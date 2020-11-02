摩托车耐力赛

2020 Red Bull Romaniacs艰困耐力赛战报- Manuel Lettenbichler蝉联冠军宝座

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
卫冕2020 Red Bull Romaniacs艰困耐力赛(WESS)冠军头衔的Manuel Lettenbichler，在最后一天耐力大师赛中竭尽全力、排除万难，终场冲线后打败Graham Jarvis和Alfredo Gómez获得最后的胜利，连续第2年赢得本项赛事冠军的殊荣。
作者 Robert Lynn/Future7Media发布于
受疫情影响，这艰难的一年让赛事停滞不前，地表最揪心的Red Bull Romaniacs艰困耐力赛，终于在10月下旬在罗马尼亚锡比乌拉开序幕。全世界最顶尖的耐力赛车手都渴望在2020年唯一一场大型赛事中证明自己的实力与技能。
与锡比乌市中心的序幕规格大不同，一场森林计时赛拉开为期多天战斗的战斗，我们看到2018年的冠军车手Wade Young 拔得头筹；但越野赛第1天结束时，却由喀尔巴阡山的王者Graham Jarvis取得领先位置，并准备朝职业生涯第7座冠军宝座迈进。
Wade Young of South Africa competes during the second off-road day of Red Bull Romaniacs in Sibiu, Romania on October 28, 2020.
Wade Young came within 9 seconds of the podium after 20 hours of racing
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
尽管主办单位为车手们设下的重重难关与险阻后，领先者的位置变化也更迭得相当快速，但似乎无法阻挡Jarvis、 Manuel Lettenbichler 和Young等人，为争夺胜出的毅志与勇气。
历经一个星期的挑战与煎熬，比赛进入最后1天，Jarvis取得上风位置，但与第2名德国勇士Lettenbichler之间，也仅有25秒的微弱差距。
Manuel Lettenbichler of Germany competing during the 4th offroad day of Red Bull Romaniacs in Sibiu, Romania on October 31, 2020.
Manuel Lettenbichler delivered a masterclass ride on the final day to win
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

一场经典的胜出

终于超越了Jarvis！Lettenbichler在最后一天赢得经典的一战。终于扳回一城，为自己赢得胜利，并带领他的KTM车队安全返家。
Lettenbichler赛后表示：“与其他人相比，很难知道自己的表现如何，因为今年的比赛太少了。你不知道自己是技术领先还是体魄的超越。Graham整个星期都处在最佳的状态，所以很高兴能够击败这样的传奇人物。”
对Jarvis而言，尽管这位资深车手沿途将年轻参赛者一个个超越，但最终渴望赢得第7座冠军的希望终未能实现。他表示：“我真的很想赢得这场的胜利，但事与愿违。我知道仅有25秒的领先优势尚言之过早，但本周我仍然取得两天的优势，所以对于一位老家伙来说还算不错。”
Graham Jarvis of Great Britain, Alfredo Gomez Cantero of Spain and Wade Young of South Africa compete during Red Bull Romaniacs in Sibiu, Romania on October 28, 2020.
The battles for the lead raged all week in Romania
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

9秒的差距

尽管争取胜利的战斗紧凑又刺激，但经过20多个小时的比赛后，Alfredo Gómez 与第3名Young之间的差距也仅有9秒钟。
凭借着永不放弃的精神，Gomez在最后一天全力以赴，并回到争夺战的前线，并一举超越了Young，以确保其登上颁奖台迈出的重要一步。
Your 2020 Red Bull Romaniacs podium men
Your 2020 Red Bull Romaniacs podium men
© Attila Szabo/Red Bull Content Pool

2020 Red Bull Romaniacs 艰困耐力赛战绩

  1. Manuel Lettenbichler (德国) 20h 27m 11s
  2. Graham Jarvis (英国) +2m 26s
  3. Alfredo Gómez (西班牙) +14m 9s
  4. Wade Young (南非) +14m 22s
  5. Billy Bolt (英国) +31m 18s
  6. Mario Román (西班牙) +1h 44m 28s
  7. Michael Walkner (奧地利) +2h 47m 50s
  8. Teodor Kabakchiev (英国) +4h 30m 14s
  9. Michele Bosi (意大利) +6h 12m
  10. Sonny Goggia (意大利) +6h 47m 13s
Winner Manuel Lettenbichler of Germany seen during the Red Bull Romaniacs in Sibiu, Romania on October 31, 2020.
A worthy winner
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
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