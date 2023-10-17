奥地利Red Bull Rampage传奇人物卡姆-辛克（Cam Zink）凭借 2023 年的胜利重回巅峰

在奥地利Red Bull Rampage的词汇中，"不可能 "并不突出。在没有失败余地的险峻峡谷上飞越 60 英尺的落差？这是可能的。从摇摇欲坠的刀尖山脊线跳到另一条山脊线，同时避免暴露在危险之中？这就是 "横冲直撞"。还有 各种技巧 ：360度、后空翻、甩尾、NAC-NAC等等，都是在盲目的、后果严重的地形上进行的！

当我们以为自己已经看遍了一切时，车手们却在想象着更大、更狂野、更疯狂的花样。在第一位奥地利Red Bull横冲直撞车手参加比赛的 22 年后，我们仍然对接下来的比赛充满期待。在第 17 届最刺激、最负盛名的自由式单车赛事中，运动员们继承了重新定义可能的传统。

今年，辛克再次榜上有名，他以高超的技术和坚定的路线赢得了他的第二个奥地利Red Bull Rampage冠军。与他一起登上领奖台的还有另外两名 Rampage 老将：汤姆-范-斯泰恩伯根（Tom Van Steenbergen）获得第二名， 卡森-斯托奇（Carson Storch ）获得第三名。

Tom Van Steenbergen, Carson Storch and Cam Zink with their trophies © Colin Kerrigan/Red Bull Content Pool

01 当赔率看似难以置信时，将赌注押在辛克身上

Zink 的胜利来之不易。登上领奖台的征程始于去年，当时他憧憬着与好友 凯尔-斯特雷特（Kyle Strait ）一起冲过终点线。在过去的 Rampage 比赛中，两人都曾在这一赛道上进行过角逐，因此他们对这一曾经是著名的 Oakley Icon Sender 所在地的赛道情有独钟。对 Zink 来说，这个地方成就了他在 Rampage 取得的一些辉煌成就：2010 年的巨大 360 度和 2013 年同样巨大的后空翻。

然而，在 2022 年，他想在没有七英尺木制斜坡的情况下再来一次，这样从起飞到着陆就有 63 英尺的台阶。但是，悲剧发生了。斯特雷特在练习中摔落，摔断了后背，辛克惊恐地看着这一切。进入决赛后，辛克一直在与朋友的车祸和受伤的脚作斗争，最终获得了第 10 名。

Cam Zink nails that backflip © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

今年，他寻求救赎。辛克和斯特雷特改进了赛道，修复了中间的问题点，并实现了降坡。在练习中，辛克多次试飞，信心十足。在决赛中，他不可避免地要使出大招。在第一次滑行中，这位 "横冲直撞 "的老将有条不紊地通过了滑行线路的顶端，看起来很有力量，也很有技巧。但他的埃维尔-克尼维尔（Evel Knievel）55英尺起跳速度不够，落地时撞到了短板，提前结束了第一轮比赛。

他说："要让一条线排成一排需要很多时间，而在（第一轮）跳完那一跳后，我的紧张和不安转为了竞争意识。我已经准备好再次出发，迎接第二轮比赛，我知道风不会毁了我的比赛，"辛克说。

他在第二轮比赛中表现出了坚定的决心，展示了他多年来在这些悬崖峭壁上比赛所积累的丰富经验。在冲过两侧都是悬崖、技术含量极高的 "Grandfather drop "后，Zink 来了个空翻。从那时起，他完美地衔接了复杂的中段，为巨大的下坡积蓄了足够的速度。

Winner Cam Zink flips the huge drop at the centre of his run © Paris Gore/Red Bull Content Pool 我很高兴自己能够冲出重围，取得胜利。我付出了很多努力，很幸运还能在 37 岁时继续努力。 卡姆-辛克

一起飞，Zink 就完成了他一生中最大的后空翻。这一壮举证明了这项运动在过去十年中的发展，展示了像辛克这样敢于挑战更大、更大胆的运动员所能取得的成就。

但这还不是全部，他以一个鞭状空翻和 360 度空翻结束了比赛，在终点等待他的家人的热烈拥抱中，他砰然落幕。粉丝们在场边欢呼雀跃，山峰上一片欢腾。"我很高兴我冲向了星空并取得了胜利。最初的奥克利森德赛是在 10 年前，而我上一次获胜是在 13 年前......这仍然是我做过的最大的降坡空翻，而现在我们再次来到这里。它还是那么令人生畏和害怕。我付出了很多努力，很幸运还能在 37 岁时继续努力，尤其是作为最年长的选手。

在下面的视频中观看辛克的夺冠过程：

1 分钟 Cam Zink's winning run Watch Cam Zink make more MTB history as he stomps a huge run to win the title at Red Bull Rampage 2023.

