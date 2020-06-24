F1一级方程式赛车将于7月3-5日在奥地利的Red Bull环道重返赛道，此时让我们回顾一下F1和摩托车赛车，历年在本赛道的一些有趣时刻。

多年来，一些体育界的顶尖人物，已经在Red Bull环道这个陌生的领域进行了考验，以下是我们挑选最难忘的特别时刻，排名不分先后。

1. Sébastien Ogier 驰骋F1赛车 – 2017

Sébastien Ogier drives the RB7 2011 F1 car

世界拉力大赛6座世界冠军车手 Sébastien Ogier ，从小崇拜Ayrton Senna，而他一直以来的梦想是能够参加F1的比赛，在2017年6月终于让他得偿宿愿。

2011年，Ogier在WRC赛季的暑假空档期间，驾驶了RB7赛车，他发现这与驾驶拉力赛车完全是两回事。

在影片中，让我们看看Ogier是否可以驾驭最高时速达到325公里的驰骋。

2. Marcel Hirscher 骑乘 MotoGP摩托车 –2019

A different kind of speed © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

就像Ogier一样，高山滑雪传奇人物Marcel Hirscher 也曾梦想尝试控制速度的快感，在获得8项世界杯总冠军，7项世界冠军金牌和两项奥运会金牌之后，这位奥地利选手提出了不同的挑战。

2019年7月，Hirscher将他的两个滑雪板换成了两个轮子，骑乘KTM RC 16厂队的摩托车，具有300匹的制动马力，由Johann Zarco的陪同，在Red Bull 环道首次亮相驰骋MotoGP摩托车。

前世界锦标赛的车手，之后转换为教练的Gustl Auinger是他的技术指导，让他慢慢感觉驰骋的节奏，无论如何 Auinger都还是一位热衷耐力赛的车手，而Hirscher对驾驭摩托车也不陌生。

Hirscher 表示：“其他人可能希望坐在F1一级方程式赛车上，但对我来说，那绝对是MotoGP。我是全世界获准骑这种摩托车的少数人之一。”

3. Pierre Gasly体验Red Bull空中竞技飞行的新尝试– 2019

Jedan neobičan pogled iz zraka

Scuderia AlphaTauri车队的车手Pierre Gasly ，在他的F1赛车中经历大重力的感受已习以为常，但在2019年6月，在Red Bull环道上空，试乘1圈特技飞机后，让他重力的体验又迈开了一大步。

Red Bull空中竞技赛的冠军飞行员Martin Šonka 带飞Gasly（同乘），并在飞机上进行了一些特技表演，最高时速达400公里，由六缸8.9升空冷发动机所推动。

Gasly承认：“我还真的有点焦虑，因为我不喜欢失控的感觉。我们在赛道进弯处承受的G力令人难以置信-在第1弯道我们达到6个G，就像是被打了一个巨大的耳光！我在一辆F1赛车上，在重剎车情况下经历的最大G是5.4倍，而我们今天达到了6.7或6.8之类的水平。你能够想象是以多快的速度转弯，那种感觉真的是太棒了！”

欢迎点击上方影片一探究竟。

4.无人机的最快记录–2017

最快圈速

2017年9月，奥地利飞行员Walter Kirsch，以1分39秒75的时间在Red Bull环道附近，创下了有史以来最快的无人机记录。

他的无人机达到最高时速165公里，平均时速155公里，尽管距离赛道最速圈（由Lewis Hamilton在一级方程式赛车中以1分07秒411的速度设定）还有些距离，但更接近Joarn Zarco在MotoGP的圈速，时速为1分24秒312。

5. Daniel Ricciardo 与Max Verstappen的篷车趣味竞赛– 2017

Watch a caravan race with an F1 twist

回到2017年，Aston Martin Red Bull赛车手Daniel Ricciardo和Max Verstappen ，他们已习惯于F1赛车的并驾齐驱，但在那年的奥地利大奖赛之前，他们参加将赛车换成Vanquish跑车拉篷车的有趣竞赛活动！

这两位车手并没有在当地为他们的2017年F1赛车多跑上几圈，而是利用机会经由增加负载力，来测试这款改装的敞篷车。

Verstappen表示：“我们非常确定可能会翻车。这不是故意的，但是后来我开始让车飘移了一下，我在镜子里看到那辆车仅有一个轮子着陆！”

6. Marc Márquez试乘F1赛车 - 2018

Marc Márquez drives F1

谈到互换赛车，在Dan和Max的房车赛后一年，MotoGP™ 6座世界冠军Marc Márquez 将他的摩托车暂时放一旁，转而驾驶STR F1赛车。

Márquez首先在仿真器上试跑了几圈，然后才进入试车赛道，这位西班牙籍车手有许多F1伟大的车手做他的后盾，3座世界冠军Niki Lauda、8座分站冠军Mark Webber 和Red Bull车队老板Helmut Marko，都在看台上观看。

跑了几圈之后，Márquez表示：“驾驭世界上最快的赛车一直是我的梦想。我在今天之前对此深感敬意，而且我睡得不好。不过，这是一次令人难以置信的经历，也是我职业生涯的绝对亮点。与MotoGP有很大的不同。首先，有限的视线是一个巨大的挑战。在座舱里感觉更加狭窄。制动距离和转弯时机完全不同。F1赛车当然具有更大的下压力，尤其是在转弯次数最多的赛道部分，这是特别有趣的地方。”

当然，他也不排除在职涯的后期转换跑道至F1，他表示：谁知道呢?也许几年后F1一级方程式对我来说是一个可慎重考虑的选项！

7. Lindsey Vonn尝试参加雷诺方程式赛车–2016

Lindsey Vonn looking good in a Formula Renault car © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

高山滑雪传奇明星 Lindsey Vonn 对极限速度并不陌生，他迫不及待地想在雷诺方程式2.0和3.5赛车上，以高达290公里的时速，测试一下自己的驾驭能力。

Vonn是一位20座世界杯水晶球的获奖者，有机会在Helmut Marko博士的指导下参加雷诺赛车比赛，并在Red Bull环道跑了几圈后，她见识到高山滑雪和单座赛车之间的相似之处。

她表示：“在两项运动中，你都需要掌控正确的时机。何时该加速、何时该剎车以及如何找到最佳的路线。”

自滑雪赛事退休后，Vonn的下一个职业发展也可能与速度有关，但最好在赛道而不是滑雪道？ 她表示：“（从滑雪退役后）我不会停止行动。所以你永远不知道未来会如何。”