了解 2023 年奥地利Red Bull Rampage的新秀们

通往 奥地利Red Bull Rampage 赛的道路并不平坦。作为山地自行车赛中最具创造性和独特性的赛事之一，它吸引了各种骑行领域的人才。由于车手们可以设计和骑行自己的线路，因此这项赛事隐隐约约地受到 DH 竞赛、坡道障碍赛、越野摩托车赛、大山滑雪、单板滑雪等项目的影响。可以说，在两个轮子上没有任何其他活动能与之媲美。

1 分钟 什么是奥地利Red Bull Rampage? 什么是奥地利 Red Bull Rampage ？这是您需要了解的有关终极自由骑行活动的所有信息。

无论走哪条路，每一位奥地利Red Bull Rampage运动员都有一些共同点：激情和大胆的梦想。我们采访了今年的一些新秀，了解他们通往山地自行车最伟大赛事的更多历程。

01 塔卢斯-特克

Talus Turk is one to watch at Red Bull Rampage 2023 © Courtesy of Talus Turk

塔卢斯-特克（Talus Turk）是一名冉冉升起的新秀，他出生并成长于美国华盛顿州的自行车天堂贝林厄姆。从华盛顿州当地的跳台到 Loose Fest 等赛事上的巨型发车手，特克显然已不再是当地的新手，而是一名独当一面的自由式滑雪运动员。

特克从 12 岁开始骑车，当时他骑着一辆装有橡胶轮辋刹车的硬尾车在加尔布雷斯山（Galbraith Mountain）上骑了几圈。起初，特克并没有立即上瘾，但他坚持了下来，最终爱上了跳跃运动。他是雪松尘跳台等当地跳台的常客，后来又升级到蓝钢跳台的专业级跳台。

他在 20 岁时成为了职业选手，此后他的成长可谓一日千里。两年前，他完成了自己的第一个后空翻，但现在，他已经能在犹他州的巨大悬崖上完成阶梯式空翻。他解释说：“这就是我想参加自由式滑雪比赛的原因--在这里，我有很多机会挑战不同的极限，从而不断进步。”他解释说，"随着他的进步，他的技巧包也在不断扩大，包括 360 度、翻转变化等。”

山丘和山脊线涓涓细流向下延伸，形成了这些完美的地形，为他创造了以下机会 Talus Turk

除了天赋异禀之外，特克的成长还源于他的动力，这种动力引起了社区和自由式滑雪传奇人物（如 Cam Zink 和 Tyler McCaul ）的共鸣。特克深情地回忆起在 Zink 的自由式滑雪邀请赛上骑行时，这位传奇的 Rampage 老将对他的认可："他说："看到我在整个自行车运动生涯中一直仰慕的人对我大加赞赏，看到这些老将对下一代的支持，我感到非常激动。”

去年冬天，特克搬到了犹他州的飓风市，那里离举办 Rampage 的地方很近，以便有更多时间在红土地上骑行。特克渴望看到自己骑行的可能性，在这种愿望的驱使下，他开始在过去的 Rampage 赛场上查看值得注意的特点。

特克在西北太平洋地区长大，一直在森林中骑行，犹他州的地形让他感觉到了游戏规则的改变。他说：“山丘和山脊线向下延伸，形成了这些完美的地形。这种地形起初让人望而生畏，但特克通过一次次挑战一个个地貌和山脊线建立起了信心。”

最大的学习曲线之一就是适应盲道，在这种盲道上，骑手在接近起跳点时看不到着陆点。他解释说：“有了盲道和裸露地形，才有了这个地方。”

好奇心驱使特克不断进步，他很高兴能成为 Rampage 的一员。他将以开放的心态参加比赛，渴望获得乐趣和学习。他希望能有一个突出的特点，然后在他的产品线中混合各种跳跃。无论如何，他都很高兴能与朋友们一起在沙漠中挖掘。其他的都是锦上添花。

8 分钟 Practice sessions Tyres hit the dirt at the first practice session of Red Bull Rampage 2022.

02 克莱门斯-考德拉

Clemens Kaudela is dropping into this year’s Red Bull Rampage © Courtesy of Clemens Kaudela

对于某些人来说，参加奥地利Red Bull Rampage需要一种信念的飞跃。奥地利人克莱门斯-考德拉（Clemens Kaudela）的信念飞跃是实实在在的：一个巨大的台阶，大约相当于四分之一个足球场那么大。

他第一次接触自由式山地自行车是在观看《Cranked 3》的视频时，视频中展示了早期先驱们骑行和建造特色项目的场景。不久之后，在 2001 年，一场独一无二的赛事--奥地利Red Bull Rampage首次亮相，点燃了考德拉在那些传说中的山脊线上骑行的梦想。但考德拉知道，在维也纳长大的他通往 Rampage 的道路充满挑战，因为那里没有自行车公园，也很少有自行车道。

