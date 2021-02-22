The New Name On Display
F1

Red Bull 电竞中心Racing Erena揭幕

© Red Bull Racing
逐渐在电竞领域位居主导地位的当下，Red Bull在其Milton Keynes 技术园区的中心地带，为其最新的先进设施正式命名为“ Red Bull Racing Erena”。
作者 Red Bull Racing Esports发布于
去年12月，Red Bull 电竞车队发起了一场车迷的竞赛活动，为其新的电竞新家命名，包括有机会赢得一系列的奖项，包括Red Bull 车队F1 电竞座椅及Fanatec的一些好配备，而且还有Max与 Alex的联名签名。
Inside The Red Bull Racing Erena
Inside The Red Bull Racing Erena
© Red Bull Racing
我立即就想到Red Bull Racing Erena这个名字，因为'e'代表电竞比赛。
Bjorn
这场比赛将近5,000位参与者，最后由Max的超级粉丝–及同乡– Bjorn赢得胜利。我立即就想到Red Bull Racing Erena这个名字，因为'e'代表电竞比赛。我仍然不敢相信自己赢了。电竞座椅是我清单中最想要的奖项，当然，能够拥有Max和Alex签名的Red Bull Racing座椅绝对是最棒的礼物。我是F1一级方程式赛车的忠实铁粉，而Max Verstappen又是我最喜欢的车手，因为他来自荷兰，而且他知道如何将每件事做到最好。
Red Bull Racing Erena电竞中心，将协助提高电竞车手的技能，还将做为学院的学习中心，以确保Red Bull Racing电竞项目，继续为年轻的虚拟赛车手提供支持与帮助。
The Console Area Is A Chillout Zone
The Console Area Is A Chillout Zone
© Getty Images
Erena拥有最好的设备和技术，并分为三个主要区域。训练、比赛和控制台。
训练区域具有6个F1 电竞专业系列规格的电竞座椅，并具有Fanatec的设置和超清晰240hz AOC的屏幕，此屏幕连接到9x9的影片墙，可显示来自车手的数据。团队的每位成员都将拥有范围最广HyperX的外部设置，包括Cloud II无线耳机。还将为Red Bull Esports的团队经理提供一个Citrix数据仪表板，以监控训练和赛事的相关情况。
比赛区域提供两个沉浸式AOC多屏幕设置的电竞座椅和Fanatec直驱轴距，以提供额外的反馈。其中一部机台还会配备完整的Fanatec漂移装置。
控制面板区域是一处休闲区，在这里，团队成员可以从虚拟赛道脱离，放松一下身心。该区域配备了65英寸的飞利浦OLED电视，可将其连接到配有PS5 和Xbox Series X，并与PUMA主动游戏椅相结合。不仅如此，还有一个带有附加Sonos Sub的Sonos Arc和两个Sonos One SL系用于环绕扬声器的设置，可提供杜比音响（Dolby Atmos）的环绕声。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！