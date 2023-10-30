奥地利Red Bull Home Ground最值得期待的 VALORANT 球队

对于新手来说， 奥地利Red Bull Home Ground 是 VALORANT 赛场上最激动人心的季后赛之一。今年，这项赛事将第四次来到日本东京，届时比赛将更具观赏性。来自亚洲、欧洲和美洲的战队将争夺国际图腾柱顶端的一席之地，我们认为这些战队值得您关注。

01 Fnatic

任何在社交媒体上关注过这支英国战队的人都会证明，Fnatic 是电竞中最具娱乐性的战队之一。在游戏中魅力十足的领队 Jake 'Boaster' Howlett 的带领下，Fnatic 不仅是《VALORANT》中最有天赋的战队之一，也是最有趣的战队之一。

在没有赢得诸如 VCT 2023：东京大师赛和 VCT 2023：圣保罗 LOCK//IN：LOCK//IN São Paulo 等比赛中获胜时，这支队伍会表演 K-pop 舞蹈和自由式说唱，以取悦他们的粉丝。

里奥-简尼森（Leo 'Leo' Jannesson）是一位引起广泛关注的选手。在前文提到的圣保罗锦标赛上，他获得了总决赛的 MVP，得到了令人难以置信的 13 分。请在 2023 年奥地利Red Bull Home Ground关注这位前途无量的选手。

02 DRX

DRX 来自韩国，是亚洲最好的 VALORANT 战队之一。自 2022 年加入赛场以来，他们在 VCT 2022：韩国挑战者锦标赛的两个阶段都取得了第一名，为成功铺平了道路。

到目前为止，由 IGL Kim 'stax' Gu-taek 带领的这支队伍还未能在国际比赛中脱颖而出，但可以肯定的是，他们将在今年 11 月全力以赴，改变这一局面。

03 100 大盗

100 Thieves will be looking to defend their 2022 crown © Mark Roe/Red Bull Content Pool

作为北美第一支 VALORANT 战队，100 Thieves 一直坚持不懈地努力晋级。这支由 Matthew 'Nadeshot' Haag 组建的战队自 2020 年成立以来一直活跃在比赛现场，在地区锦标赛中声名鹊起，并在国际赛事中取得了中游成绩。

他们最近一次参赛是在 VCT 2023：LOCK//IN São Paulo 比赛中被 Fnatic 淘汰出局。100 Thieves 在去年的奥地利Red Bull Home Ground比赛中也以一场关键胜利战胜了 Cloud9，因此今年的所有参赛队伍都希望能将他们赶下神坛。

04 云9

在被同胞 100 Thieves 夺走 2022 年奥地利Red Bull Home Ground的奖杯后，来自美国的 Cloud9 今年将继续征战。在资深 IGL 安东尼-"Vanity"-马拉斯皮纳（Anthony 'Vanity' Malaspina）的率领下，这支战队拥有一些大人物，包括沸腾的流媒体选手埃里克-"Xeppaa"-巴赫（Erick 'Xeppaa' Bach）和前《反恐精英：全球攻势》职业选手马克西姆-"wipper"：全球攻势》职业选手 Maxim 'wippie' Shepelev。

最近签约的 Francis 'OXY' Hoang 将特别值得关注，他的打法充满活力，几乎不计后果。他曾在 TEN Valorant 全球邀请赛决赛中战胜过 DRX，如果他们最终在东京相遇，重赛的结果将会非常有趣。

05 芬尼尔

FENNEL 是一支拥有主场优势的队伍，这支日本队伍在奥地利Red Bull Home Ground击败了该地区的许多强队，获得了参赛资格。这支队伍的成员名单上都是冉冉升起的新星，充满了 J-pop 的豪迈，最近还迎来了两位新成员--Daichi "Derialy" Doi 和 Kento "GON" Hara。这对 20 岁的年轻人加入了游戏中的领队 Hikaru 'CLZ' Mizutani、SyouTa 和 Yuto 'Xdll' Mizomori。

06 FUT 电竞

FUT Esports impressed during the EMEA qualifier © Barış Acarlı / Red Bull Content Pool

FUT Esports 刚刚从奥地利Red Bull Home Ground EMEA 预选赛中脱颖而出，将代表土耳其参加今年的比赛。这支队伍在比赛中表现出色，包括战胜 G2 Gozen、Team Heretics 等队伍。FUT 可以说是今年的弱旅，与其他参赛队伍相比，他们的国际比赛经验较少。

说到最突出的选手，你一定要关注 Doğukan 'qRaxs' Balaban，他是一位最优秀的关键型选手，或许能在比赛中拔得头筹。在比赛间隙，请关注主教练 Eray 'GAIS' Sarıkaya，他以直言不讳而著称，并毫不掩饰自己的激情。

要想知道这些才华横溢的队伍中哪一支能在 2023 年奥地利Red Bull Home Ground 击败对手，您可以从 11 月 3 日至 5 日在 Twitch 和 YouTube 上观看主要赛事的直播。您一定不想错过！ 2023 年奥地利Red Bull Home Ground