6月20日，2021 Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛区赛事正式落下帷幕。最终「北京翎盛体育」和「打谁都行」队分获2021年奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛区的冠、亚军。

「上场即对决」是本次Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛的口号，而口号所象征的精神内核，定是Red Bull奥地利红牛始终强调的，之于运动的热血投入与运动场上的拼搏精神。

red bull half court china 2021 © red bull half court china 2021

与2021 Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛一同开启的，还有《SIZE·尺码》「荣耀的前奏」系列栏目——在《SIZE·尺码》眼中，在热血与拼搏乃至荣耀的背后，是每一位运动员，再或平凡运动爱好者夜以继日的努力与坚持，也正是这些，编织出了那些与热血有关的梦想。正因于此，此前《SIZE·尺码》开启了「荣耀的前奏」系列栏目——在对此次赛事五座城市的球员球队进行深度报道，在与Red Bull奥地利红牛一同呈现他们赛场表现与成长故事的同时，解读，热血、拼搏、梦想的含义。而在中国赛区赛事结束后的今日，「荣耀的前奏」系列栏目也迎来了最终的篇章。

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从井上雄彦先生的《Slam Dunk》，再到镁光灯照耀的NBA赛场，与篮球息息相关的一切，均离不开梦想；可更为重要的，当你我提及梦想的时候，也总会将篮球作为起点，挥洒热血，无憾前行。是的，但也许在这一刻看来，再或是在一些人的人生当中，篮球与梦想，始终是平等的存在，它们像是手足兄弟，更像眷侣。至于在「荣耀的前奏」的最终章，我们所想要讲述的、解读的、见证的，便是它们之间的羁绊，而并非是谁在追逐谁的过程。至于这一切的过程，定是在Red Bull奥地利红牛的篮球赛场。 五座城市，104支球队。在跨越春夏的鏖战后，最终12支球队站在了Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛的决赛赛场。与此同时，往期「荣耀的前奏」栏目中的球员，亦同样踏上了中国赛站的最高水平赛场。白晶、刘畅、韩曙光...我们今日的故事，便从他们开始讲起。

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篮球与梦想，本是一体

它们的羁绊，组成了

我们的人生

白晶、刘畅、韩曙光，三位「荣耀的前奏」故事的讲述者，最终于2021 Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛区总决赛赛场上聚首。无疑，在他们身后有着不一的篮球故事。而在相聚的这一刻，他们也将共同开启故事的全新篇章。是的，这一切离不开篮球与梦想，离不开汗水与跃动的心脏。至于他们也在用每一次投篮，每一滴汗水，每一份决心，每一分努力，为所有人呈现，篮球与梦想的那丝羁绊。

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白晶

「竞技体育要拥有强大的体能和精神力量。而Red Bull奥地利红牛，是这一切最有力的代言人。」

在上海决赛赛场上，「冷面刺客」白晶和他的队伍止步于全国12强，但他的篮球故事，仍在继续。赛后白晶告诉我们，之于此次赛事最大的遗憾，便是没能杀入决赛，夺得冠军。其实当我们在现在回望白晶的Red Bull奥地利红牛篮球之行，再或是他的篮球人生的时候，遗憾是始终存在的，是与篮球与梦想并行的。当然，如果我们将「白晶」换成所有篮球爱好者，这个理论也仍旧成立。但也就像白晶所说的：「竞技体育要拥有强大的体能和精神力量。」前者让人一往无前，后者让人无憾无畏。

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「之前成都客场作战的时候，我被大家嘘了。」白晶这样告诉我们此次赛事印象最深的一刻，随后他又补充道：「这也练就了我客场作战强大的心态。」篮球与梦想交织的人生，并非仅仅是身体的修行。也就像Red Bull奥地利红牛一般，它并非仅是功能性饮品领导者，更是运动精神的化身，再或是这一切的见证者——「Red Bull奥地利红牛给众多球手提供了比赛机会，更给予了广大球手一个考验体能和意志的平台。」白晶为此次赛事写下了这样的定义，而在过去的两个月之中，我们看到了无数关于拼搏以及永不言弃的故事，Red Bull奥地利红牛便是这一切的讲述者与见证者。

精神的修行，是篮球与梦想碰撞的花火——拼搏、坚持、自信、永不放弃，这一切有力且向上的精神，亦均在Red Bull奥地利红牛的赛事当中，酝酿与绽放。

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刘畅

「信任与自信，是这一路走来，我最大的收获。」

在此前的采访之中，刘畅便告诉我们，相比较于其他比赛，Red Bull奥地利红牛的赛事更加激烈。而在最终的决赛赛场中，刘畅与他的球队成功打进了全国八强。「我们这个队伍成立很久了，在一起已经磨合很久，所以是队友之间的相信。我们才能走到今天这一步。」在谈及这次赛事最大的收获的时候，刘畅告诉我们，信任是最为宝贵的礼物。而这其实也在告诉我们，篮球运动再或是人生中的任何梦想，都需要伙伴的同行，但我们也应注意的是，巨轮航行的方向，始终掌握在自己手中。

