前两年虽位居领先但被取消了资格，这场比赛终于得偿宿愿获胜夺冠。

Blazusiak 从 2007 年到 2011 年连续赢得史无前例的5场胜利，让我们见证他第1至第5场胜利的惊人成就。Lettenbichler则叙述了 2015 年的那场赛事，他的父亲 Andreas 必须与其他3位车手协同合作携手攀登至终点， 另2019 年比赛 - 第 25 届赛事 - Jarvis夺得他的第5胜，也是最近一次的冠军荣耀。

Die Rückkehr zum Eisernen Giganten

Red Bull Erzbergrodeo 2021 年赛事已决定取消，将于明年 6 月回归，在此之前，让我们来看看，为什么这项极限耐力赛如此独特的9个原因。

1. 天气

每个人都在谈论天气，但在 Erzberg，事实上真的很有趣。Styrian 山脉的天气模式很奇怪，前一刻阳光普照，下一刻则是高尔夫球大小的冰块从天空落下来。 记得在 6 月举行的 Red Bull Erzbergrodeo 见证了这一切：热浪、仲夏的雪、冰冷的雾和惊险的闪电，这是在铁矿山上令人大开眼界的天气变化。 最令人难忘的是 2013 年，当时暴雨在采石场底部的起跑在线汇集成了一个小湖泊。

2. 节日的氛围

车手、车迷和导游都协助在 Erzbergrodeo 营造出令人惊叹的节日氛围。 他们可以在为期4小时的主要赛事之前，以及在比赛结束后的下午在Rocket Ride骑行和为期两天的 Iron Road Prologue 中测试自己的实力，车手在啤酒馆帐篷里利用时间微调或修理自行车、共享餐点或聚会并互相借用备份件。 Red Bull Erzbergrodeo 是极限摩托车骑行的周末爱好者，届时将有来自世界各地的车手共襄盛举，充满乐趣。 在Bolton的 Red Bull Erzbergrodeo 和 Lettenbichler 的视频中将有最新的信息与现况可供查阅。

Durch den Dreck beim Erzbergrodeo

3. 大咖明星车手

每年，国际赛车运动的一些知名人士都会来到 Eisenerz 体验在Prologue 骑行的挑战。Travis Pastrana, Dani Pedrosa, Robbie Maddison, Laia Sanz, Dougie Lampkin, Ryan Sipes, Ronnie Renner 驾驶他的 WRC 赛车在铁矿山路上行驶，而Taddy Blazusiak的 KTM 机车则骑上了山坡上。

Taddy races Kimi up the Erzberg mountain

4. 业余爱好者

在 Erzberg 的露营地周围走一遭，不会有人称自己是业余爱好者。 在某种程度上，他们都是业余车手、优秀的标准车手或自我发起者。 但 Red Bull Erzbergrodeo 不仅仅是一场艰苦的比赛，它还是全世界最艰难的一日赛事。 序幕时1,500 名参赛者将减少到 500 名晋升参加资格赛，其中只有少数能够撑到最后。 大多数人最终会花整整4个小时来尝试像是Wasserleitung或Three Kings这些稍早的攀爬赛段。 明年他们将会回来接受更多的挑战。 在世界耐力超级系列赛(WESS)每日纪实中，我们随访个人车手Kevin Gallas 和传奇的Laia Sanz在2019 年活动的精彩表现。

2019 世界耐力超級系列賽兩位獨特且優異的車手介紹

5. 风景

除了精彩的比赛之外，让奥地利 F1 大奖赛和 MotoGP 如此特别的是松树覆盖山脉的壮丽景观。 Red Bull Erzbergrodeo 位于几公里外的同一山脉，这里提供了令人叹为观止的环境，让车手们在 Erzberg 铁矿山周围进行艰苦的挑战与磨练。

Jonny Walker attacking the Erzberg 2015 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

6. 攀登

凭借 Lazy Noon、Water Pipe、Bathtub、Three Kings、Dynamite 等疯狂的名号，Red Bull Erzbergrodeo 被定义的巨大的爬坡，因为车手们试图在不到4个小时的时间内冲刺铁巨人矿区。 斜坡不仅陡峭，而且很滑，因为摩托车要在页岩上争取抓地力，爬上岩石又从斜坡上滑落。 对于每个想要征服攀登的车手来说，这会让其他人更难跟上。

7. Carl的 Dinner赛段

Red Bull Erzbergrodeo 最后的赛段 - 在山边一堆巨大的乱石上攀越，这是几个世纪以来采矿所留下的痕迹。 Carl's Dinner 考验车手们极限测试的技巧，以及他们的实力与耐力。 能够克服这个赛段的车手通常都是最后的优胜者。

Showing the strain in Carl’s Dinner. © [unknown]

8.车手

FIM 艰困耐力世锦赛可谓是与众不同的赛事。 与其他任何运动不同的是，顶级车手不仅在巨大的障碍和长距离上相互激烈竞争，而且在赛道外还能成为好朋友聚在一起。 在老一辈中，像 Jarvis、Taddy Blasuziak、Bolton 和 Dougie Lampkin 这些车手都参加了骑行的测试。 如今，这些顶级车手还经常一起练习，互相切磋技巧，自由自在的骑行，而前世界耐力超级系列赛冠军车手Lettenbichler 和 Billy Bolt甚至还一起训练。

9. 优胜者

最后的500 位才能参加正赛，但实际上只有少数人完成这 35 公里的比赛。 像 Blasuziak、Jonny Walker、Chris Pfeiffer 和史上最伟大的车手 Jarvis 。 2015 年也许是最极端的例子，当时有4位车手取得前方领先地位，直到新的一段陡峭森林区。 赛事承办人 Karl Katoch 将其称为"市中心"，但他们都被困在底部区，车手称其为绿色地狱。 Jarvis、Walker、Alfredo Gomez 和 Andreas Lettenchbichler 这4位车手必须同心协力攀爬至山谷上方，最后共同登上颁奖台的最高荣耀。

Pulling together: the Red Bull Hare Scramble © [unknown]

现在你已了解Red Bull Erzbergrodeo 的赛事路线，让我们一起加入Sal Masekela的专访，完整回顾 2019 年 NBC 的 Red Bull Signature 系列比赛的精彩内容。

Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble

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