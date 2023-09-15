维特尔驾驶 F1赛车重返纽博格林赛道

四届 F1 世界冠军得主塞巴斯蒂安-维特尔（Sebastian Vettel ）在纽博格林奥地利Red Bull方程式大赛上与 "Kinky Kylie "赛车重聚，这辆RB7赛车是他在2011年夺得世界冠军时的得意之作。
作为纽博格林 12 小时耐力赛周末的一部分，超过 60,000 名赛车迷观看了一系列独特的表演赛，F1 赛车手和赛车在传奇的北环赛道上一展身手。节目的核心是塞巴斯蒂安-维特尔（Sebastian Vettel）和大卫-库特哈德（David Coulthard）驾驶奥地利Red Bull RB7 和 RB8 赛车在这条著名赛道上绕圈。
维特尔再次坐在他夺冠的 RB7 赛车的驾驶舱里，他说："我感觉自己就像在赛车场上一样："我感觉自己就像在时光胶囊中一样--一坐进赛车，很多记忆就涌上心头。在大赛道上以自己满意的方式进行比赛会非常有趣。今天在这里，一切都很顺利，包括我们现在使用二氧化碳中性燃料。
"赛车运动是我的最大爱好，我想让这项运动继续下去。燃料可以人工合成，也可以作为替代燃料。重要的是，我们都要意识到，我们必须做些什么。最重要的是--你不会感觉到赛车有任何不同，使用合成燃料驾驶赛车一样有趣。
库特哈德曾在毗邻的大奖赛赛道上获得过 F1 冠军，他驾驶着 RB8（维特尔昵称其为 "阿贝"）在这条 20.832 公里的赛道上追逐维特尔，这条赛道在埃菲尔山脉中蜿蜒起伏，维特尔驾驶着 RB8 横扫了 2012 年的世界锦标赛。
马蒂亚斯-劳达（MathiasLauda）驾驶的法拉利 312 B3-74 是他父亲尼基-劳达（Niki Lauda）的座驾，1975 年，劳达在北环赛道上创造了唯一一个低于 7 分钟的成绩（6:58.6），并首次夺得世界冠军。格哈德-伯杰（Gerhard Berger ）展示了法拉利 F1-412 T2 赛车，拉尔夫-舒马赫（Ralf Schumacher）驾驶威廉姆斯 FW25-07 赛车，而乔斯-维斯塔潘（Jos Verstappen）则驾驶今年早些时候在派克峰爬坡赛上大显身手的全电动福特 SuperVan 4.2赛车。
四次世界冠军和 53 次大奖赛冠军得主维特尔现在正领导着 "无痕竞赛 "活动，该活动旨在将更多可持续和碳中和燃料引入赛车运动......
您能告诉我们更多关于 "无痕竞赛 "的信息吗？
塞巴斯蒂安-维特尔: 只有让赛车运动适应未来的挑战，我们才能让赛车运动保持活力。无痕竞赛 "是我们的 "仍有比赛可赢 "环保项目之一。在古德伍德 2023 年速度节上，我驾驶了两辆心爱的赛车--奈杰尔-曼塞尔的 FW14B 和埃尔顿-塞纳的 MP4/8A--两辆真正的赛车偶像。这两辆老车不应该被尘封在车库里，成为遗物。因此，我非常高兴能够证明，我们可以继续享受老赛车带来的乐趣，但要以对环境负责的方式使用碳中和燃料。我的 RB7 赛车正在纽博格林奥地利Red Bull方程式比赛中使用碳中和燃料。它运行得很好，声音也完全一样，但我们是以一种更负责任的方式在做这件事。
看到这里的车迷，德国是时候再次举办 F1 大奖赛了吗？
我想我们有一段时间不会在德国看到大奖赛了。我觉得这很可惜，但我理解原因。对德国来说，举办一场 F1 赛事耗资巨大，而且在我看来也太不现实了。此外，也许德国汽车工业的决定性压力也不存在了。这对车迷来说是个遗憾，但在荷兰、比利时和奥地利等邻国也有比赛。
您以前驾驶过北环赛道吗？
