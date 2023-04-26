哥伦比亚车手占据 奥地利Red Bull Guanajuato Cerro Abajo 头条

在墨西哥Guanajuato举办的奥地利Red Bull Cerro Abajo 城市下坡车赛，是整个系列赛的最后一站，哥伦比亚好手 Camilo Sánchez 最终脱颖而出，夺得了奥地利Red Bull Guanajuato Cerro Abajo 的桂冠。

Sánchez 的成绩为 1 分 55.766 秒，比排名第二的加拿大好手Jackson Goldstone 快 2.2 秒。智利选手 Felipe Agurto 则是拿下第三名。

10 分钟 Top 3 runs Enjoy the top three runs from Chile's Felipe Agurto, Canada's Jackson Goldstone and Colombia's Camilo Sánchez.

01 Juanfer Vélez 获得奥地利Red Bull Cerro Abajo 冠军

系列赛来到墨西哥进入最后一场比赛，哥伦比亚车手 Juanfer Vélez 在奥地利Red Bull Cerro Abajo 总积分榜上领先捷克车手Tomáš Slavík 42 分，然而 Slavík 仍有机会夺冠。

Vélez 在资格赛取得优势，是正赛中最后一位出发的选手，但灾难降临到这位年轻的赛车手身上，他在比赛过程中，前轮从车轮上脱落，导致他无法完成比赛。

虽然 Vélez 最后成绩栏为 DNF，但他在出发前就已经知道总冠军会是他的，主因是 Slavík 在楼梯发生严重撞车，使 Slavík 无法赢得冠军荣耀。

Vélez with the Red Bull Cerro Abajo title belt © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Vélez 对未能完成比赛感到失望，赛后直言很高兴成为红牛 Cerro Abajo 系列赛的第一位积分总冠军。

Red Bull Cerro Abajo 2023 Overall Standings 1 Colombia Points 119 2 Colombia Points 95 3 Czech Republic Points 78 Rank Person Country Points 1 Colombia 119 2 Colombia 95 3 Czech Republic 78

02 个性鲜明的赛道

墨西哥站的赛道位在高海拔地区，全长共 1.2 km，与前两站赛道大不同，此站赛道让车手需要有更多踩踏推进单车，对体力的要求非常高。

赛道也拥有常见的陡峭楼梯、狭窄通道、急转弯和人为障碍，车手们在下山的过程中，还需穿过两间民房住宅，最后在终点时必须应对两个巨大的斜坡跳跃。

As ever with these events, the city was out watching the racing © Jose Duch/Red Bull Content Pool The ramp jump leading to the finish © Jose Duch/Red Bull Content Pool A case of risk being very much rewarded for Camilo Sánchez in Guanajuato © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool This was only Goldstone's second-ever urban downhill race © Jose Duch/Red Bull Content Pool Slavík was unwell before the race, but did start © Jose Duch/Red Bull Content Pool The Guanajuato podium: Jackson Goldstone, Camilo Sánchez and Felipe Agurto © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

03 精彩回放

如果你想看到决赛的所有赛况，或者想重温墨西哥的点滴，欢迎观看下面的影片。

直播– 英语解说 Join us at the final stop of the Cerro Abajo series in Guanajuato for another exciting round of urban racing.

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