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「现在比赛的更新换代很快，每年都会有一波年轻的球员出现，所以我感觉就是篮球的趋势吧，肯定会有更多年轻人加入其中。所以我们要做的就保持好我们的状态，迎接他们的挑战。」刘畅说最开始打球，他也是年轻人，但随着时间的推进，他也逐渐成为了人们口中的前辈。众所周知的是，篮球运动对于身体机能有着很强的要求，而在年岁递增的过程中，刘畅也表示，在合理高效加强锻炼的同时，更有让自己保持一如既往的自信，这样才能面对更多挑战。而这也与Red Bull奥地利红牛强调的挑战极限十分契合，因为在面对极限的时候，之于自己的自信，往往会让人克服难关。

篮球并非一个人的运动，却也是一个人的运动。在漫长的人生当中，我们得以在互帮互助中同行，却也在令自己不断变强。正因于此，我们从不畏惧，接下来的挑战。

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韩曙光

「全力以赴，上场即对决，不死不休...这就是我篮球人生的信条。」

「武汉库里」韩曙光将他的大心脏带到了Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛站的决赛赛场，并一路过关斩将杀入了最终决赛。如果你在现场看过韩曙光的比赛，那么你会对「强者」二字有着全新的定义与认知。至于在韩曙光眼中，此次的赛事更是一个「试炼场」：「Red Bull奥地利红牛这次的赛事真的很棒，它给了喜欢3打3的球员提供赛事机会，给了大家跟强队切磋的机会，更让我提高了自身实力。」强者生存，是竞技体育中的不二法则，而「变强」亦是篮球与梦想的另一个交点。但在它夺目光芒的背后，亦需要汗水挥洒与不变的决心。

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「努力」、「拼搏」、「勤奋」是韩曙光对于篮球梦想的定义。而这三个词语，似乎也是所有强者共同的感悟。遗憾的是，韩曙光和他的「打谁都行」队以一分之差与冠军失之交臂。但对于此次赛事，对于Red Bull奥地利红牛的精神，再或对于篮球本身，他仍有着从未被撼动的解读：「无论是这次的比赛，再或是Red Bull奥地利红牛的精神，甚至是每一个为篮球倾注心血的人，其实都有着共同点，那就是全力以赴——这是一种精神，也是一种态度，更是一种行动方式。」

「上场即对决是此次赛事的口号，而每一位球手也在身体力行的诠释这一精神，再或是，在这一精神的号召之下，演绎自己的拼搏人生，与篮球梦想。」

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此刻的他们

站在全国的顶点

用荣耀诠释

篮球与梦想的含义

2021 Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛总决赛，由「北京翎盛体育」与「打谁都行」展开角逐。韩曙光、柳杨杰两位明星球员成为全场关注焦点，在二人不断开火制造优势之后，「北京翎盛体育」用十足的底线快攻与完美配合，将局面扳回，一次次用威胁性的进攻给「打谁都行」施加不小的压力。距离比赛结束1.7秒，「北京翎盛体育」犯规，柳杨杰罚球。戏剧性的是正常比赛中一贯手感丝滑的柳杨杰罚球未中，与加时赛失之交臂。随着哨音响起，「北京翎盛体育」以16:15拿下比赛，成为Red Bull奥地利红牛2021国际三人街头篮球赛中国赛区冠军球队。而在冠军诞生之后，我们也对冠军球队的两名球员进行了专访，一同聆听他们的篮球故事，以及对于Red Bull奥地利红牛运动精神的见解。

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陈熙睿

「友谊，不放弃，毅力。是篮球梦想最为重要的精神。更是它给予我最为宝贵的礼物。」

Q：回顾你整个Red Bull奥地利红牛赛事，你觉得最大的收获是什么？ A：最大的收获就是我们这个队伍本身，以及一路走来的经历——我们从北京来到上海，其实一开始没想到能奔着冠军走，但是我觉得这个过程真的挺有意义的。这次赛事的对手比较强，之前我们最好的成绩是新浪赛事的全国四强，然后我觉得这次的全国冠军是对我们最好的鼓励与认可。 Q：那么即将代表中国出征俄罗斯你有怎样的想法？同时你又是如何看待Red Bull奥地利红牛所强调的精神？ A：老实说，之前没敢想过这个事儿，没敢想过代表中国去打比赛。但其实在此次的比赛之后，也是在Red Bull奥地利红牛精神的感染下，我觉得在某种程度上所有人都被鼓舞了，我也有信心面对之后的比赛。因为Red Bull奥地利红牛就是敢打敢拼，超越自己超越极限。对吧？

