Winners 100 Theives pose for a portrait after winning Red Bull Home Ground 2022 in Manchester, UK on December 11, 2022.
© Mark Roe/Red Bull Content Pool
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奥地利Red Bull Home Ground最值得期待的 VALORANT 球队

今年 11 月，一些最精英的 VALORANT 战队将在日本进行一场激烈的比赛。以下是我们为您精选的奥地利Red Bull Home Ground最值得关注的队伍。
作者 Jack Ridsdale
4 min read发布于

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奥地利Red Bull Home Ground

奥地利Red Bull Home Ground比赛将于 2023 年在日本东京举行。

Tokyo
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目录

  1. 1
    Fnatic
  2. 2
    DRX
  3. 3
    100 大盗
  4. 4
    云9
  5. 5
    芬尼尔
  6. 6
    FUT 电竞
对于新手来说，奥地利Red Bull Home Ground是 VALORANT 赛场上最激动人心的季后赛之一。今年，这项赛事将第四次来到日本东京，届时比赛将更具观赏性。来自亚洲、欧洲和美洲的战队将争夺国际图腾柱顶端的一席之地，我们认为这些战队值得您关注。
01

Fnatic

任何在社交媒体上关注过这支英国战队的人都会证明，Fnatic 是电竞中最具娱乐性的战队之一。在游戏中魅力十足的领队 Jake 'Boaster' Howlett 的带领下，Fnatic 不仅是《VALORANT》中最有天赋的战队之一，也是最有趣的战队之一。
在没有赢得诸如 VCT 2023：东京大师赛和 VCT 2023：圣保罗 LOCK//IN：LOCK//IN São Paulo 等比赛中获胜时，这支队伍会表演 K-pop 舞蹈和自由式说唱，以取悦他们的粉丝。
里奥-简尼森（Leo 'Leo' Jannesson）是一位引起广泛关注的选手。在前文提到的圣保罗锦标赛上，他获得了总决赛的 MVP，得到了令人难以置信的 13 分。请在 2023 年奥地利Red Bull Home Ground关注这位前途无量的选手。
02

DRX

DRX 来自韩国，是亚洲最好的 VALORANT 战队之一。自 2022 年加入赛场以来，他们在 VCT 2022：韩国挑战者锦标赛的两个阶段都取得了第一名，为成功铺平了道路。
到目前为止，由 IGL Kim 'stax' Gu-taek 带领的这支队伍还未能在国际比赛中脱颖而出，但可以肯定的是，他们将在今年 11 月全力以赴，改变这一局面。
03

100 大盗

100 Thieves compete at Red Bull Home Ground 2022 in Manchester, UK.

100 Thieves will be looking to defend their 2022 crown

© Mark Roe/Red Bull Content Pool

作为北美第一支 VALORANT 战队，100 Thieves 一直坚持不懈地努力晋级。这支由 Matthew 'Nadeshot' Haag 组建的战队自 2020 年成立以来一直活跃在比赛现场，在地区锦标赛中声名鹊起，并在国际赛事中取得了中游成绩。
他们最近一次参赛是在 VCT 2023：LOCK//IN São Paulo 比赛中被 Fnatic 淘汰出局。100 Thieves 在去年的奥地利Red Bull Home Ground比赛中也以一场关键胜利战胜了 Cloud9，因此今年的所有参赛队伍都希望能将他们赶下神坛。
04

云9

在被同胞 100 Thieves 夺走 2022 年奥地利Red Bull Home Ground的奖杯后，来自美国的 Cloud9 今年将继续征战。在资深 IGL 安东尼-"Vanity"-马拉斯皮纳（Anthony 'Vanity' Malaspina）的率领下，这支战队拥有一些大人物，包括沸腾的流媒体选手埃里克-"Xeppaa"-巴赫（Erick 'Xeppaa' Bach）和前《反恐精英：全球攻势》职业选手马克西姆-"wipper"：全球攻势》职业选手 Maxim 'wippie' Shepelev。
最近签约的 Francis 'OXY' Hoang 将特别值得关注，他的打法充满活力，几乎不计后果。他曾在 TEN Valorant 全球邀请赛决赛中战胜过 DRX，如果他们最终在东京相遇，重赛的结果将会非常有趣。
05

芬尼尔

FENNEL 是一支拥有主场优势的队伍，这支日本队伍在奥地利Red Bull Home Ground击败了该地区的许多强队，获得了参赛资格。这支队伍的成员名单上都是冉冉升起的新星，充满了 J-pop 的豪迈，最近还迎来了两位新成员--Daichi "Derialy" Doi 和 Kento "GON" Hara。这对 20 岁的年轻人加入了游戏中的领队 Hikaru 'CLZ' Mizutani、SyouTa 和 Yuto 'Xdll' Mizomori。
06

FUT 电竞

FUT Esports performing during Red Bull Home Ground in Istanbul, Turkey on August 15, 2023.

FUT Esports impressed during the EMEA qualifier

© Barış Acarlı / Red Bull Content Pool

FUT Esports 刚刚从奥地利Red Bull Home Ground EMEA 预选赛中脱颖而出，将代表土耳其参加今年的比赛。这支队伍在比赛中表现出色，包括战胜 G2 Gozen、Team Heretics 等队伍。FUT 可以说是今年的弱旅，与其他参赛队伍相比，他们的国际比赛经验较少。
说到最突出的选手，你一定要关注 Doğukan 'qRaxs' Balaban，他是一位最优秀的关键型选手，或许能在比赛中拔得头筹。在比赛间隙，请关注主教练 Eray 'GAIS' Sarıkaya，他以直言不讳而著称，并毫不掩饰自己的激情。
要想知道这些才华横溢的队伍中哪一支能在2023 年奥地利Red Bull Home Ground击败对手，您可以从 11 月 3 日至 5 日在 Twitch 和 YouTube 上观看主要赛事的直播。您一定不想错过！2023 年奥地利Red Bull Home Ground

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奥地利Red Bull Home Ground

奥地利Red Bull Home Ground比赛将于 2023 年在日本东京举行。

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