为填补赛事取消所留下的空缺，今年夏天，红牛环赛道将再次举行F1及MotoGP™连续各两场的大奖赛活动，届时粉丝们将可至现场观战。让我们在这里了解更多的详情。

Part of this story Austrian Grand Prix 2021 Red Bull Ring, Spielberg, Austria 查看活动详情

今年夏天，赛车界将再次将目光专注在奥地利。去年，当红牛环赛道为全球体育赛事铺路步上正轨之后，又重新回到了F1一级方程式赛季历史性的开端，该赛季包括连续两个周末的F1比赛，及连续两场的MotoGP™赛事，今年，Spielberg将再次举办4场大奖赛，这个夏天，两大精英赛车系列赛都将在红牛环赛道开跑。

F1一级方程式赛车将于6月27日在奥地利率先登场Großer Preis der Steiermark大奖赛，另F1 myworld GroßerPreis von Österreich大奖赛将按计划于7月4日举行。之后，在8月，将举行两场MotoGP™赛事-8月8日的Michelin® Grand Prix of Styria大奖赛及8月15日的Motorrad Grand Prix von Österreich大奖赛。与2020年赛事最大的不同点是，今年夏天在红牛环赛道所有4场比赛都将开放观众入场观战。

This year fans will pack the stands at both the F1 and MotoGP™ races © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在这个充满挑战的时代，红牛环赛道在2021年将再次支援F1和MotoGP™赛事，以弥补比赛日历中取消的行程。这也凸显了赛道与F1赛车集团和国际汽联之间，以及与Dorna和FIM之间的合作关系。周末的赛事也将充份显示赛车嘉年华的回归。观众安全地返回赛道，并为他们所提供的氛围，将会从奥地利向全世界各地传达正面的意义与信息。

F1一级方程式赛车首席执行长Stefano Domenicali表示：“ 我们都期待能够在土耳其举行赛事，但由于旅行的限制，6月份我们还无法入境那里。F1一级方程式再次展示，它能够迅速做出因应、发展并找到解决方案，我们很高兴能在奥地利获得双赛事的行程，这意味着我们的赛季仍然进行23场比赛。我要感谢发起人和土耳其当局最近几周所做的所有努力，并要感谢在法国和奥地利的发起人，如此迅速、灵活与热情的参与并提供解决方案。”

Dorna Sports首席执行长Carmelo Ezpeleta表示：“ 继上个赛季在奥地利施蒂里亚(Styrian)大奬赛精采的盛况后，我们很高兴今年再次回归。Red Bull赛道一致认定是最受欢迎的围场，我们非常期待享受这个赛季在这里举行的两场比赛，赛道和设施都是世界级的水平，而且比赛总是办得有声有色。我个人要感谢Mateschitz先生，Red Bull确实是MotoGP™鼎力相助的合作伙伴，而且奥地利大奖赛也是MotoGP™最出色的承办单位，总是为大奬赛带来许多精彩的情境与氛围。”

与去年一样，我们希望借由两场比赛，向全世界传递强烈的喜悦、信心和乐观的信息。 Dietrich Mateschitz Sytrian区域体育委员会的Christopher Drexler表示：“ 赛事为我们带来极大的欢乐，对Styria地区，今年能够再次承办F1一级方程式赛车和MotoGP™两场比赛，我们感到非常荣幸。特别是两场Sytrian大奖赛，我们将再次成为国际瞩目的焦点，在红牛环赛道的4场大型赛车活动，将为奥地利、施蒂里亚州和斯皮尔伯格地区受新冠肺炎危机影响，注入无价且宝贵的动力。今年夏天，施蒂里亚州将成为世界赛车运动关注的焦点。” Dietrich Mateschitz: “我们非常期待在国际赛车界再次举办两场比赛，并在此过程中显现我们与F1一级方程式赛车和Dorna之间良好的合作关系。经由举办这两项比赛，我们希望像去年一样，从施蒂里亚州向全世界发出强烈的喜悦、信心和乐观的信号。”

The atmosphere is guaranteed to be electric at all 4 Red Bull Ring races © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

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