举世瞩目的格斗游戏竞赛在英国盛大举行，这也是本年度首个大型线下赛事之一。

Red Bull Kumite是一项与众不同的格斗游戏竞赛，于2021年强势回归，并在全新场地Red Bull Gaming Sphere举行！Red Bull Kumite London是整个竞赛系列中最令人激动的一环，经过一年的在线竞赛，它将成为2021年首个盛大线下Street Fighter V活动之一。

在5月22日（星期六）举行的邀请赛上，官方将公开全新格斗游戏Guilty Gear Strive，第二天（5月23日）举行独家Street Fighter V竞赛，比赛云集16位世界顶级玩家参加。

两场于伦敦肖尔迪奇Red Bull Gaming Sphere举行的场事将透过Twitch及YouTube进行直播，场地也被悉心打造以配合Red Bull Kumite的传奇精神。

全新形式，全新场地

Red Bull Kumite London云集16位顶级Street Fighter V 玩家，在直播上斗过你死我活争夺个人冠军。竞赛起初于2015年至2018年在巴黎举行，直到2019年移师到日本，以向Street Fighter的发源地致敬，到2021年赛事首次在伦敦举行。

为这个激烈周末揭开序幕，Red Bull Kumite London将独家公开全新格斗游戏《Guilty Gear Strive》，除了邀请职业玩家进行比赛，亦会跟开发商Arc System Works进行深入访问等。活动请来12位来自格斗游戏小区的精英玩家进行长达6小时的直播，确保粉丝及玩家可以在《Guilty Gear Strive》于2021年6月正式发布前了解所有他们需知的一切。

Red Bull Kumite London: All the details © Red Bull

《Street Fighter V》重返舞台

震撼人心的《Street Fighter V》竞赛于星期日举行，作为电子竞赛日历上最令人激动的盛事，16位来自全球的玩家在长达10小时的直播上斗生斗死！

整个赛事将有15位顶级玩家，及一位于5月2日在Last Chance Qualifier UK上胜出的星级英国玩家参加，请做好准备，全新《Street Fighter》赛季即将开始。