我把自己修建的每一条赛道都写成了书面材料，上面有高度、长度、角度、起飞角度、着陆情况以及我自己和其他车手的反馈意见。 克莱门斯-考德拉

最终，他在作为坡道和自由式运动员参加比赛的同时，还为坡道和自由式赛事建造赛道，从而发展了自己的职业生涯。在自由式最著名的一些赛事中参加比赛和建造赛道多年后，考德拉意识到，他的 "Rampage"梦想并非天方夜谭。2019 年，他第一次来到犹他州的维尔京镇，这帮助他实现了参赛梦想。

2023 年，他把所有的赌注都押在Rampage上，用自己的积蓄从欧洲飞到犹他州，在 2 月份拍摄剪辑。拍摄进行到一半时，考德拉撞车昏迷，导致拍摄暂停，考德拉飞回国内休养。在休养了六周后，考德拉于五月返回，完成了他的片段，片段中充满了 "横冲直撞 "的壮举。

Clemens Kaudela in action at Vienna Air King © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

犹他州给考德拉留下了深刻的印象，他说："只有到过那里，与泥土打交道，你才能理解为什么这里是自由式发展的地方。

犹他州是一个可以用手工快速打造特色的地方，在其他任何地方，都需要机器才能完成类似的工作。英雄泥土和板岩的结合使这里成为建造者的天堂。不过，无论你是新手还是老手，Rampage都需要尊重和敬畏。

考德拉解释说："起飞时总是盲目的，"他在骑行新的路段时，总是把着陆作为衡量速度的标准，他的建造过程也在不断地影响着他的风格。"我对自己建造的每一条赛道都有书面记录，其中包括高度、长度、角度、起飞角度、着陆情况以及我自己和其他车手的反馈意见。我发现这种方法几乎每次都能立竿见影。"

考德拉对他在 2023 年Rampage比赛中的线路有一些不同的想法，但他的愿望清单上最大的一项是至少有一个像他提交的视频中出现的阶梯下降那样的大障碍。他多年来建立的技巧数据库应该会让他对自己在处女秀中的表现充满信心。

03 亚历克斯-沃洛克霍夫

Alex Volokhov is going for a big dig at this year’s Rampage © Bartek Wolinski

去年，Volokhov 从挖掘工变成了车手，他收到了参赛邀请，带着丰富的经验在今年的比赛中大显身手。在与索尔格建立了令人印象深刻的合作关系后，他的首秀看起来很不错，但在决赛当天上午，他在测试最后一项重要功能时发生了撞车事故，这让他的势头戛然而止。这让他痛心地决定退出比赛，因此今年他将在自己的首次狂飙比赛中完成救赎。

建立一条线路，对其进行测试，然后完成人生中最艰难的赛程，这太疯狂了 亚历克斯-沃洛克霍夫

Volokhov 在不列颠哥伦比亚省尼尔森长大，他经常骑行在崎岖裸露的山路上，"越野 "一词与他的骑行风格如出一辙。他的家乡不列颠哥伦比亚省尼尔森虽然没有沙漠，但其险峻、暴露的骑行路线与 Rampage 地形的许多方面相似。沃洛克霍夫解释说："这里与尼尔森非常相似，但没有树。”

Volokhov 对单板滑雪的热情推动了他在自行车运动方面的创意决策。成为伯顿开发团队的一员后，他将这种心态从雪地运用到了泥土上，在碎石路上转弯的感觉与在单板滑雪板上没有什么不同。对探险和荒野山地的渴求将他和他的自行车带到了世界各地，从阿拉斯加到智利，再到欧洲。

Alex Volokhov is looking to make his mark on Red Bull Rampage 2023 © Paris Gore/Red Bull Content Pool

参加 "Rampage"比赛一直吸引着沃洛克霍夫的想象力，因为这是为数不多的自由式滑雪比赛之一，在比赛中，大山骑行对得分起着重要作用。"他说："这是 Rampage 最酷的地方--你可以为自己的风格设计一条线路，然后在这条线路上进行比赛，这在（自由式滑雪比赛）中是绝无仅有的。

他认为，这种白纸黑字的方式与世界上最适合自由式山地自行车运动的地形相辅相成。与其他骑行胜地不同，比如他的家乡尼尔森--在那里你必须穿梭于树木、树桩和树根之间--维尔京的地形拥有完美的土壤、天然的着陆点和嘴唇，骑行者可以将其塑造成任何你能想象到的形状。无论你梦想建造什么，都可以在 Rampage 实现。

可以说，在 Rampage 比赛的最佳先决条件之一就是挖掘。"他说："挖掘比赛占 50%。他说：“建立一条线路，对其进行测试，然后进行一生中最崎岖的滑行，这太疯狂了。”

沃洛克霍夫将回到他去年的线路上，渴望完成一次从上到下的冲刺。这是他所热爱的大山骑行与山脊线技巧跳跃和大台阶下坡等特色的融合，将令观众和裁判们叹为观止。