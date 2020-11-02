2020 Red Bull Romaniacs艰困耐力赛战报- Manuel Lettenbichler蝉联冠军宝座
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卫冕2020 Red Bull Romaniacs艰困耐力赛(WESS)冠军头衔的Manuel Lettenbichler，在最后一天耐力大师赛中竭尽全力、排除万难，终场冲线后打败Graham Jarvis和Alfredo Gómez获得最后的胜利，连续第2年赢得本项赛事冠军的殊荣。
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受疫情影响，这艰难的一年让赛事停滞不前，地表最揪心的Red Bull Romaniacs艰困耐力赛，终于在10月下旬在罗马尼亚锡比乌拉开序幕。全世界最顶尖的耐力赛车手都渴望在2020年唯一一场大型赛事中证明自己的实力与技能。
与锡比乌市中心的序幕规格大不同，一场森林计时赛拉开为期多天战斗的战斗，我们看到2018年的冠军车手Wade Young 拔得头筹；但越野赛第1天结束时，却由喀尔巴阡山的王者Graham Jarvis取得领先位置，并准备朝职业生涯第7座冠军宝座迈进。
尽管主办单位为车手们设下的重重难关与险阻后，领先者的位置变化也更迭得相当快速，但似乎无法阻挡Jarvis、 Manuel Lettenbichler 和Young等人，为争夺胜出的毅志与勇气。
历经一个星期的挑战与煎熬，比赛进入最后1天，Jarvis取得上风位置，但与第2名德国勇士Lettenbichler之间，也仅有25秒的微弱差距。
一场经典的胜出
终于超越了Jarvis！Lettenbichler在最后一天赢得经典的一战。终于扳回一城，为自己赢得胜利，并带领他的KTM车队安全返家。
Lettenbichler赛后表示：“与其他人相比，很难知道自己的表现如何，因为今年的比赛太少了。你不知道自己是技术领先还是体魄的超越。Graham整个星期都处在最佳的状态，所以很高兴能够击败这样的传奇人物。”
对Jarvis而言，尽管这位资深车手沿途将年轻参赛者一个个超越，但最终渴望赢得第7座冠军的希望终未能实现。他表示：“我真的很想赢得这场的胜利，但事与愿违。我知道仅有25秒的领先优势尚言之过早，但本周我仍然取得两天的优势，所以对于一位老家伙来说还算不错。”
9秒的差距
尽管争取胜利的战斗紧凑又刺激，但经过20多个小时的比赛后，Alfredo Gómez 与第3名Young之间的差距也仅有9秒钟。
凭借着永不放弃的精神，Gomez在最后一天全力以赴，并回到争夺战的前线，并一举超越了Young，以确保其登上颁奖台迈出的重要一步。
2020 Red Bull Romaniacs 艰困耐力赛战绩
- Manuel Lettenbichler (德国) 20h 27m 11s
- Graham Jarvis (英国) +2m 26s
- Alfredo Gómez (西班牙) +14m 9s
- Wade Young (南非) +14m 22s
- Billy Bolt (英国) +31m 18s
- Mario Román (西班牙) +1h 44m 28s
- Michael Walkner (奧地利) +2h 47m 50s
- Teodor Kabakchiev (英国) +4h 30m 14s
- Michele Bosi (意大利) +6h 12m
- Sonny Goggia (意大利) +6h 47m 13s
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