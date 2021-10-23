Red Bull Rampage 是规模最大、最激烈的自由骑登山车赛事，每年全球车迷们引颈盼望Red Bull Rampage到来，现在带你一手掌握赛前重要大小事。

什么是 Red Bull Rampage? 这是在美国犹他州举行的自由骑登山车赛，全世界最具胆识、创意的车手们，要试图在令人恐惧的山坡和山脊上，骑出一条属于自己的道路。同时，他们必须做出难以想象的技巧，让评审团留下深刻印象，这也让Red Bull Rampage被登山车手们视为顶尖殿堂。

2021 年 Red Bull Rampage 正是赛事成立 20 周年，同时进入第15届，今年在10月15日举行。

什么是奥地利Red Bull Rampage?

01 什么是奥地利 Red Bull Rampage ？这是您需要了解的有关终极自由骑行活动的所有信息。

如果您无法亲自前往美国犹他州观看 Red Bull Rampage，请不要担心，因为 Red Bull TV 为您提供了决赛日的现场直播。Red Bull TV 将提供英语、巴西语、法语、拉丁美洲西班牙语、俄语、意大利语、波兰语、德语等多国语言现场转播。

Red Bull Rampage 20周年！

02 为什么一定要看？

Red Bull Rampage 不只是自行车比赛，更是一场极限运动，车手们的技巧、精神毅力和体能，透过单车向全球车迷展示，并且激励所有人思考、突破自行车的极限。

温故知新：回顾2019年Red Bull Rampage赛事

Red Bull Rampage

03 Rampage在哪里举行？

Rampage 在犹他州Virgin小镇附近举行，举办地点的山脉通常每隔几年就会改变，主要是为了提供给骑手一张「空白的画布」，让车手们可以思考全新路线、激发创意。

运动员骑乘的地形为干燥的砂岩泥土，而悬崖和近乎垂直的赛道，更是比赛的一大特征。

Das ist Rampage pur: Ein Trick von einer Klippe in eine vertikale Rampe © Peter Morning/Red Bull Content Pool

04 更多有关2021年 Rampage 地点

今年赛事将重返 2016/17 年活动的场地。山脉拥有陡峭、原始等特点，让车手在开始起步就会面临考验，两边都有暴露的悬崖，「有输过、没怕过」是选手克服恐惧、顺利出发的关键。

车手观点：Carson Storch 的 2021 Red Bull Rampage 2021 路线预览

Course preview with Carson Storch

主办单位在今年赛事特别建造两个功能着陆点，让车手拥有更多选择，让路线变化更加多元。

05 比赛规则

规则非常简单，尽可能让人赞叹的方式，一口气从山顶骑到山底。由于山脉为没有自然而成的赛道，选手们必须自已设计及创造路线，才有办法顺利完赛。而且车手创造的路线要符合自身的骑乘风格，才有办法在过程中尽情秀出绝招，留给评审及车迷难忘印象。

Der findes ingen nemme veje i Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Red Bull Rampage 没有时间限制，也不用跟时间赛跑。决赛当天，车手进行两轮比赛，骑着他们自身设计的路线到山底的终点，并在完赛时获得分数。得分最高的运动员赢得比赛。如果出现平手，则两轮比赛中拿下最高分的车手获胜。

Vurdering og votering til Red Bull Rampage

06 车手如何设计赛道?

车手可以选择自己不同的线路下山。在赛事开始前到达场地时，车手便开始在山顶上寻找下山的路线。然而，在崎岖不平的山腰上，车手在赛事前不到一星期的时间里，要在山上挖掘和塑造线路与跳跃，让他们的骑乘尽可能顺畅。

Scoping out a riding line on the mountain is the first job of an athlete © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Riders and their crews get to work on site © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Sometimes riders agree to follow a similar line to share dig resources © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Some substantial work going on with sandbags on this landing © Hanna Jonsson/Red Bull Content Pool Semenuk makes finishing touches to his lip © Peter Morning

一位车手允许两位伙伴协助挖掘路线，但不准使用任何电动工具。通常车手只有三天的时间进行挖掘，另外四天必须试骑自己设计的路线。选手们被允许可边试乘、边修改自己设计的路线，有时候车手们会聚在一起分享将在比赛中骑乘的路线，因此可以让选手分享部份赛道。

VIDEO: Jak vznikají perfektní lajny na Red Bull Rampage?

07 受邀车手有哪些呢?

Red Bull Rampage 吸引了来自 MTB 各个领域的车手，无论是自由骑车手或是下坡赛好手，甚至坡道滑雪的选手都出现在今年赛事。其中大多数为被受邀车手。有些是从之前比赛获得资格预审的，有些是今年的新面孔，或是透过外卡方式前来参加，今年比赛共有15名好手献技。

2021年參賽選手名單

Reed Boggs (美国)

Szymon Godziek (波兰)

Tyler McCaul (美国)

Ethan Nell (美国)

Brandon Semenuk (加拿大)

Carson Storch (美国)

Kyle Strait (美国)

Vincent Tupin (法国)

Tom Van Steenbergen (加拿大)

Thomas Genon (比利时)

Andreu Lacondeguy (西班牙)

Jaxson Riddle (美国)

Kurt Sorge (加拿大)

Brage Vestavik (挪威)

Cam Zink (美国)

08 历届冠军得主：

夺冠大热门为Brandon Semenuk and Kurt Sorge两人，两位选手都各自拿下三届冠军，都是三届冠军。

When? Who? 2001 Wade Simmons 2002 Tyler Klassen 2003 Cedric Gracia 2004 Kyle Strait 2008 Brandon Semenuk 2010 Cam Zink 2012 Kurt Sorge 2013 Kyle Strait 2014 Andreu Lacondeguy 2015 Kurt Sorge 2016 Brandon Semenuk 2017 Kurt Sorge 2018 Brett Rheeder 2019 Brandon Semenuk

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