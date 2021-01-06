长期的搭档Marco Waltenspiel、MarcoFürst和队友，带领我们观赏他们完成最壮观的5次翼装飞行。

鸟儿在空中高飞，你能了解我的感受。太阳就在天空中……此时，我的感觉好极了！ Nina Simone唱出了Marco Waltenspiel、Max Manow、Marco Fürst 与Felix Seifert 在世界各地翼装飞行的经历与心声。 从挪威到佛罗里达州：这些翼装飞行行动，成为Red Bull跳伞队最壮观的前5名纪录。

1. 挪威的 Goksoyra

Red Bull跳伞队– 主观镜头下在Goksoyra的飞行英姿

飞行员: Marco Fürst、Max Manow 和 Marco Waltenspiel

Fürst、Manow和Waltenspiel计花了3个小时才攀达山顶，但他们只花了1分钟就回到了陆地。 欢迎点击观赏上方的影片，进一步了解，这些飞行员在60秒的下降时间里所获得的乐趣。

Max Manow表示：“长距离的练习是成功跳跃最好的心理准备。每提升一米的高度，都是激发你进行最佳飞行的动力。”

2.瑞士Walenstadt

Red Bull跳伞队– 主观镜头下在Walenstadt 遨游天际

飞行员: Marco Fürst、 Max Manow 和 Marco Waltenspiel

这次的翼装飞行开始是轻松的。 好吧，从山顶上跳下来时，应该尽可能放轻松。 先是穿越Schattenbach峡谷通道，然后回到Walenstadt，眼见为凭。

Max Manow表示：与朋友们分享这样有意义的跳跃行动是充满感性的情绪。这种跳跃的强度、自信心和专注力是难以形容的。

3. 奥地利Obergurgl

Red Bull Skydive Team – POV Obergurgl

飞行员: Marco Fürst 和 Marco Waltenspiel

直升机滑雪是过去的运动。而直升机翼装飞行则是冬季运动最新的热潮，疯狂吧！Fürst和Waltenspiel在007 James Bond电影《恶魔四伏》（Spectre）中即有精采的客串演出。 当Fürst突然以翼装出现并实现他童年的梦想时，任何从缆车上观看的滑雪者都会觉得有些惊讶。

Marco Fürst 表示：“终极的冬季游乐场！自滑雪缆车滑下，就是一种真正的乐趣，也是一种超现实的体验，同时让我们的脸上露出了笑容。如果我曾经有疯狂的童年梦想，那会是其中的一个。”

4. 意大利Monte Altissimo

Red Bull Skydive Team – POV Altissimo

飞行员: Marco Fürst 与 Marco Waltenspiel

天地之间64秒。 经过90分钟的徒步旅行，到达Monte Altissimo，不仅看到了加尔达湖（Lake Garda）的美景，而且对64秒的飞行时间也颇多期待。 有这些人的帮助，一切事情看起来都变得如此简单-即使需要技术方面的协助。

Marco Fürst表示: “一次了不起美丽的跳跃行动，突显了这项运动的特色：从令人叹为观止的背景到沙滩着陆。 但是，跳跃的难度可是不能低估的。”

5. 美国Florida

Red Bull Skydive Team – POV Florida

飞行员：Marco Fürst、 Max Manow、Marco Waltenspiel 和 Felix Seifert

即使团队不得不短暂穿越厚厚的云层，这些也是大西洋上空令人叹为观止的景象。 对 Red Bull跳伞队专业的人士来说，这绝对没有问题！

Marco Waltenspiel表示: “很高兴有此特权可以逃离冬天，像在佛罗里达州东海岸那样，继续我们的运动，我们的团队大家可以一起训练。意思是，'永远追随着太阳'行动。”