摩托车耐力赛
2021 Red Bull Romaniacs艰困耐力赛战报 - Mani Lettenbichler蝉联三连胜佳绩
卫冕冠军德国籍的Manuel Lettenbichler，在罗马尼亚举行的全世界最严峻的艰困耐力赛中，上演3连胜佳绩，并夺得 FIM 艰困耐力世界锦标赛领先的地位。
德国车手 Manuel Lettenbichler 连续第3次在Red Bull Romaniacs大赛取得惊人的胜利，一跃成为FIM 艰困耐力世界锦标赛的领先者。
2018 年冠军车手Wade Young 为Red Bull赢得前两名的成绩，这位南非籍大个子在第3天和排位赛计时赛中获胜，但终究没有足够的能量以缩小与Lettenbichler之间的差距。Mario Roman获得第3名，这让 Sherco Factory Racing 赛车车队度过了一个精彩又欣慰的周末。
越野赛事第4天，见证了这项地表上最艰难的越野耐力拉力赛，在一周史诗般的比赛后圆满闭幕。比赛在喀尔巴阡山脉上、下和穿过具有挑战性的赛道上进行了5天体力与身心的折磨与考验，今年的赛事还包括一项马拉松赛段，为比赛增添了一些波折。
由于领先20 分钟以上，Lettenbichler在金级组的领先位置稳稳守住冠军奖杯，但在他的后方，颁奖台的另两名仍需一番拼战。
Young在确保亚军位置上有很强的控制力，但仍需在最后一天取得稳定的成绩，而Roman则必须保持领先，并坚守来自Abestone艰困耐力赛冠军 Billy Bolt 和另一位前Red Bull Romaniacs冠军车手 Jonny Walker的挑战与威胁。
比赛开始，早上以第4名起跑，Lettenbichler开始锁定他要连续第3次赢得Red Bull Romaniacs的胜利而战。德国籍车手几乎没有犯错，在他前面的人都摇摇欲坠，到了古斯特里塔（Gusterita）的终点线牵制着Young，冲线赢得当天比赛的胜利。
Lettenbichler表示：“非常高兴能赢得这场比赛，并成为我连续第３次赢得Red Bull Romaniacs的胜利。这里拥有一切严峻的场景与考验，终于以极快的速度度过艰难且漫长的赛程时光。”
Red Bull Romaniacs赛事中，有许多经验丰富的顶尖车手，Lettenbichler用一分钟时间向６届冠军Graham Jarvis致敬。第１天获胜后，Jarvis是唯一一位连续赢得３场Romaniacs大赛的车手——但在第２天遭遇比赛结束的事件，他在高速的状况下，轮胎几乎陷入深深的泥沼中，他试图挽救他的摩托车时，不慎撕裂了他的前十字韧带(ACL)。这意谓着Jarvis世界冠军希望就此终结，不过希望他明年能再次重返赛场。
Lettenbichler 补充道：“在此我必须要感谢 Graham Jarvis。他在第１天就火力全开，但很遗憾他受伤了。当然，因为他，也加快了我的节奏与速度，并将水平推升如此之高。我想这也是我获得如此强劲领先的原因。总而言之，我很兴奋 并准备好好享受这场胜利。我现在也在世锦赛取得领先，所以有很多值得庆祝的事情。”
了解到他比对手略有缓冲空间，一旦Lettenbichler 和Bolt追上他，Young采用稳扎稳打态势，避免发生麻烦。Young表示：2021 年Red Bull Romaniacs赛事，终场拿下亚军，这是最好的结果，我已尽了全力。但也为 Sherco车队取得了 2-3 名，Mario排在第３位。我们度过了愉快的一周，有一些很棒的骑行。越野赛的第３天，还拿下该赛段的胜利。
相较之下，最后１天的赛程Mario Roman从第７名起跑，并疯狂地捍卫了他的第３名佳绩。随着状态良好Bolt的出击，Roman展现了他本周最强的骑行精神，在两个检查点中名列前茅，比赛中分别取得排名第２和第３的佳绩。
对 Bolt来说，两周前在意大利取得胜利的希望在罗马尼亚则未能实现。尽管本周结束得还不错，但最终造成伤害的是开幕日。Husqvarna的车手在越野赛第 4 天以接近第３名的成绩，终场以第４名完赛。
在经历令人沮丧的两年后（两年前冲出赛道，摔伤了手臂），Walker现在与Beta合作，并以私人/团队老板的新角色参赛，看起来焕然一新。这位英国人曾两次获得这项赛事的冠军宝座，终场拿下第５名。
GAS GAS Factory 赛车车队的Taddy Błażusiak以第５名结束越野赛第 4 天的赛程。Taddy 热情地说道：“这是一项疯狂的赛事，有碰撞和导航错误的状况，但这就是艰困耐力赛，我喜欢接受挑战。昨天我在一次大撞车中伤到了肩膀，但今天肾上腺素骤升，我还能够忍受痛苦并完成比赛，真的非常高兴。”
加拿大籍车手Trystan Hart在他的Red Bull Romaniacs首役中获得最佳新秀，以第７名完赛，毫无疑问将成为８月份在美国举行的 Red Bull TKO 比赛中值得关注的焦点人物。保加利亚的 Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 证明了他在罗马尼亚获得第８名的承诺，与第九名的奥地利天才车手 Michael Walkner (GAS GAS) 的表现相似。 波兰籍的 Dominik Olszowy (KTM) 则成为另一位对自己获得第 10 名的努力感到满意的车手。
2021 Red Bull Romaniacs 战绩
- Manuel Lettenbichler (KTM) 19h 40m 46s
- Wade Young (Sherco) +27m 28s
- Mario Roman (Sherco) +33m
- Billy Bolt(Husqvarna) +38m 14s
- Jonny Walker(Beta) +50m 9s
- Taddy Błażusiak (GAS GAS) +1h 5m 18s
- Trystan Hart (KTM) +1h 17m 17s
- Teodor Kabakchiev (Husqvarna) +1h 31m 22s
- Michael Walkner (GAS GAS) +1h 34m
- Dominik Olszoesky (KTM) +2h 33m 38s
- Sonny Goggia (GAS GAS) +2h 34m 10s
- Cody Webb (Sherco) +3h 3m 28s
2021 Red Bull 艰困耐力世界锦标赛总排名
- Manuel Lettenbichler (KTM) 37pts
- Billy Bolt (Husqvarna) 33
- Wade Young (Sherco) 25
- Mario Roman (Sherco) 24
- Jonny Walker (Beta) 24
- Taddy Błażusiak (GAS GAS) 20
- Graham Jarvis (Husqvarna) 15
- Michael Walkner (GAS GAS) 14
- Alfredo Gomez (Husqvarna) 13
- Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 11
2021 FIM 艰困耐力世界锦标赛将于 8 月 13至 15 日在美国田纳西州的 Red Bull TKO 进行第 5 轮的比赛。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！