2022 奥地利 Red Bull Rampage 于10月21日点燃战火

2022 奥地利 Red Bull Rampage 比赛日期已正式确定在10月21日。第16届赛事将邀请全球 18 位最优秀车手，一同齐聚美国犹他州西南部的沙漠景观，并且创造出难度最高且最具挑战的比赛路线，车手将在比赛中拿出精彩绝活。

奥地利 Red Bull Rampage 已成为对技巧和心理最真实考验的赛事，更被誉为世界上最具挑战性的赛事之一，在最苛刻的地点且拥有世界上最好的车手，参赛对freeride车手已是一种荣耀。

Bei Red Bull Rampage braucht es viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

01 比赛简介

由 18 名骑手组成的精英团队，每位选手可再挑选两位助手，协助开创属于自我的路线。车手和助手仅有四天的时间打造赛道，然后会有一天的休息日，紧接着有四天时间练习。

比赛形式与往常一样，每个车手都有两次机会在自己创建的路线挥洒自我，根据他们的最高单次最佳成绩进行排名。

1 分钟 什么是奥地利Red Bull Rampage? 什么是奥地利 Red Bull Rampage ？这是您需要了解的有关终极自由骑行活动的所有信息。

02 奥地利 Red Bull Rampage 的独特历史

第一届 奥地利 Red Bull Rampage 于 2001 年举行，截至今为止共举办15 场赛事。有9位不同车手夺冠。奥地利 Red Bull Rampage 和参赛车手不断把赛事及freeride推向新高，也深深影响年轻选手们。年轻好手们纷纷希望能够获得参赛资格，并将此看作最高的肯定。

速速回味去年推出的 奥地利 Red Bull Rampage 赛事 20周年纪录像片：

30 分钟 MTB 精彩集锦 从对 MTB 的胆量、技能和创造力进行最大考验的赛事中观看最佳动作。

03 2022 奥地利 Red Bull Rampage 参赛选手有谁呢?

今年共有18名车手参赛。谁将成为 2022 奥地利 Red Bull Rampage 的冠军？你会在 10 月 21 日找到答案。

04 如何观看

ESPN+ 将在美国独家直播 奥地利 Red Bull Rampage，而美国以外的车友敬请锁定 Red Bull TV，同样为车友们带来第一手的信息及精彩画面。

比赛结束后，ESPN+ 和 Red Bull TV 将回放完整的赛事。

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！