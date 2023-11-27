这就是为什么奥地利 Red Bull King of the Air是风筝冲浪运动中最重要的头衔

过去，非洲最南端的风浪令人畏惧。环绕开普角航行是一种荣誉。

如今，风浪为 18 位世界上最先进的大空风筝冲浪选手提供了绝佳的条件，他们可以在这里一较高下。谁能飞得最大、最高、最远？他们中谁能最终加冕奥地利 Red Bull King of the Air ？

请继续阅读下文，了解奥地利 Red Bull King of the Air是什么、它是如何运作的，以及您需要了解的有关 2023 年这一特殊赛事的基本信息，该赛事将在 11 月 25 日至 12 月 10 日之间风力最大的一天举行。

1 分钟 What the Hell is Red Bull King of the Air? King of the Air... it sounds like it’s probably a Viking God, but it’s not.

01 奥地利 Red Bull King of the Air是如何运作的？

你知道 "不成功便成仁 "这句话吗？这就是这句话的具体体现。18 位世界顶尖骑手在南非开普敦的风筝海滩以独特的形式展开角逐。

奥地利 Red Bull King of the Air的评判标准和系统是独一无二的，与其他任何风筝冲浪或风筝冲浪联赛或组织都不一样。该系统和标准是根据风筝运动的发展和赛事的需要专门制定的（并不断更新）。 点击此处 了解更多有关评审标准和评分的信息。

一名骑手得分最高的三个花式将构成其热身赛的最终得分，并决定热身赛的结果。一个技巧的得分取决于其高度、表演方式的极致性、技术上的正确性以及表演的出色程度。

Kevin Langeree beat all comers in 2014 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Youri Zoon (NL) in action at the 2013 competition © Kolesky/Nikon/Red Bull Content Pool Hail to the King: Kevin Langeree and the trophy © Kolesky/Nikon/Lexar Every king needs a crown © Kolesky/Nikon/Lexar

02 谁是参赛选手，他们是如何获得参赛资格的？

洛伦佐-卡萨提（Lorenzo Casati）、杰米-奥弗贝克（Jamie Overbeek）和安德里亚-普林西（Andrea Principi）在 2022 年的比赛中登上领奖台，因此自动获得了参加 2023 年比赛的资格。此外，在三月份举行的阿根廷风筝节预选赛中夺冠的贝托-戈麦斯（Beto Gomez）和在荷兰举行的奥地利Red Bull Megaloop 比赛中获得最高分的非预选赛骑手利亚姆-惠利（Liam Whaley）也通过奥地利 Red Bull King of the Air预选赛获得了参赛资格。与他们一起参加比赛的还有通过严格的视频评比选出的众多世界最优秀的 Big Air 骑手。

Lorenzo Casati of Italy © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

评审团根据与赛事现场表演相同的标准对骑手进行评估。他们采用与车手在比赛中进行现场表演时相同的标准评选出最佳视频作品。以下是参赛者名单，排名不分先后：

洛伦佐-卡萨提（意大利）

杰米-奥弗比克（荷兰）

Andrea Principi（意大利）

贝托-戈麦斯（哥伦比亚）

利亚姆-惠利（西班牙）

亚伦-哈德罗（英格兰）

亚瑟-吉尔伯特（法国）

艾尔顿-科佐利诺 （意大利）

科汉-范戴克（荷兰）

埃德加-乌尔里希（法国）

吉尔-弗鲁格特（荷兰）

Jason van der Spuy（南非）

杰里米-布兰多（西班牙）

卢卡-塞鲁蒂（南非）

马克-雅各布斯（新西兰）

Stijn Mul（荷兰）

Timo Boersema（荷兰）

乔希-伊曼纽尔（南非）

03 赛事需要哪些条件？

这项赛事的独特挑战在于对最佳风力条件的依赖，因为大风就等于巨大的空气。不过，并没有严格的最低风速要求；相反，重点是确保比赛开始时有合适且可持续的条件。

Red Bull King of the Air © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

这项赛事还要求有良好的风浪，以便风筝运动员起飞。运动会总监塞尔吉奥-坎塔加里（Sergio Cantagalli）受托与气象学家和当地工作人员进行广泛磋商，决定是否宣布比赛 "开始"。在理想情况下，最初的平均风速应至少为 25 海里（46 公里/小时），预报显示风速将增至 35-37 海里（65-69 公里/小时）或更高，并伴有良好的西风浪。

04 比赛在哪里举行？

奥地利 Red Bull King of the Air在开普敦西海岸的风筝海滩举行。这是一个巨大的海滩，可以欣赏到桌山的壮丽海景。每年适当的时候，这里的风速都能达到 30 节左右，角度也非常适合大空风筝冲浪。

05 奥地利 Red Bull King of the Air的历史是怎样的？

奥地利 Red Bull King of the Air最初于 2000 年代初在夏威夷举行，2013 年移师开普敦。它是推动大气流风筝冲浪运动发展的最大动力，选手们为了赢得桂冠，不断挑战技巧的幅度、多样性、执行力和难度等级的极限。您可以在这里阅读全部历史，了解过去 10 届比赛的所有获奖者。

06 我需要成为风筝冲浪爱好者才能欣赏奥地利 Red Bull King of the Air吗？

很难说。这是一项超越体育界限的比赛。奥地利 Red Bull King of the Air是终极动作体育比赛。毫无疑问，无论你的滑板运动背景如何，观看比赛都会让你肾上腺素飙升。您将看到一些最优秀的风筝冲浪选手在最恶劣的条件下进行比赛，并施展出前所未有的绝技。

07 如何观看？

我们很想在这里说得更具体一些，但奥地利 Red Bull King of the Air确实必须能够驾驭最具挑战性的风浪，尽管我们很想看，但你无法提前很长时间预订。因此，如果您想观看现场直播，请在天气窗口期间（11 月 25 日至 12 月 10 日）随时关注 奥地利 Red Bull King of the Air赛事页面 的每日更新，了解赛事何时进入 48 小时待命状态。有关日期、时间和现场直播的详细信息，我们将第一时间在此发布。

Timo Boersema soars over Kite Beach © Paul Ganse/Red Bull Content Pool

08 观看去年的精彩赛事

25 分钟 Best of the kitesurfing action 18 athletes competed, but only one came out on top. Get an insider's look at the best action from Kite Beach.

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