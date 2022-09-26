2022 奥地利 Red Bull Imagination赛事堪称是越野摩托车爱好者的梦想

这是来自Tyler Bereman 的构思，并由 DreamTraxx 的 Jason Baker 带来首屈一指的越野摩托车盛事——奥地利 Red Bull Imagination 正式回归，并于 9 月返回堪萨斯州斯科特堡举行的第三届赛事。

这项活动汇集了各路顶尖越野车手，在全世界任何地方都找不到这样制式实物大小的赛场，进行为期一周最大和最酷施展越野技巧的场景。

今年有更多的车手、更多的赛道更新，以及有史以来第一次——数量有限的门票，供观众亲眼目睹史诗般的比赛。

Tyler Bereman at Red Bull Imagination © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

定制的布局由滑板和山地自行车等运动中汲取的灵感，并设有碗形场景，供车手在他们选择的任何地方落点。为了向 奥地利 Red Bull Imagination 推动越野运动的传统致敬，该赛道在第三年再次演变，形成为车手提供更多创作越野骑行的方法。

比赛形式将与往届赛事保持一致。 在比赛开始前，车手将花三天时间训练和微调他们的技术，之后是比赛日之前的休息日。

Colby Raha at Red Bull Imagination © Kyle Lieberman

位居越野摩托车的领先车手和 10座 X Games 奖牌获得者 Bereman 与回归的车手和新秀一起加入，其中包括 10 座 X Games 总奖牌获得者Colby Raha 和前 AMA Supercross/越野摩托车车手Josh Hill。