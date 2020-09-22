这不是飘移甩尾赛车运动，好吗！ 在此前往了解2020 Red Bull Shay' iMoto 赛事活动，你需要了解的是有关南非特技驾驶的氛围及所有的知识，这种表现方式已成为当地人们喜爱的赛车运动。

你可能之前从未看过这样疯狂的旋转动作，但在南非，这种飘移搭配个人风格的表现是疯狂且巨大的，Red Bull Shay' iMoto将向你确切说明为什么会有这样疯狂的表现方式。

那么，到底这样疯狂的旋转是什么呢？

从本质上来说，这涉及到车手将汽车锁定在旋转状态，然后–在刺耳的轮胎刷痕声和烟雾迷蒙之中–从汽车窗口爬出，并在车身外进行身体移动和姿势的摆动，或者甚至身体倒挂在窗户外的地面上方，头顶与地面仅仅只有毫米之间。这是飘移与战舞的结合，娱乐人群是主要的目的。

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Red Bull Shay' iMoto puts the best spinners on a global stage © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Red Bull Shay iMoto运动总监Vic Pardal表示：以纯粹、简单的分类来看，这种旋转是在创新娱乐的同时，进而控制混乱的艺术，就像在剧院一样，而飘移是一种赛车运动，它受到一套严格规则与形式所支配。

旋转并不需要拥有最高档的技术汽车，以及主流赛车运动所有相关的成本花费。 只要你的汽车可以旋转，那就是所有的开始–不过经典的BMW 325i绝对是旋转爱好者的首选。

尽管它可能不被某些人视为赛车运动，但对于旋转社群而言，它已是他们的骄傲和喜悦。 Pardal继续说道：这是一种文化和运动，但它是唯一涵盖所有赛事和面向的赛车运动。也是这个国家每个人都可以进入的唯一赛车运动。

根据Pardal的说法，旋转深植于南非的文化中，并且已历时30多年。

他表示：传统上，它被用在人们葬礼和生命的庆祝活动，还用于某些其他超出法律范围的庆典活动和目的。他解释说，尽管它仍然热闹、响亮而原始，但在过去的三十年中，旋转技术发展神速，并从模糊的过去中脱颖而出，进入现今主流的赛车场景。

他表示：南非只要有后轮驱动的汽车，人们就想要一直旋转。但是现今的旋转与某人的叔叔或祖父几年前在娱乐中心停车场所做的事情可是大不相同。

在主流领域中，旋转者已成为娱乐场所的表演者。 Pradal表示：这几乎是一个旅行马戏团，在这里，我们是有酬的表演者，从一个小镇到另一个小镇旅行，并为大众带来娱乐。

虽然旋转在传统上不是竞争性的赛车运动，但为Red Bull Shay’ iMoto 赛事所开发的创新形式，将在不影响传统景观的前提下赢得冠军。 这项活动届时将看到12名南非最佳旋转者，晋级至最后的总决赛，展现他们最好、最具创造力和狂野的想法与表演，以期被加冕为2020 Red Bull Shay iMoto 的冠军得主。

Red Bull Shay’ iMoto is going to be a serious show © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool