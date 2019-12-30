Marco 与 Luca Dallago兄弟，周末在 Red Bull Ice Cross 跨冰竞速世界锦标赛奥地利尤登堡开幕战，以精湛的表现荣获1、2名佳绩，另女子组由来自瑞士的Anaïs Morand拔得头筹。

激情洋溢的场地，驰骋着世界上最优秀、最强壮的冰上曲棍球选手，以数吨的钢铁、超大型冷却系统及数千平方米/英尺的冰块建造而成的速降赛道，这就是 Red Bull 跨冰竞速世界锦标赛的「竞技场」。 自从 2001 年首次举办以来，Red Bull 跨冰竞速世界锦标赛已成为全球最亢奋人心的冬季运动赛事。 冰上极限竞速以四人为一组，肩并肩急速滑下最长为500米的速降跑道。 整场比赛在陡峭的坡道上行进，沿途有障碍物、跳跃、滚筒及发夹弯。运动员滑下赛道的过程中可以使用推进、滑行、冲刺和争吵等动作，但规则其实非常简单：最先到达终点就是赢家。