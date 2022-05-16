2022 奥地利Red Bull Paper Wings 全球总决赛冠军出炉

2022奥地利Red Bull Paper Wings的飞行员们在飞久项目（Longest Airtime）、飞远项目（Lonest Distance）和花式项目（Aerobatics）三个类别中的参赛人数创历史新高。总在萨尔茨堡Hangar–7（7号停机棚）举行的第六届世界总决赛选手，是从全球超过60 多个国家/地区的 61,000 多名选手中脱颖而出的。其中，花式项目的海选是已线上赛的形式，通过上传视频进行的。
所有参加飞久项目和飞远项目的选手都必须通过折叠一张标准化的 A4 纸来制造他们的飞机，而花式飞行则完全是创造力的比拼。
飞远项目
在飞远项目决赛中，选手每人拥有两次机会，力争让自己的纸飞机在长70米的场地上飞行最长的距离。结果，来自塞尔维亚的 Lazar Krstić 惊艳众人。在2019年的上一届比赛中，他以52.28米的成绩屈居第二，此后，他一直在完善自己的平面设计，投掷技术甚至力量-增加了10公斤的力量。
付出得到了回报：Krstić 在飞远项目比赛中占据主导地位，首次投掷就达到了 57.13米，无人能超越。然后，在已经锁定冠军的情况下，他的第二次投掷更远，达到了61.11米。
“我真的很想要这场胜利。我为此非常努力，最终得到了回报。这是一次很棒的经历，我真的很喜欢，”Krstić 评论道。 “我很有竞争力，但我也很喜欢和其他人在一起，这次我遇到了更多的人。我太高兴了。你会再见到我的！”
飞久项目
在飞久项目中，飞行员将他们的飞机高高地抛入 Hangar-7 的拱形玻璃天花板，目标是创造起飞和着陆之间的最长时间。在决赛中，巴基斯坦的Rana Muhammad Usman Saeed以 14.86 秒的成绩夺冠。更重要的是，在淘汰赛中，他取得了 16.39 秒的成绩——创造了 奥地利Red Bull Paper Wings 世界总决赛的新纪录。
“我在 2012 年来到了 7 号机库，但当时我没有做好准备，也没有登上领奖台，” Saeed解释道， “从那时起，我真正对纸飞机产生了兴趣，我努力钻研，终于实现了我想做的事情。”
花式项目
在花式项目比赛中，飞行员只有 60 秒的时间让评审团眼花缭乱，评审团根据创造力、整体飞行表现和技术熟练程度来打分。允许使用音乐、服装、道具和多种类型的纸飞机。韩国的 Seunghoon Lee 在表演中获得了第一名，他穿着正式的黑色燕尾服，表演魔术师般的舞蹈，并发射了会旋转、回旋、和拍打翅膀的纸飞机。
而更让人出乎意料的是，在他获胜之后，他立即在舞台上向女友求婚——递上了一架纸飞机，他的女友含泪接受。
“我在韩国教科学课，我用过很多纸飞机——我教纸飞机已经七年了。而今天，我能够表演并证明我可以成为世界上最伟大的特技运动员！”Lee说。 “这场表演我已经练习了足足一年。我让我的女朋友和我一起来到世界总决赛，今天早上我告诉她，如果我赢了，我会向她求婚，所以一切顺利！”
特技飞行评委是创纪录的飞行员达里Dario Costa、两届奥运会单板滑雪金牌得主Anna Gasser、小轮车传奇人物Senad Grosic和《大众力学》新闻编辑Jennifer Leman。
Costa说：“我很高兴来到这里，因为围绕着我们人人都会的事情创造了一场派对、一项运动和一场比赛，而且我们都是从小就这样做的——这简直令人难以置信。而且，它让我想起那些我玩纸飞机并梦想着飞翔的日子。”
Red Bull Paper Wings 2022 年世界总决赛最终结果
飞远项目
- Lazar Krstić (塞尔维亚)，61.11米
- Yicheng Sun (英国）， 57.07米
- Abduaziz Omonillaev (乌兹别克斯坦)，54.82米
飞久项目
- Rana Muhammad Usman Saeed (巴基斯坦), 14.86秒
- Esteban Neira (智利), 12.99秒
- Dimitri Dimitrev (摩尔多瓦), 12.29秒
花式项目
- Seunghoon Lee (韩国), 46 points
- Seng Fatt Beh (中国台北), 42 points
- Taiga Kimura (日本), 41 points
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