继 2022 年取得巨大成功后，今年 11 月 3 日至 5 日，奥地利Red Bull主场将第四次回到日本东京。在周末的主要赛事期间，我们将看到全球 VALORANT 战场上一些最优秀的选手为赢得赛季末的最终荣誉和奖金池的分成而一决高下。

01 什么是奥地利Red Bull Home Ground？

奥地利Red Bull Home Ground"是一项局域网电竞赛事，一些顶级 VALORANT 战队将在其中进行多轮激烈比赛。在 2022 年的比赛中，八支世界精英战队在英国曼彻斯特的维多利亚仓库展开角逐，最终 100 Thieves 战队取得了 胜利 。

Red Bull Home Ground heads to Japan for 2023 © Red Bull

02 在哪里可以观看 2023 年奥地利Red Bull Home Ground比赛？

今年，奥地利Red Bull Home Ground相扑大赛首次来到亚洲，主要赛事将在日本东京举行。比赛场地选在历史悠久的相扑竞技场两国国技馆（Ryogoku Kokugikan），这对球迷和选手来说都是千载难逢的机会。

想亲临现场的观众可以购买门票，也可以通过 Twitch 和 YouTube 上的流媒体直播在家中观看比赛。

03 2023 年奥地利Red Bull Home Ground有哪些人才？

电竞主持人 Iain Chambers 将在赛事期间担任麦克风，而在分析台上，您可以聆听 Tom 'Tombizz' Bissmire、Mitch 'MitchMan' McBride、Seth 'Achilios' King 和 Clinton 'Paperthin' Bader 的深入见解和知识。

04 去年发生了什么？

100 Thieves took the trophy in Manchester © Mark Roe/Red Bull Content Pool

在去年的比赛中，来自欧洲和北美的八支 VALORANT 精英战队齐聚曼彻斯特，在维多利亚仓库（Victoria Warehouse）进行了一系列激烈的比赛。NA 战队 100 Thieves 在决赛中以 3-0 的比分击败 Cloud 9，取得了胜利。