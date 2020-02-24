Tomáš Slavík加冕！赢得红牛Monserrate Cerro Abajo冠军

在刚刚结束的红牛Monserrate Cerro Abajo比赛上，捷克车手Tomáš Slavík以4分42秒的成绩笑傲群雄，夺得冠军。

Slavík力压厄瓜多尔选手Mario Jarrín和东道主车手Felipe Rodríguez登上最高领奖台，这也使他成为首位同时赢得过红牛Monserrate Cerro Abajo 和红牛 Valparaíso Cerro Abajo的车手。

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Tomáš Slavík's run

取胜后，Slavík面对采访时表示：“所有跌入谷底的人都是真正的英雄和真正的冠军。这条赛道是根难啃的骨头，这不是一泻而下的爽快胜利，而是结合了分配体能和保持稳定的综合因素，这是一条难度很大的赛道。”

Slavík winds his way down the mammoth course to the centre of Bogotá © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

比赛中，共有来自11个国家和地区的40多名骑手前来参与，赛道以能够俯瞰哥伦比亚首都的著名的纪念碑为起点，鹅卵石小道向下共有1,605多个台阶。该路线全长2.4公里，被吉尼斯世界纪录确认为世界上最长的城市速降比赛。

Spectators braved the heavy rain that fell during the final and were able to line the narrow track to watch riders tackle the sharp bends and big ramps from up close.决赛期间，尽管大雨滂沱，但观众们仍然在狭窄的赛道上排成一线，近距离观看车手应对陡峭的弯道和大坡道的超级表现。

Obstacles make up a small part of the 95 percent step course © Mathew Valbuena / Red Bull Content Pool

赛道95％由台阶组成，有27个障碍物，包括La Iglesia和La Estrella。一支由70多人组成的团队花了9天的时间建造了赛道，其中包括木材，1，100多米的钢丝和4,000多颗螺栓和螺栓。

The heavy rain when it came made the cobbled course very slippery to ride © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2020 最终成绩

Tomáš Slavík (捷克) 4m 42.880s Mario Jarrín (厄瓜多尔) 4m 43.279s Felipe Rodríguez (哥伦比亚) 4m 51.049s Sebastián Alfaro (秘鲁) 4m 54.386s Wallace Miranda (巴西) 4m 56.078s Pedro Ferreira (智利) 5m 4.180s Camilo Sánchez （哥伦比亚） 5m 25.714s Jhony Betancurth (哥伦比亚 6m 3.897s Bernardo Cruz (巴西) 7m 24.864s