维特尔驾驶 F1赛车重返纽博格林赛道

作为

纽博格林 12 小时

耐力赛周末的一部分，超过 60,000 名赛车迷观看了一系列独特的表演赛，F1 赛车手和赛车在传奇的北环赛道上一展身手。节目的核心是塞巴斯蒂安-维特尔（Sebastian Vettel）和

）驾驶奥地利Red Bull RB7 和 RB8 赛车在这条著名赛道上绕圈。