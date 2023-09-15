F1

维特尔驾驶 F1赛车重返纽博格林赛道

一级方程式赛车重返德国传奇的北环赛道，塞巴斯蒂安-维特尔重返奥地利Red Bull，在纽博格林奥地利Red Bull方程式赛道上为赛车运动献上了一场非同寻常的庆典。
作者 Paul Keith
8 min read发布于
Sebastian Vettel in a Red Bull RB 7, David Coulthard in a Red Bull RB 8 seen during the Red Bull Formula Nuerburgring at the Nuerburgring in Germany on September 8, 2023.
© Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

目录

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    F1 重返北环赛道
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    维修站采访：塞巴斯蒂安-维特尔
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    维修站采访：角田裕毅
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    维修站采访：克里斯-格雷戈里（Chris Gregory）-…
四届 F1 世界冠军得主塞巴斯蒂安-维特尔（Sebastian Vettel ）在纽博格林奥地利Red Bull方程式大赛上与 "Kinky Kylie "赛车重聚，这辆RB7赛车是他在2011年夺得世界冠军时的得意之作。
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F1 重返北环赛道

作为纽博格林 12 小时耐力赛周末的一部分，超过 60,000 名赛车迷观看了一系列独特的表演赛，F1 赛车手和赛车在传奇的北环赛道上一展身手。节目的核心是塞巴斯蒂安-维特尔（Sebastian Vettel）和大卫-库特哈德（David Coulthard）驾驶奥地利Red Bull RB7 和 RB8 赛车在这条著名赛道上绕圈。
维特尔再次坐在他夺冠的 RB7 赛车的驾驶舱里，他说："我感觉自己就像在赛车场上一样："我感觉自己就像在时光胶囊中一样--一坐进赛车，很多记忆就涌上心头。在大赛道上以自己满意的方式进行比赛会非常有趣。今天在这里，一切都很顺利，包括我们现在使用二氧化碳中性燃料。
"赛车运动是我的最大爱好，我想让这项运动继续下去。燃料可以人工合成，也可以作为替代燃料。重要的是，我们都要意识到，我们必须做些什么。最重要的是--你不会感觉到赛车有任何不同，使用合成燃料驾驶赛车一样有趣。
Sebastian Vettel in a Red Bull RB7, David Coulthard in a Red Bull RB8 during the Red Bull Formula Nürburgring at the Nürburgring in Germany on September 8, 2023.

Lords of the Ring: Sebastian Vettel and David Coulthard on the Nürburgring

© Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Ralf Schumacher, David Coulthard seen during the Red Bull Formula Nuerburgring at the Nuerburgring in Germany on September 9, 2023.

F1 stars of the past and present

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Ralf Schumacher in a Williams FW25-07 during the Red Bull Formula Nuerburgring at the Nuerburgring in Germany on September 9, 2023.

Ralf Schumacher in the Williams FW25-07

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Sebastian Vettel in a Red Bull RB7 seen during the Red Bull Formula Nuerburgring at the Nuerburgring in Germany on September 9, 2023.

Sebastian Vettel in a Red Bull RB7

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Luc Ackermann and the Red Bull Driftbrothers at Formula Nürburgring

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Sebastian Vettel at Formula Nürburgring

© Joerg Mitterer/Red Bul Content Pool

Mathias Lauda drives his father's Ferrari 312 around the Nürburgring

© Dominik Angerer/Red Bull Content Pool

Jos Verstappen drives the Ford SuperVan 4.2 around the Nordschleife

© Dominik Angerer/Red Bull Content Pool

库特哈德曾在毗邻的大奖赛赛道上获得过 F1 冠军，他驾驶着 RB8（维特尔昵称其为 "阿贝"）在这条 20.832 公里的赛道上追逐维特尔，这条赛道在埃菲尔山脉中蜿蜒起伏，维特尔驾驶着 RB8 横扫了 2012 年的世界锦标赛。
马蒂亚斯-劳达（MathiasLauda）驾驶的法拉利 312 B3-74 是他父亲尼基-劳达（Niki Lauda）的座驾，1975 年，劳达在北环赛道上创造了唯一一个低于 7 分钟的成绩（6:58.6），并首次夺得世界冠军。格哈德-伯杰（Gerhard Berger ）展示了法拉利 F1-412 T2 赛车，拉尔夫-舒马赫（Ralf Schumacher）驾驶威廉姆斯 FW25-07 赛车，而乔斯-维斯塔潘（Jos Verstappen）则驾驶今年早些时候在派克峰爬坡赛上大显身手的全电动福特 SuperVan 4.2赛车。
备受 F1 车迷喜爱的角田裕毅（Yuki Tsunoda）将他的 AlphaTauri 留在了意大利，驾驶着喷火的本田 NSX GT3 Evo 在赛道上飞驰，而FMX 明星吕克-阿克曼（Luc Ackermann）则在奥地利Red Bull漂移兄弟埃利亚斯-洪通吉（Elias Hountondji）和约翰内斯-洪通吉（Johannes Hountondji ）在他身下飞速漂移时，从他们身上跳过，上演了一场惊心动魄的表演。
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维修站采访：塞巴斯蒂安-维特尔

