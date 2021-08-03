卫冕冠军德国籍的Manuel Lettenbichler，在罗马尼亚举行的全世界最严峻的艰困耐力赛中，上演3连胜佳绩，并夺得 FIM 艰困耐力世界锦标赛领先的地位。

德国车手 Manuel Lettenbichler 连续第3次在Red Bull Romaniacs大赛取得惊人的胜利，一跃成为FIM 艰困耐力世界锦标赛的领先者。

2018 年冠军车手Wade Young 为Red Bull赢得前两名的成绩，这位南非籍大个子在第3天和排位赛计时赛中获胜，但终究没有足够的能量以缩小与Lettenbichler之间的差距。Mario Roman获得第3名，这让 Sherco Factory Racing 赛车车队度过了一个精彩又欣慰的周末。

Mani Lettenbichler is proving to be a real Red Bull Romaniacs master © Attila Szabo/Red Bull Content Pool

越野赛事第4天，见证了这项地表上最艰难的越野耐力拉力赛，在一周史诗般的比赛后圆满闭幕。比赛在喀尔巴阡山脉上、下和穿过具有挑战性的赛道上进行了5天体力与身心的折磨与考验，今年的赛事还包括一项马拉松赛段，为比赛增添了一些波折。

由于领先20 分钟以上，Lettenbichler在金级组的领先位置稳稳守住冠军奖杯，但在他的后方，颁奖台的另两名仍需一番拼战。

Red Bull Romaniacs winner Manuel Lettenbichler, Wade Young and Mario Roman © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Young在确保亚军位置上有很强的控制力，但仍需在最后一天取得稳定的成绩，而Roman则必须保持领先，并坚守来自Abestone艰困耐力赛冠军 Billy Bolt 和另一位前Red Bull Romaniacs冠军车手 Jonny Walker的挑战与威胁。

比赛开始，早上以第4名起跑，Lettenbichler开始锁定他要连续第3次赢得Red Bull Romaniacs的胜利而战。德国籍车手几乎没有犯错，在他前面的人都摇摇欲坠，到了古斯特里塔（Gusterita）的终点线牵制着Young，冲线赢得当天比赛的胜利。

Lettenbichler表示：“非常高兴能赢得这场比赛，并成为我连续第３次赢得Red Bull Romaniacs的胜利。这里拥有一切严峻的场景与考验，终于以极快的速度度过艰难且漫长的赛程时光。”

Young pushed hard to catch Lettenbichler, but had to settle for second © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Red Bull Romaniacs赛事中，有许多经验丰富的顶尖车手，Lettenbichler用一分钟时间向６届冠军Graham Jarvis致敬。第１天获胜后，Jarvis是唯一一位连续赢得３场Romaniacs大赛的车手——但在第２天遭遇比赛结束的事件，他在高速的状况下，轮胎几乎陷入深深的泥沼中，他试图挽救他的摩托车时，不慎撕裂了他的前十字韧带(ACL)。这意谓着Jarvis世界冠军希望就此终结，不过希望他明年能再次重返赛场。

Lettenbichler 补充道：“在此我必须要感谢 Graham Jarvis。他在第１天就火力全开，但很遗憾他受伤了。当然，因为他，也加快了我的节奏与速度，并将水平推升如此之高。我想这也是我获得如此强劲领先的原因。总而言之，我很兴奋 并准备好好享受这场胜利。我现在也在世锦赛取得领先，所以有很多值得庆祝的事情。”

3-time winner Manuel Lettenbichler leads the way at Red Bull Romaniacs © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Cody Webb reaches the peak of another climb © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Taddy Blazusiak heaves his Gas Gas uphill on his way to 6th place © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Rising star Michael Walkner finished inside the top 10 again © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Mario Roman blazes a trail deep in the Romanian forests © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Red Bull Romaniacs rookie Cody Webb on track © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Manuel Lettenbichler ready to tackle Day 3 of Red Bull Romaniacs © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool To the winners, the spoils: the Red Bull Romaniacs trophies © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

