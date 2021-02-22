2021 MotoGP FIM世界摩托车大赛，Red Bull KTM车队刚为其年度赛车KTM RC16展示新的涂装与外观–在此，我们也有来自两位车手Brad Binder和Miguel Oliveira的期许与感想。

KTM车队，已为当家车手Brad Binder和Miguel Oliveira研制了年度赛季新车款，届时将为Red Bull KTM厂队在MotoGP战役中展现优异的性能与爆发力。

随着2021年MotoGP™赛季即将在卡塔尔的Losail国际赛车场隆重揭幕，新涂装亦将在2021年3月28日首次亮相，车队希望能够超越2020年在积分榜第4名的成绩，他们计有3次杆位、9次登上颁奖台和3站胜利的佳绩，这是他们进入MotoGP第5个赛季的杰出表现与实力展现。

此刻我感受到我们拥有超强的装备与配套计划。 Brad Binder

Binder，25岁，于2020年首次登上MotoGP的殿堂。这位南非籍车手自2015年开始即是Red Bull KTM大家庭的一份子，并于2016年成为该车队第3位Moto3世界冠军得主，而至今其职涯最辉煌的时刻则是在2020年， 他在捷克大奖赛赢得冠军殊荣，也为KTM车队争取到第1座MotoGP冠军宝座。

Brad Binder auf seiner neuen Maschine. © Philip Platzer/KTM

Binder表示：总体而言，2020年赛季，我觉得我们获得了很多成就，并拿下一些好成绩，很明显地，第1场胜利（或KTM的第1座分站冠军）是我们的主要目标。 但相信以我们的潜力与实力，在未来的日子里，我们还有好多事待完成。

可以肯定的是，现在尝试改进的空间小了一些，但是我认为随着去年赛季的进行，即使我们中间出现了一些低潮，但情况也变得越来越好。我觉得我不仅在成绩方面有所改善，而且在周末及按步就班的方式上也有所进步。此刻我感受到我们拥有超强的装备与配套计划。我们朝着正确的方向发展，还有我非常高兴今年再次回到车队效力。

26岁的葡萄牙籍车手Oliveira接着表示：要想成为世界冠军，你需要同时拥有许多缜密的计划与策略。

有时候，第4名就是一个不错的成绩，有时第2名还可能无法满足我们的期望，但是你必须努力完成这一个过程，以现在做为起点，我想很难设定一个成绩，是我们认为成功的标准。

确定的是，比2020年更好已经是一个良好的开端。我们也知道这辆摩托车有能力打赢胜仗，但同时又不能将任何事情视为理所当然，这是一个会令人懈怠的因素。我认为每年你都需要增进一些东西- 保持自己在这个冠军的水平之上。我觉得我能够为厂队在细部工作上做更多，至少能够保持一致。我认为这些是厂队为我准备的利器。我对工作充满信心。

KTM赛车总监Pit Beirer表示：到目前为止，整个MotoGP的旅程都是一个梦想，但这个级别就是始于要成为这项大奖赛世界冠军的期望，所以回头看看我们一路走来的努力真是太神奇了。 但，我绝对不想让自己觉得已经成为冠军的竞争者。 我认为这种压力仍然应该施加在赛道上的其他人身上。

我们拥有优秀的工作伙伴，每个人都在努力奋斗。我认为这是KTM和整个车队的风格：拥有这种新精神和新目标意味着整个车队团结一心，我们共同努力。这样也带来了额外的精力与潜能。

如果我们的车手完成最后一场大奖赛都没有受伤，我会对2021年感到满意，我们还可以回想一些非常成功的比赛。这就是我最想要的。