Red Bull 电竞中心Racing Erena揭幕

这场比赛将近5,000位参与者，最后由Max的超级粉丝–及同乡– Bjorn赢得胜利。我立即就想到Red Bull Racing Erena这个名字，因为'e'代表电竞比赛。我仍然不敢相信自己赢了。电竞座椅是我清单中最想要的奖项，当然，能够拥有Max和Alex签名的Red Bull Racing座椅绝对是最棒的礼物。我是F1一级方程式赛车的忠实铁粉，而Max Verstappen又是我最喜欢的车手，因为他来自荷兰，而且他知道如何将每件事做到最好。