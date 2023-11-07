奥地利Red Bull Home Ground 2023 的 5 个精彩瞬间

上周末，VALORANT 职业赛场上的一些顶级战队在日本东京汇聚一堂，在各种地图上进行了一系列高强度的比赛。这场独特的比赛旨在测试参赛队伍的实力和多面性，让适应能力最强的队伍取得胜利。

今年的比赛果然没有让人失望。在为期三天的比赛中，六支最具实力的队伍展开了激烈的角逐，最终来自英国的 Fnatic 获得了总冠军。这是 Fnatic 继今年 6 月在 VCT 2023 东京大师赛上获得第一名后，第二次在东京获得顶级赛事的胜利：大师赛东京站的第一名。不过，在这场史诗般的总决赛开始之前，整场比赛中还有许多扣人心弦的时刻让观众兴奋不已。以下是我们印象最深刻的几个瞬间。

01 DRX 以绝杀惊艳 SCARZ

Kim ‘stax’ Gu-taek showed his skills © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

在第一天的比赛中，各支战队都被邀请来证明他们为什么值得在这个著名的比赛中占有一席之地，韩国战队 DRX 当然非常珍惜这个机会。他们在前期对阵 SCARZ 的比赛中的表现堪称大师级，尤其是在后面的比赛中，Yu 'BuZz' Byung-chul 使用杰特大杀四方，完美收官。从纸面上看，Haven 为这场势均力敌的比赛奠定了基础，但真正让 DRX 在比赛中大放异彩的是他们的个人表现。

02 FUT 以强劲的开局成为黑马

Yetujey had something to prove © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

土耳其战队 FUT Esports 在去年的奥地利Red Bull Home Ground比赛中未能给人留下深刻印象，今年他们来到东京，尤其是在欧洲、中东和非洲地区预选赛中脱颖而出后，他们需要证明自己。这支战队在第一天就以 13 比 3 的绝对优势战胜了去年红牛主场赛的冠军--北美的 100 Thieves 战队，一举成为黑马。

Eray "Yetujey "Budak 展示了他在 FUT 的实力，整场比赛他以 18 次击杀领跑全队。在与 DRX 的第二场比赛中，他们同样以 13-8 的比分获胜，在小组赛中排名榜首，成为直接晋级淘汰赛半决赛的热门队伍。

03 OXY 是一股清流

OXY lifted up Cloud9 © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

美国劲旅 Cloud9 在 2023 奥地利Red Bull Home Ground以 2:1 击败 FUT，确保了他们在总决赛中的一席之地，证明了他们仍然是顶尖高手。弗朗西斯-黄（Francis 'OXY' Hoang）是 Cloud9 阵营中的佼佼者，作为队中的主要伤害输出者，他创造了一些可怕的数据。

在第三天的比赛中，OXY 以 286.9 的平均战绩高居榜首，在所有参赛选手中名列前茅，同时也是每张地图平均击杀数最多的选手。

04 Fnatic 击败 DRX

在总决赛的征程中，DRX 对 Fnatic 构成了巨大的障碍。双方一直打得难解难分，但有几个精彩瞬间让人清楚地看到半决赛是属于 Fnatic 的。在 Ascent 的第 7 轮比赛中，Nikita 'Derke' Sirmitev 和 Leo 'Leo' Jannesson 的完美配合化解了秒杀。

游戏中的领队 Jake 'Boaster' Howlett 不负众望，以大量搞笑的舞蹈展示了他独特的个性，但最重要的是，他以出色的发挥为支撑，带领 Fnatic 在两张地图上都取得了压倒性的胜利。

05 Fnatic 击败 Cloud9 夺得奖杯

Fnatic emerged victorious © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

当然，2023 奥地利Red Bull Home Ground最有影响力的时刻是 Fnatic 在周末的最后一场比赛中击败他们的北美对手。在这场 3-2 的胜利中，Fnatic 从 2-1 的劣势中反败为胜，在 Lotus 上击溃了他们的敌人，扳回一城。最后一张地图是在海文（Haven）上进行的，可以说是 Fnatic 最精彩的时刻，他们以 13 比 5 的比分取得了领先。

Fnatic 胜利地举起了奖杯，这是他们在东京赢得的第二座冠军奖杯，并在推特上宣布："这是我们的城市！"。Cloud9 的出色表现也值得称赞，尤其是考虑到他们在这五场惊心动魄的比赛中使用的是替补选手。

Fnatic 的这场爆炸性胜利为这个周末在传说中的两国国技馆举行的惊心动魄的比赛画上了完美的句号。Fnatic 战队今年再次夺冠，再次证明了他们作为顶级 VALORANT 战队之一的地位。