02 范-斯泰恩伯根（Van Steenbergen）在自由式山地车史上写下新的篇章

范-斯泰恩伯根（Van Steenbergen）的亚军成绩是他两年来的复出之作。在 2021 年的奥地利Red Bull Rampage比赛中，这位加拿大选手在一次后空翻中旋转过度并坠地，导致左右髋臼多处骨折，股骨顶部和下部椎骨也各断了一块。许多人在经历这样的撞击后再也无法行走，更不用说再次参加奥地利Red Bull Rampage了。

但范-斯泰恩伯根与大多数人不同。参加横冲直撞比赛十多年来，他以大胆的技巧和巨大的特征而声名鹊起。在决赛中，我们在起点门看到了这样的他。

Tom Van Steenbergen hits a monster backflip © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Van Steenbergen fully commits © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

他以 "穴居人落地 "拉开了比赛的序幕，这是他在 2017 年首次在《狂野飙车》中使用的动作。这个动作非常危险，要求车手在半空中跳起并骑上自行车。范-斯泰恩伯根在飞入近乎垂直的滑道之前，只有几秒钟的时间来踩踏脚踏板。

直接冲入赛道后，范-斯泰恩伯根在平地上完成了一个 360 度的后空翻，获得 89 分，排名第二。尽管技术要求很高，但他的滑行平稳而精准，凸显了范-斯泰恩伯根的回归。"范-斯泰恩伯根解释说："去年我受了重伤，复出的过程非常艰难，所以在卡姆之后复出并获得第二名，与卡森分享领奖台，在我看来是最好的结果。

03 斯托奇的 360s 大师课

Storch 与 Van Steenbergen 在同一起跑线上，以干净利落的成绩紧随其后，获得第三名。进入比赛前，斯托奇有两个主要目标：让自己的线路更快、更刺激。在飞进一个陡峭的大山滑道，身后尘土飞扬之后，斯托奇开始了他的大投掷。

这位美国选手是投掷巨型 360 度动作的专家。他可以从 40 到 60 英尺高的落差处旋转而下，落地时头部不会有丝毫晃动。在他的两个大平抛动作中，他连续蹬了两个 360 度，让我们记住了他的旋转能力。他在冲过终点线之前，用一些后空翻和充满时尚感的桌子和拳头击打庆祝，完成了剩下的动作。

Carson Storch was delighted to secure a podium place © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

"这次比赛正是我想要做的。这是我梦寐以求的赛跑：狂野奔放，"斯托奇笑着说。当第二轮比赛结束时，斯托奇对自己已经取得的成绩感到满意，他选择与范斯坦伯根一起庆祝骑行结束。

"最后，我玩了一个策略游戏，我认为我无法击败辛克或范-斯泰恩伯根，而汤姆也有同样的感觉，所以我们说'去他的'，并一起训练到了山底。因为我看不见，这几乎比主赛道还可怕。斯托奇补充道，"不过，我无话可说。这对我来说是一个特殊的领奖台。

想看看前三名是如何决出的吗？请观看下面的视频，了解红牛狂飙赛的最佳三连冠。

4 分钟 Top 3 runs See the runs that landed Cam Zink, Tom van Steenbergen and Carson Storch on the Red Bull Rampage 2023 podium.

除了领奖台，当天所有车手的精彩表现也让比赛充满了戏剧性和刺激性。比安维尼多-阿瓜多-阿尔巴（Bienvenido Aguado Alba）在 72 英尺高的峡谷顶上完成了一个巨大的前空翻，不仅获得了最佳技巧奖，还理所当然地获得了凯利-麦加里精神奖（Kelly McGarry Spirit Award）和大众选择奖（People's Choice）。

Bienvenido Aguado Alba landed a gigantic front flip © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

"我一整年都在考虑前空翻。所需的速度太吓人了，这也是完成它的一大挑战。结果成功了，两次！阿瓜多-阿尔巴（Aguado Alba）说，"自 2019 年我犯了新手错误以来，我一直在努力回到这里。

Emil Johansson secured the Michelin Style Award © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

埃米尔-约翰森（Emil Johansson ）因其在赛道上的流畅性和独特的技巧组合获得了米其林风格奖。斯特雷特是 "坚韧奖 "的不二人选，他在去年摔断背部的那场比赛中完成了自我救赎，并最终在奥地利Red Bull Rampage赛道上取得了优异成绩。而 Carvana 挖掘机奖则颁给了当地车手里德-博格斯（Reed Boggs）的团队。

04 天空是极限

奥地利Red Bull Rampage将这项运动推向了新的高度，因为车手们认为这项运动没有极限，而是潜力无限。这些运动员憧憬着这项运动的未来，并在决赛日将其付诸实践。今年的比赛体现了我们在过去二十年里所喜爱的无畏的远见和创造力。

1 分钟 Thomas Genon's POV Go onboard with Thomas Genon for a wild ride down his line at Red Bull Rampage 2023.

随着决赛尘埃落定，我们不禁要问：下一个目标是什么？