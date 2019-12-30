Red Bull Ice Cross 跨冰竞速世界锦标赛- Dallago兄弟在尤登堡前哨战旗开得胜
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Marco 与 Luca Dallago兄弟，周末在 Red Bull Ice Cross 跨冰竞速世界锦标赛奥地利尤登堡开幕战，以精湛的表现荣获1、2名佳绩，另女子组由来自瑞士的Anaïs Morand拔得头筹。
奥地利籍兄弟档 Marco 及 Luca Dallago 在尤登堡囊获ATSX 500赛事前两名殊荣，战胜第3名来自捷克的优秀选手Michael Urban。
女子组赛事，卫冕冠军宝座的美国籍选手 Amanda Trunzo 落后瑞士籍滑冰女将 Anaïs Morand及奥地利籍选手Veronika Windisch，饮恨落居第3名。
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前世界冠军选手Marco Dallago在年度赛季前哨战最后总决赛，以优异的表现打败弟弟Luca赢得冠军的荣耀。
最后决赛，Urban起跑以出色的表现取得领先地位，但之后Marco在长程的中间赛段以优越的滑冰技巧急起直追超越并取得领头羊地位。后方的Luca随后亦加入前方领先集团的行列，并在最后一个弯道、急速上坡超越了Urban直到最后冲线。
这次的获胜真的是出乎意料之外，因为我被工作累翻了。
冠军得主Marco Dallago赛后表示：我感觉太不可思议了。这次的获胜真的是出乎意料之外，因为我被工作累翻了。年度的第1场赛事总是让人充满问号?但很显然地，平日精实的训练确实在大赛中奏效，我真的太兴奋了。
女子组赛事，瑞士前花式滑冰运动员Morand在年度前哨战一鸣惊人，一举超越了卫冕冠军选手Trunzo，一路保持领先地位并坚持到最后冲线夺冠。
青少年组，颇被看好的俄罗斯籍Egor Tutarikov全程掌控节奏超越了法国籍兄弟档Arthur及Théo Richalet-Chaudeur赢得冠军的殊荣。
Red Bull Ice Cross 跨冰竞速世界锦标赛的第2站，将于2020年1月12日在法国普华露(Pra-Loup)举行第2场ATSX 500赛事，精采赛事内容，敬请持续关注、锁定。
后续3场精采的ATSX 1000赛事，可径至Red Bull TV点击观赏实时实况报导。
关于Red Bull Ice Cross 跨冰竞速世界锦标赛
激情洋溢的场地，驰骋着世界上最优秀、最强壮的冰上曲棍球选手，以数吨的钢铁、超大型冷却系统及数千平方米/英尺的冰块建造而成的速降赛道，这就是 Red Bull 跨冰竞速世界锦标赛的「竞技场」。 自从 2001 年首次举办以来，Red Bull 跨冰竞速世界锦标赛已成为全球最亢奋人心的冬季运动赛事。 冰上极限竞速以四人为一组，肩并肩急速滑下最长为500米的速降跑道。 整场比赛在陡峭的坡道上行进，沿途有障碍物、跳跃、滚筒及发夹弯。运动员滑下赛道的过程中可以使用推进、滑行、冲刺和争吵等动作，但规则其实非常简单：最先到达终点就是赢家。
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