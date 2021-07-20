今年最激烈的速降比赛又回来了，而且竞争将比以往任何时候都更激烈。了解 Red Bull Hardline 2021 的新鲜事，以及要注意的人以及如何观看现场报道。

第七届Red Bull Hardline 重磅回归，并巩固了其作为世界上最艰难的速降山地自行车比赛之一的地位。

2020 年的休赛使该活动的创建者丹·阿瑟顿 (Dan Atherton) 能够为 Red Bull Hardline 路线添加更多的粗粝元素——这是一条位于威尔士北部 Dyfi 山谷中心下坡部分自由骑行的赛道——这应该可以做到一年中最艰难的活动。

加入不可预测的威尔士天气和来自世界各地和各种 MTB 项目的 30 名山地自行车手，您将体验一场与众不同的速降比赛。

01 我们在哪？

Dan Atherton über dem Dyfi Valley. © @MountCreative

Dyfi 山谷位于威尔士北部的斯诺登尼亚。该地区非常受山地自行车爱好者的欢迎，因为它位于 Machynlleth 以北仅几英里处，靠近 Dolgellau，这两个村庄可通往各种山地自行车道和自行车公园。

02 Hardline 赛道是什么样的？

Die Red Bull Hardline Strecke 2021 © Sam Needham

Hardline 赛道 - 由 Dan Atherton 和 Ollie Davey 设计和建造 - 这简直是一个野兽。这条赛道在 Dyfi 森林的中心蜿蜒下山，结合了巨大的自由式跳跃和棘手的技术下坡功能。这意味着您需要确定这门课程的公式，以便将其整合到一起，更不用说赢了。要做到这一点，骑手需要具备处理大跳跃、穿越困难和（通常）潮湿的森林部分的技能。

凭借巨大的台阶、65 英尺 （20米） 的间隙和高达 40 英里/小时 （64 公里/小时]）的速度，可以说 Hardline 赛道是英国最崎岖的赛道。

03 上次发生了什么？

2019奥地利红牛Red Bull Hardline精彩集锦

2019 年，奥地利红牛Red Bull Hardline 迎来了阳光和干燥条件下的骑手——这在威尔士的这个角落是罕见的。赛道在练习和排位赛期间都很好，看起来车迷们正在参加一场速度与激情的决赛。

比赛当天的一些清晨降雨给比赛增加了一些难度，但与 2017 年和 2018 年的大雨冲刷相比，赛道条件接近完美。

在 Gaëtan Vigé 和 Kaos Seagrave 的一些杂技之后——他们都在比赛中完成了巨大的跳高后后空翻。而最终， Norweigan Brage Vestavik 上演致命一击。

最终只有三名车手——Joe Smith, Gee Atherton和Bernard Kerr成功了，登上领奖台的是最快的预选赛。科尔也凭借无懈可击的表现让他成为了奥地利红牛 Hardline 历史上首个双冠王夺主。

04 谁会夺冠？

Gee Atherton feiert die Gaps von Red Bull Hardline. © Sven Martin/Red Bull Content Pool

今年有各种各样的竞争者——从自由骑手到职业速降骑手。获胜者将是将所有这些不同的骑术技能结合起来以在决赛当天获得完美动线的人。

卫冕冠军Bernard Kerr依旧是夺冠人们，他希望在威尔士上演帽子戏法。在 Gee Atherton 因撞车受伤不得不退出之后，他还将少一个竞争对手与之抗争。

Kerr ist einer der Besten, wenn es darum geht, die Strecke gut zu erwischen © Sven Martin/Red Bull Content Pool

除了劳Laurie Greenland, Kade Edwards, Kaos Seagrave, Charlie Hatton和Brendan Fairclough等常规下坡世界杯赛车手外，还有许多新手和回归车手前往奥地利红牛 Red Bull Hardline。 2017 年的冠军Craig Evans是众多英国人中的佼佼者，其中包括Matt Hockenhull, Adam Brayton和Joe Smith等人。谈到海外人才，自由泳运动员 Thomas Genon 将在艰难的 Hardline 赛道中崭露头角，而 Brage Vestavik 将把他的一些挪威风格带到比赛中。

05 怎样收看比赛？

Das Gesicht, das du machst, wenn du dir die Hardline-Finals ansiehst. © Saskia Dugon/Red Bull Content Pool

整个周末，您可以在 www.redbull.com/hardline 上全面了解 Red Bull Hardline 2021。资格赛将于 北京时间7 月 24 日星期六 21 点在该链接现场直播，北京时间7 月 25 日星期日的决赛也将在21 点直播。

点击下方链接，在线收看资格赛和决赛直播

2021奥地利红牛Red Bull Hardline资格赛，北京时间7 月 24 日星期六21 点

2021奥地利红牛Red Bull Hardline决赛，北京时间7 月 25 日星期日21 点

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