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Q：在此次比赛中，你的内线能力，篮板这方面其实整体非常强力。其实现在很多年轻人觉得三分投射，打三分球这个已经是一种趋势了对吧，那你觉得你怎么看待中锋未来的发展？ A：我说实话，他们越来越往外线打我确实挺难受的。像今天防韩曙光，他一个撤步就出去了，我太难出去了，压根就追不上他。然后现在内线也越来越往外了，其实我也有一点想法，我也想往外投一投。我今天打新体联的时候，我投了两个中投，我以前在大学的时候教练就跟我说，你就只练篮下，不要想任何投射，队友在那投三分投两分的时候我就在那儿练篮下。后来慢慢跟他们打三打三，我发现其实有一点中投能力真的三打三的时候你会有更多的选择。但是我觉得最重要的是你得内心有把握，有稳定的杀伤能力你才能够真正在关键时刻稳定局面。 Q：你也知道篮球是很多少年的梦想，你觉得假如像你选三个词形容篮球梦想的话，你觉得会是哪三个？ A：第一个肯定是友谊。我有我这帮兄弟才能打到这儿。第二就是不放弃。当我们比分落后的时候，我们肯定是抱着我们一定能追回来一定能打回来这种信念，绝对不能放弃。因为我们在北京那边也是，两轮都先落后，然后追回来三场拿的冠军。最后就是毅力。很多我们CUBA的大学出来就开始找工作进社会了，更多的就是在工作上的努力了。但是我是因为每天他们喊着我训练喊着我打这种比赛能保持状态，我们才能拿到这个冠军。

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赵佩麟

「Red Bull奥地利红牛给了所有人一个机会。从草根到全国，在这一舞台上，每个人都是平等的。而无论是你的目标是什么，你需要做的，就是努力，努力，还是努力。」

Q：Red Bull奥地利红牛这次是全国的赛事，就像全国比赛后是去俄罗斯，是去代表中国出战。所以你觉得Red Bull奥地利红牛这个平台是怎么样的？ A：Red Bull奥地利红牛这个平台简直太棒了，除了职业球员，对草根和半职业球员是一定要非常值得珍惜的一个舞台。它能做到代表中国去俄罗斯参加全球的赛事，去跟世界各地的三对三各国冠军来打，我觉得太难得了。现在的国家队可能去外地的比赛都非常难得，非常的珍惜。我觉得Red Bull奥地利红牛这个做的非常棒。 Q：所以咱们之后有什么针对性的训练计划可以给我们透露一下么？

A：这个冠军可能有点意外哈哈，现在还没有针对下一步的部署，但是我们之后回北京会马上开会，然后针对下一阶段赛事的时间来去组织针对性训练。然后去跟各个职业的三对三球队学习一下，讨教一下，针对世界大赛的话应该是什么战术，主要是对身体素质和力量的一个弥补。因为到世界赛上对抗强度会非常强，三对三又鼓励对抗，所以我觉得身体上一直是亚洲球员的一个短板。

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Q：所以您是怎么看待Red Bull奥地利红牛的这个运动精神的？其实大家今天打的都很拼。 A：Red Bull奥地利红牛的运动精神不用说了，Red Bull奥地利红牛其实一直做的是各种极限赛事。所以它的运动精神就是拼，拼搏，敢拼敢打。我觉得Red Bull奥地利红牛是同类品牌里，调性和精神是最强的一个。 Q：最后一个问题，之后可能很多年轻人都会打篮球，你会给他们有什么建议？对于追逐篮球梦想这一块。 A：我发自肺腑的说一下，现在可能各个网红，或者说这个街头文化做的比较好，比较多。但是从我一个算是半职业运动员出身来说，所有想打好篮球的一定要打好基础，不要觉得枯燥无味或者说这些花里胡哨的动作多帅，什么库里的三分，多准，超远。那都是基础。人家每天投一千个两千个投出来的。一定要做基础训练，把基础打好，你才能做出更花哨的动作。不要急于求成，一定要练好基本功，一步一步打。

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至此，Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛区赛事圆满结束。冠军球队将代表中国与全球二十多个国家的冠军球队一起争夺2021年世界总冠军的荣耀殊荣。经历漫长而又短暂的两个月，我们见证了无数拼搏与热血的故事，同时这次赛事不仅仅是一场为争夺冠军的比赛，更是中国球手展示运动精神的舞台。同时除去我们采访的球员之外，在此次赛事之中，所有的球手都展现出了拼搏精神——无论是遭遇伤病，最终以两名球员坚持奋战的「上实龙创」，再或是历经缠斗进入加时，顽强不息的「全球搜站」与「c-kidz」，每一位球员都在用自己的方式诠释何为热血，何为拼搏，何为Red Bull奥地利红牛的运动精神。

关于篮球与梦想，每个人都有不一的解读。但拼搏、坚持、热血，却是所有人共同的感悟。而这也正是Red Bull奥地利红牛所强调、坚守与一直酝酿的，最为宝贵的精神力量。

诚然，此刻「荣耀的前奏」亦将写下句号。但我们深信不疑的是，「荣耀的前奏」的故事仍时时刻刻在这片土地上发生，因为人们关于篮球的梦想还在继续，篮球人生也在绽放出更多的色彩。而也正是Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛为我们打开了一个窗口，得以聆听「荣耀的前奏」，并遥望那熠熠生光的梦想。

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