了解到他比对手略有缓冲空间，一旦Lettenbichler 和Bolt追上他，Young采用稳扎稳打态势，避免发生麻烦。Young表示：2021 年Red Bull Romaniacs赛事，终场拿下亚军，这是最好的结果，我已尽了全力。但也为 Sherco车队取得了 2-3 名，Mario排在第３位。我们度过了愉快的一周，有一些很棒的骑行。越野赛的第３天，还拿下该赛段的胜利。

相较之下，最后１天的赛程Mario Roman从第７名起跑，并疯狂地捍卫了他的第３名佳绩。随着状态良好Bolt的出击，Roman展现了他本周最强的骑行精神，在两个检查点中名列前茅，比赛中分别取得排名第２和第３的佳绩。

对 Bolt来说，两周前在意大利取得胜利的希望在罗马尼亚则未能实现。尽管本周结束得还不错，但最终造成伤害的是开幕日。Husqvarna的车手在越野赛第 4 天以接近第３名的成绩，终场以第４名完赛。

A rider takes a tumble at Red Bull Romaniacs © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Riders climb up the mountains as part of the spectacular course © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Pol Tarrés conquers the final hill climb on an big 70cc adventure bike © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Falling off the balance beam as a Romaniacs rite of passge © Attila Szabo/Red Bull Content Pool Draining a bike within sight of the finish is all part of the race © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool The final climb of Red Bull Romaniacs: Gusterita Hill is almost vertical © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

在经历令人沮丧的两年后（两年前冲出赛道，摔伤了手臂），Walker现在与Beta合作，并以私人/团队老板的新角色参赛，看起来焕然一新。这位英国人曾两次获得这项赛事的冠军宝座，终场拿下第５名。

GAS GAS Factory 赛车车队的Taddy Błażusiak以第５名结束越野赛第 4 天的赛程。Taddy 热情地说道：“这是一项疯狂的赛事，有碰撞和导航错误的状况，但这就是艰困耐力赛，我喜欢接受挑战。昨天我在一次大撞车中伤到了肩膀，但今天肾上腺素骤升，我还能够忍受痛苦并完成比赛，真的非常高兴。”

加拿大籍车手Trystan Hart在他的Red Bull Romaniacs首役中获得最佳新秀，以第７名完赛，毫无疑问将成为８月份在美国举行的 Red Bull TKO 比赛中值得关注的焦点人物。保加利亚的 Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 证明了他在罗马尼亚获得第８名的承诺，与第九名的奥地利天才车手 Michael Walkner (GAS GAS) 的表现相似。 波兰籍的 Dominik Olszowy (KTM) 则成为另一位对自己获得第 10 名的努力感到满意的车手。

2021 Red Bull Romaniacs 战绩

Manuel Lettenbichler (KTM) 19h 40m 46s Wade Young (Sherco) +27m 28s Mario Roman (Sherco) +33m Billy Bolt(Husqvarna) +38m 14s Jonny Walker(Beta) +50m 9s Taddy Błażusiak (GAS GAS) +1h 5m 18s Trystan Hart (KTM) +1h 17m 17s Teodor Kabakchiev (Husqvarna) +1h 31m 22s Michael Walkner (GAS GAS) +1h 34m Dominik Olszoesky (KTM) +2h 33m 38s Sonny Goggia (GAS GAS) +2h 34m 10s Cody Webb (Sherco) +3h 3m 28s

2021 Red Bull 艰困耐力世界锦标赛总排名

Manuel Lettenbichler (KTM) 37pts Billy Bolt (Husqvarna) 33 Wade Young (Sherco) 25 Mario Roman (Sherco) 24 Jonny Walker (Beta) 24 Taddy Błażusiak (GAS GAS) 20 Graham Jarvis (Husqvarna) 15 Michael Walkner (GAS GAS) 14 Alfredo Gomez (Husqvarna) 13 Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 11

2021 FIM 艰困耐力世界锦标赛将于 8 月 13至 15 日在美国田纳西州的 Red Bull TKO 进行第 5 轮的比赛。

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