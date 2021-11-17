奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛 中国区总决赛圆满收官

始于街头 志在全球

奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛于2016年首次举办，比赛已经吸引了全球75个国家和地区，超过400,000名球员参赛。

本次在上海开展的2021奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛中国区总决赛，由遭遇战、复活赛与八强赛共计十一场比拼组成，在场各队都势如破竹，抢位终场。决赛中，“一拳超人”与“TOTE特通”两队势均力敌，在10分钟赛程结束后仍是不相上下。随后进入的金牌1V1环节，由“一拳超人”所在队伍球员一路突破，冷静周旋，以强有力的球技赢得最终胜利，令世界看到球队的精彩表现。

Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021

同时，国际知名运动品牌PUMA也在本次奥地利Red Bull内马尔五人制、中国区系列赛事中带来一系列内马尔专属产品。内马尔同款 FUTURE Z 1.2 Pro Cage战靴，Neymar系列训练套装以及全新首发的Neymar个人潮流系列都将参赛者与现场观众带入到内马尔的足球世界，感受足球最街头、最纯粹的力量。

Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021

英姿焕发 聚沙成塔

本次冠军球队“一拳超人”的队长感叹道：“我们球队这次非常荣幸获得2021奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛中国区总决赛的冠军！将有机会代表中国街头足球去卡塔尔和奥地利Red Bull以及PUMA旗下运动员内马尔一起踢球感到非常期待。我从6岁就开始踢足球了，大场和小场都有踢过。但是像奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛这样独特的赛制，是第一次接触。时长只有10分钟，加上输球就要有队友下场的规则非常刺激！以后我们自己踢球的时候应该也会时不时采用这样的玩法。”

Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021

同时，“一拳超人”的成员们还表示：“街头足球玩的就是特立独行和自己对足球的热爱，今天场边有非常多的观众，我们也很开心可以和大家一起感受街头足球的乐趣。更重要的是，奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛给了我们全球性的平台，让世界看到来自中国的力量！”

别具匠心 砥砺笃行

奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛由品牌与其签约运动员内马尔共创，个性化的赛制与内马尔本人的巴西球风一道风靡全球，至今已是第六届。特有的“输球即淘汰”及“男女不限”的规则给球员个人提供了展现创造力的舞台。

Red Bull Neymar Jrs Five Shanghai 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five Shanghai 2021

奥地利Red Bull始终珍视人才，建有奥地利Red Bull足球学院并投入大量训练资源以培养专属梯队的优秀球员和教练；奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛也有志于为职业足球和业余足球架起桥梁，全方位为业余足球爱好者添翼。

内马尔本人也已经进入其职业生涯的第十一年，他始终寻求新挑战，不断战胜自己，与奥地利Red Bull一同成长，并深耕街头文化领域。旨在让更多人了解并选择街头足球成为新的生活方式，推动此项运动及文化的发展，将街头足球的乐趣和精神带给世界，探索更多可能性。

Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021 © Red Bull Neymar Jrs Five China Final 2021

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！