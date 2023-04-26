Tomas Slavik performs at Red Bull Guanajuato Cerro Abajo, in Guanajuato, Mexico on March 24, 2023.
© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool
bike

哥伦比亚车手占据 奥地利Red Bull Guanajuato Cerro Abajo 头条

随着奥地利Red Bull Cerro Abajo 城市下坡车系列赛结束，哥伦比亚车手在比赛和总排名争夺战，均取得优势。
作者 Rajiv Desai
2 min read发布于

Part of this story

奥地利Red Bull Cerro Abaj…

跟随来自世界各地的城市速降骑手穿过智利、哥伦比亚和墨西哥的狭窄街道。 车手的技能将在布满楼梯、拐角和混凝土的轨道上进行测试。

3 Tour Stops

奥地利Red Bull Guanajuato…

在 Cerro Abajo 城市下坡系列赛的最后一站，山地车车手沿着墨西哥瓜纳华托州色彩缤纷的街道走下，街道上布满了石砌的楼梯和狭窄的缝隙。

Mexico

Tomáš Slavík

Tomáš Slavík is regarded as one of the elite performers in the mountain bike 4X discipline and has several world titles to prove it.

Czech RepublicCzech Republic

Jackson Goldstone

From a pre-school viral video sensation to junior downhill world champion, Jackson Goldstone is the future of Canadian mountain biking.

CanadaCanada

目录

  1. 1
    Juanfer Vélez 获得奥地利Red Bull Ce…
  2. 2
    个性鲜明的赛道
  3. 3
    精彩回放
在墨西哥Guanajuato举办的奥地利Red Bull Cerro Abajo 城市下坡车赛，是整个系列赛的最后一站，哥伦比亚好手 Camilo Sánchez 最终脱颖而出，夺得了奥地利Red Bull Guanajuato Cerro Abajo 的桂冠。
Sánchez 的成绩为 1 分 55.766 秒，比排名第二的加拿大好手Jackson Goldstone 快 2.2 秒。智利选手 Felipe Agurto 则是拿下第三名。

10 分钟

Top 3 runs

Enjoy the top three runs from Chile's Felipe Agurto, Canada's Jackson Goldstone and Colombia's Camilo Sánchez.

英语

01

Juanfer Vélez 获得奥地利Red Bull Cerro Abajo 冠军

系列赛来到墨西哥进入最后一场比赛，哥伦比亚车手 Juanfer Vélez 在奥地利Red Bull Cerro Abajo 总积分榜上领先捷克车手Tomáš Slavík 42 分，然而 Slavík 仍有机会夺冠。
Vélez 在资格赛取得优势，是正赛中最后一位出发的选手，但灾难降临到这位年轻的赛车手身上，他在比赛过程中，前轮从车轮上脱落，导致他无法完成比赛。
虽然 Vélez 最后成绩栏为 DNF，但他在出发前就已经知道总冠军会是他的，主因是 Slavík 在楼梯发生严重撞车，使 Slavík 无法赢得冠军荣耀。
Juanfer Velez pose for a portrait after winning the Red Bull Cerro Abajo Series during Red Bull Guanajuato Cerro Abajo, in Guanajuato, Mexico on March 25, 2023.

Vélez with the Red Bull Cerro Abajo title belt

© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Vélez 对未能完成比赛感到失望，赛后直言很高兴成为红牛 Cerro Abajo 系列赛的第一位积分总冠军。

Red Bull Cerro Abajo 2023 Overall Standings

Rank

Person

Country

Points

1

Juanfer Vélez

Colombia

119

2

Camilo Sánchez

Colombia

95

3

Tomáš Slavík

Czech Republic

78

02

个性鲜明的赛道

墨西哥站的赛道位在高海拔地区，全长共 1.2 km，与前两站赛道大不同，此站赛道让车手需要有更多踩踏推进单车，对体力的要求非常高。
赛道也拥有常见的陡峭楼梯、狭窄通道、急转弯和人为障碍，车手们在下山的过程中，还需穿过两间民房住宅，最后在终点时必须应对两个巨大的斜坡跳跃。
Pablo Aguilar on his way to the finish line at the Red Bull Cerro Abajo at Guanajuato, México on March 25, 2023.

As ever with these events, the city was out watching the racing

© Jose Duch/Red Bull Content Pool

Finish line at the Red Bull Cerro Abajo at Guanajuato, México on March 25, 2023.

The ramp jump leading to the finish

© Jose Duch/Red Bull Content Pool

Camilo Sanchez performs during Red Bull Guanajuato Cerro Abajo, in Guanajuato, Mexico on March 25, 2023.

A case of risk being very much rewarded for Camilo Sánchez in Guanajuato

© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Jackson Goldstone performs at the Red Bull Cerro Abajo at Guanajuato, México on March 25, 2023.

This was only Goldstone's second-ever urban downhill race

© Jose Duch/Red Bull Content Pool

Tomas Slavik performs at the Red Bull Cerro Abajo at Guanajuato, México on March 25, 2023.

Slavík was unwell before the race, but did start

© Jose Duch/Red Bull Content Pool

Jackson Goldstone, Camilo Sanchez and Felipe Agurto celebrate their podium places during Red Bull Guanajuato Cerro Abajo, in Guanajuato, Mexico on March 25, 2023.

The Guanajuato podium: Jackson Goldstone, Camilo Sánchez and Felipe Agurto

© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

03

精彩回放

如果你想看到决赛的所有赛况，或者想重温墨西哥的点滴，欢迎观看下面的影片。

直播– 英语解说

Join us at the final stop of the Cerro Abajo series in Guanajuato for another exciting round of urban racing.

随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！

Part of this story

奥地利Red Bull Cerro Abaj…

跟随来自世界各地的城市速降骑手穿过智利、哥伦比亚和墨西哥的狭窄街道。 车手的技能将在布满楼梯、拐角和混凝土的轨道上进行测试。

3 Tour Stops

奥地利Red Bull Guanajuato…

在 Cerro Abajo 城市下坡系列赛的最后一站，山地车车手沿着墨西哥瓜纳华托州色彩缤纷的街道走下，街道上布满了石砌的楼梯和狭窄的缝隙。

Mexico

Tomáš Slavík

Tomáš Slavík is regarded as one of the elite performers in the mountain bike 4X discipline and has several world titles to prove it.

Czech RepublicCzech Republic

Jackson Goldstone

From a pre-school viral video sensation to junior downhill world champion, Jackson Goldstone is the future of Canadian mountain biking.

CanadaCanada
bike