Sebastian Vettel meets fans at Formula Nürburgring.

Sebastian Vettel meets fans at Formula Nürburgring

© Joerg Mitterer/Red Bul Content Pool

四次世界冠军和 53 次大奖赛冠军得主维特尔现在正领导着 "无痕竞赛 "活动，该活动旨在将更多可持续和碳中和燃料引入赛车运动......

您能告诉我们更多关于 "无痕竞赛 "的信息吗？

塞巴斯蒂安-维特尔: 只有让赛车运动适应未来的挑战，我们才能让赛车运动保持活力。无痕竞赛 "是我们的 "仍有比赛可赢 "环保项目之一。在古德伍德 2023 年速度节上，我驾驶了两辆心爱的赛车--奈杰尔-曼塞尔的 FW14B 和埃尔顿-塞纳的 MP4/8A--两辆真正的赛车偶像。这两辆老车不应该被尘封在车库里，成为遗物。因此，我非常高兴能够证明，我们可以继续享受老赛车带来的乐趣，但要以对环境负责的方式使用碳中和燃料。我的 RB7 赛车正在纽博格林奥地利Red Bull方程式比赛中使用碳中和燃料。它运行得很好，声音也完全一样，但我们是以一种更负责任的方式在做这件事。

看到这里的车迷，德国是时候再次举办 F1 大奖赛了吗？

我想我们有一段时间不会在德国看到大奖赛了。我觉得这很可惜，但我理解原因。对德国来说，举办一场 F1 赛事耗资巨大，而且在我看来也太不现实了。此外，也许德国汽车工业的决定性压力也不存在了。这对车迷来说是个遗憾，但在荷兰、比利时和奥地利等邻国也有比赛。

您以前驾驶过北环赛道吗？

我从来没有在北环赛道上驾驶过 F1 赛车，所以我很高兴能在纽博格林奥地利Red Bull方程式赛道上驾驶 F1 赛车，尽管这只是一场表演赛。纽博格林赛道给我留下了美好的回忆。我已经有10年没有在这里为奥地利Red Bull车队夺冠了。能够驾驶使用碳中和燃料的 RB7 世界冠军赛车回到这里，我感到非常自豪。

资料框：奥地利Red Bull RB7

Sebastian Vettel of Germany and Red Bull Racing drives the new RB7 during day one of winter testing at the Ricardo Tormo Circuit on February 1, 2011 in Valencia, Spain.

Red Bull Racing RB7

© Getty Images/Red Bul Content Pool

  • 大奖赛：19
  • 冠军：12 次（塞巴斯蒂安-维特尔 11 次，马克-韦伯1 次）
  • 领奖台：27
  • 杆位18
  • 最快圈速： 1010
  • F1 首次亮相： 2011 澳大利亚大奖赛
  • 首胜：2011 澳大利亚大奖赛
  • 上一次夺冠： 2011 年巴西大奖赛
  • 积分650
  • 2011 年日本大奖赛车手冠军
  • 在 2011 年韩国大奖赛上获得车队总冠军
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维修站采访：角田裕毅

Yuki Tsunoda of Japan and Scuderia AlphaTauri signs autographs during the Scuderia AlphaTauri Premiere of "Whatever it Takes – the Race before the Races" on September 06, 2023 in Venice, Italy.