我从来没有在北环赛道上驾驶过 F1 赛车，所以我很高兴能在纽博格林奥地利Red Bull方程式赛道上驾驶 F1 赛车，尽管这只是一场表演赛。纽博格林赛道给我留下了美好的回忆。我已经有10年没有在这里为奥地利Red Bull车队夺冠了。能够驾驶使用碳中和燃料的 RB7 世界冠军赛车回到这里，我感到非常自豪。
大奖赛：19
冠军：12 次（塞巴斯蒂安-维特尔 11 次，马克-韦伯1 次）
领奖台：27
杆位18
最快圈速： 1010
F1 首次亮相： 2011 澳大利亚大奖赛
首胜：2011 澳大利亚大奖赛
上一次夺冠： 2011 年巴西大奖赛
积分650
2011 年日本大奖赛车手冠军
在 2011 年韩国大奖赛上获得车队总冠军
赛车手角田裕毅是通过奥地利Red Bull青年车队（Red Bull Junior Team）进入 F1 的，该车队帮助最优秀的年轻车手进入 F1。这位广受欢迎的日本车手目前正与 Scuderia AlphaTauri 展开他的第三个赛季。
北环赛道与您驾驶过的其他赛道相比如何？
Yuki Tsunoda: 我无法将北环赛道与我驾驶过的其他赛道进行比较，因为它的长度和赛道的走向非常不同--穿过山脉，有很多上坡和下坡。赛道非常狭窄，如果你走到草地上，那里就会有围墙。它就像一条街道赛道，但在海拔变化方面更具挑战性。这是一条超级令人愉悦、惊险刺激和充满挑战的赛道。
您驾驶的是哪辆车？它对您意味着什么？
NSX GT3 Evo - 这是我每天在意大利驾驶的同一款车型，只是没有比赛规格。虽然是同一款车，但我觉得它同时也很不一样--空气动力学部件显然让它更快更酷，但你仍然能感受到同样的激情、引擎发出的类似声音和表现。我喜欢这种相似性。
您会考虑重返北环赛道参加比赛吗？
我很愿意在这里参加比赛，尤其是 24 小时耐力赛。我认为这将是一次难忘的经历。
迄今为止，您参加过的最有趣的表演赛是哪一场？
我认为是--驾驶本田 NSX GT3 Evo 非常特别，而且是在北环赛道上。大多数车手都希望在一生中至少有一次这样的经历。
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维修站采访：克里斯-格雷戈里（Chris Gregory）--奥地利Red Bull车队传统车队协调员
F1 赛车工程师克里斯-格雷戈里（Chris Gregory）负责奥地利Red Bull车队的表演赛，并驾驶着精选的历史名车周游世界。在纽博格林奥地利Red Bull方程式大赛中，他驾驶 RB7 和 RB8 进行表演赛。
您是如何为表演赛准备赛车的？
克里斯-格里高利: 表演赛的很多准备工作都是在赛前的计划中进行的。因为我们通常不在赛道上跑，所以我们必须确保道路适合赛车在上面安全行驶。在每次表演赛中，赛车都采用相当标准的设置，与比赛设置相比，它的驾乘高度更高，弹簧更软。
赛车多久保养一次？
每次比赛后都会对赛车进行保养，更换磨损的部件，修复受损的车身并重新喷漆。现在这些赛车已经有 11 年的历史了，我们的一些部件已经用完，所以我们用原来的模具和工具制造了一些新部件。
您有最喜欢的奥地利Red Bull赛车吗？
我参与工作的最后一辆赛车是 RB16b，2021 年阿布扎比站的最后一圈将永远铭刻在我的记忆中！
在北环这样的赛道上，您将如何准备赛车？
赛车的驾乘高度更高，弹簧更软，我们必须在所有赛事中使用特殊的赛车轮胎，因此我们没有太多选择。
如果您驾驶现代 F1 赛车在北环赛道上比赛，最大的挑战是什么？
海拔高度的变化将是最大的挑战之一，因为在全速行驶时，赛车会在压缩过程中触底。卡鲁塞尔赛道在全速行驶时也会非常困难，因为路面会发生变化，进出弯道时车身外倾角也会发生变化。
对您和车队来说，最有趣的表演赛是什么？
最近的一次表演赛让我印象深刻的是孟买，那是我第一次去印度，而且是在 Holi 节期间，真是不可思议。当地人非常热情，很喜欢看到 F1 赛车在街上行驶。