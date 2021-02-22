Red Bull 电竞中心Racing Erena揭幕
© Red Bull Racing
逐渐在电竞领域位居主导地位的当下，Red Bull在其Milton Keynes 技术园区的中心地带，为其最新的先进设施正式命名为“ Red Bull Racing Erena”。
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去年12月，Red Bull 电竞车队发起了一场车迷的竞赛活动，为其新的电竞新家命名，包括有机会赢得一系列的奖项，包括Red Bull 车队F1 电竞座椅及Fanatec的一些好配备，而且还有Max与 Alex的联名签名。
我立即就想到Red Bull Racing Erena这个名字，因为'e'代表电竞比赛。
这场比赛将近5,000位参与者，最后由Max的超级粉丝–及同乡– Bjorn赢得胜利。我立即就想到Red Bull Racing Erena这个名字，因为'e'代表电竞比赛。我仍然不敢相信自己赢了。电竞座椅是我清单中最想要的奖项，当然，能够拥有Max和Alex签名的Red Bull Racing座椅绝对是最棒的礼物。我是F1一级方程式赛车的忠实铁粉，而Max Verstappen又是我最喜欢的车手，因为他来自荷兰，而且他知道如何将每件事做到最好。
Red Bull Racing Erena电竞中心，将协助提高电竞车手的技能，还将做为学院的学习中心，以确保Red Bull Racing电竞项目，继续为年轻的虚拟赛车手提供支持与帮助。
Erena拥有最好的设备和技术，并分为三个主要区域。训练、比赛和控制台。
训练区域具有6个F1 电竞专业系列规格的电竞座椅，并具有Fanatec的设置和超清晰240hz AOC的屏幕，此屏幕连接到9x9的影片墙，可显示来自车手的数据。团队的每位成员都将拥有范围最广HyperX的外部设置，包括Cloud II无线耳机。还将为Red Bull Esports的团队经理提供一个Citrix数据仪表板，以监控训练和赛事的相关情况。
比赛区域提供两个沉浸式AOC多屏幕设置的电竞座椅和Fanatec直驱轴距，以提供额外的反馈。其中一部机台还会配备完整的Fanatec漂移装置。
控制面板区域是一处休闲区，在这里，团队成员可以从虚拟赛道脱离，放松一下身心。该区域配备了65英寸的飞利浦OLED电视，可将其连接到配有PS5 和Xbox Series X，并与PUMA主动游戏椅相结合。不仅如此，还有一个带有附加Sonos Sub的Sonos Arc和两个Sonos One SL系用于环绕扬声器的设置，可提供杜比音响（Dolby Atmos）的环绕声。
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