Yuki Tsunoda

© Getty Images/Red Bul Content Pool

赛车手角田裕毅是通过奥地利Red Bull青年车队（Red Bull Junior Team）进入 F1 的，该车队帮助最优秀的年轻车手进入 F1。这位广受欢迎的日本车手目前正与 Scuderia AlphaTauri 展开他的第三个赛季。

北环赛道与您驾驶过的其他赛道相比如何？

Yuki Tsunoda: 我无法将北环赛道与我驾驶过的其他赛道进行比较，因为它的长度和赛道的走向非常不同--穿过山脉，有很多上坡和下坡。赛道非常狭窄，如果你走到草地上，那里就会有围墙。它就像一条街道赛道，但在海拔变化方面更具挑战性。这是一条超级令人愉悦、惊险刺激和充满挑战的赛道。

您驾驶的是哪辆车？它对您意味着什么？

NSX GT3 Evo - 这是我每天在意大利驾驶的同一款车型，只是没有比赛规格。虽然是同一款车，但我觉得它同时也很不一样--空气动力学部件显然让它更快更酷，但你仍然能感受到同样的激情、引擎发出的类似声音和表现。我喜欢这种相似性。

您会考虑重返北环赛道参加比赛吗？

我很愿意在这里参加比赛，尤其是 24 小时耐力赛。我认为这将是一次难忘的经历。

迄今为止，您参加过的最有趣的表演赛是哪一场？

我认为是--驾驶本田 NSX GT3 Evo 非常特别，而且是在北环赛道上。大多数车手都希望在一生中至少有一次这样的经历。

资料盒：奥地利Red Bull RB8

Sebastian Vettel of Germany and Red Bull Racing drives the Red Bull Racing RB8 during Formula One winter testing at the Circuito de Jerez on February 9, 2012 in Jerez de la Frontera, Spain.

Red Bull Racing RB8

© Getty Images/Red Bul Content Pool

  • 大奖赛：20
  • 冠军：7 次（塞巴斯蒂安-维特尔 5 次，马克-韦伯 2 次）
  • 领奖台： 14 次
  • 杆位8
  • 最快圈速： 77
  • F1 首次亮相： 2012 澳大利亚大奖赛
  • 首胜： 2012 巴林大奖赛
  • 上一场胜利： 2012 印度大奖赛
  • 积分460
  • 2012 年巴西大奖赛车手冠军
  • 在 2012 年美国大奖赛上获得车队总冠军
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维修站采访：克里斯-格雷戈里（Chris Gregory）--奥地利Red Bull车队传统车队协调员

Sebastian Vettel in a Red Bull RB7 seen during the Red Bull Formula Nuerburgring at the Nuerburgring in Germany on September 9, 2023.

Sebastian Vettel in a Red Bull RB 7

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

F1 赛车工程师克里斯-格雷戈里（Chris Gregory）负责奥地利Red Bull车队的表演赛，并驾驶着精选的历史名车周游世界。在纽博格林奥地利Red Bull方程式大赛中，他驾驶 RB7 和 RB8 进行表演赛。

您是如何为表演赛准备赛车的？

克里斯-格里高利: 表演赛的很多准备工作都是在赛前的计划中进行的。因为我们通常不在赛道上跑，所以我们必须确保道路适合赛车在上面安全行驶。在每次表演赛中，赛车都采用相当标准的设置，与比赛设置相比，它的驾乘高度更高，弹簧更软。

赛车多久保养一次？

每次比赛后都会对赛车进行保养，更换磨损的部件，修复受损的车身并重新喷漆。现在这些赛车已经有 11 年的历史了，我们的一些部件已经用完，所以我们用原来的模具和工具制造了一些新部件。

您有最喜欢的奥地利Red Bull赛车吗？

我参与工作的最后一辆赛车是 RB16b，2021 年阿布扎比站的最后一圈将永远铭刻在我的记忆中！

Max Verstappen of Netherlands and Red Bull Racing prepares to drive on the grid before the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 12, 2021 in Abu Dhabi, United Arab Emirates

Champion in waiting: Max Verstappen at the Abu Dhabi Grand Prix

© Getty Images/Red Bull Content Pool

在北环这样的赛道上，您将如何准备赛车？

赛车的驾乘高度更高，弹簧更软，我们必须在所有赛事中使用特殊的赛车轮胎，因此我们没有太多选择。

如果您驾驶现代 F1 赛车在北环赛道上比赛，最大的挑战是什么？

海拔高度的变化将是最大的挑战之一，因为在全速行驶时，赛车会在压缩过程中触底。卡鲁塞尔赛道在全速行驶时也会非常困难，因为路面会发生变化，进出弯道时车身外倾角也会发生变化。

对您和车队来说，最有趣的表演赛是什么？

最近的一次表演赛让我印象深刻的是孟买，那是我第一次去印度，而且是在 Holi 节期间，真是不可思议。当地人非常热情，很喜欢看到 F1 赛车在街上行驶。

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