2022 奥地利Red Bull Paper Wings 全球总决赛冠军出炉

2022奥地利Red Bull Paper Wings的飞行员们在飞久项目（Longest Airtime）、飞远项目（Lonest Distance）和花式项目（Aerobatics）三个类别中的参赛人数创历史新高。总在萨尔茨堡Hangar–7（7号停机棚）举行的第六届世界总决赛选手，是从全球超过60 多个国家/地区的 61,000 多名选手中脱颖而出的。其中，花式项目的海选是已线上赛的形式，通过上传视频进行的。

所有参加飞久项目和飞远项目的选手都必须通过折叠一张标准化的 A4 纸来制造他们的飞机，而花式飞行则完全是创造力的比拼。

飞远项目

在飞远项目决赛中，选手每人拥有两次机会，力争让自己的纸飞机在长70米的场地上飞行最长的距离。结果，来自塞尔维亚的 Lazar Krstić 惊艳众人。在2019年的上一届比赛中，他以52.28米的成绩屈居第二，此后，他一直在完善自己的平面设计，投掷技术甚至力量-增加了10公斤的力量。

付出得到了回报：Krstić 在飞远项目比赛中占据主导地位，首次投掷就达到了 57.13米，无人能超越。然后，在已经锁定冠军的情况下，他的第二次投掷更远，达到了61.11米。

Podruhé to vyšlo! © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

“我真的很想要这场胜利。我为此非常努力，最终得到了回报。这是一次很棒的经历，我真的很喜欢，”Krstić 评论道。 “我很有竞争力，但我也很喜欢和其他人在一起，这次我遇到了更多的人。我太高兴了。你会再见到我的！”

飞久项目

在飞久项目中，飞行员将他们的飞机高高地抛入 Hangar-7 的拱形玻璃天花板，目标是创造起飞和着陆之间的最长时间。在决赛中，巴基斯坦的Rana Muhammad Usman Saeed以 14.86 秒的成绩夺冠。更重要的是，在淘汰赛中，他取得了 16.39 秒的成绩——创造了 奥地利Red Bull Paper Wings 世界总决赛的新纪录。

Rana Muhammad Usman Saeed slaví výhru © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

“我在 2012 年来到了 7 号机库，但当时我没有做好准备，也没有登上领奖台，” Saeed解释道， “从那时起，我真正对纸飞机产生了兴趣，我努力钻研，终于实现了我想做的事情。”

花式项目

在花式项目比赛中，飞行员只有 60 秒的时间让评审团眼花缭乱，评审团根据创造力、整体飞行表现和技术熟练程度来打分。允许使用音乐、服装、道具和多种类型的纸飞机。韩国的 Seunghoon Lee 在表演中获得了第一名，他穿着正式的黑色燕尾服，表演魔术师般的舞蹈，并发射了会旋转、回旋、和拍打翅膀的纸飞机。

Seunghoon Lee z Jižní Koreji okouzlil porotu © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

而更让人出乎意料的是，在他获胜之后，他立即在舞台上向女友求婚——递上了一架纸飞机，他的女友含泪接受。

“我在韩国教科学课，我用过很多纸飞机——我教纸飞机已经七年了。而今天，我能够表演并证明我可以成为世界上最伟大的特技运动员！”Lee说。 “这场表演我已经练习了足足一年。我让我的女朋友和我一起来到世界总决赛，今天早上我告诉她，如果我赢了，我会向她求婚，所以一切顺利！”

特技飞行评委是创纪录的飞行员达里Dario Costa、两届奥运会单板滑雪金牌得主Anna Gasser、小轮车传奇人物Senad Grosic和《大众力学》新闻编辑Jennifer Leman。

Costa说：“我很高兴来到这里，因为围绕着我们人人都会的事情创造了一场派对、一项运动和一场比赛，而且我们都是从小就这样做的——这简直令人难以置信。而且，它让我想起那些我玩纸飞机并梦想着飞翔的日子。”

Red Bull Paper Wings 2022 年世界总决赛最终结果

飞远项目

Lazar Krstić (塞尔维亚)，61.11米 Yicheng Sun (英国）， 57.07米 Abduaziz Omonillaev (乌兹别克斯坦)，54.82米

飞久项目

Rana Muhammad Usman Saeed (巴基斯坦), 14.86秒 Esteban Neira (智利), 12.99秒 Dimitri Dimitrev (摩尔多瓦), 12.29秒

花式项目

Seunghoon Lee (韩国), 46 points Seng Fatt Beh (中国台北), 42 points Taiga Kimura (日本), 41 points

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