Pedro ‘Scooby’ Vianna
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
冲浪

和Pdero Scooby相约万宁，奥地利 Red Bull Surfing Camp来了！

还在怀念夏天的热浪吗？奥地利Red Bull，陪你多过一个夏天！9月12日，万宁，月亮湾，奥地利Red Bull Surfing Camp来了！
作者 奥地利Red Bull
2 min read发布于
Pedro "Scooby" Vianna
Pedro "Scooby" Vianna
© pedroscoobyvianna
比基尼、冲浪板、DJ、集市……关于夏天的一切迷人想象，即将在这里重现。
Professional big wave surfer Pedro "Scooby" Vianna catches a huge, perfect left at the first annual Illa Pancha Challenge, in Spain.
Pedro Scooby fading at Illa Pancha
© Mitxel Andreu
这里有最热情的buller陪你从白天“浪”到黑夜，这里有最专业的团队教你实用的运动康复技能，这里还有最牛的冲浪大神Pedro Scooby与你分享经验。
Pedro 'Scooby' Vianna performs in Rio de Janeiro, Brazil on May 7, 2015.
Pedro 'Scooby' Vianna surfs his native Brazil
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
奥地利Red Bull Surfing Camp日程安排

1 冲浪损伤管理及运动表现力提升

嘉宾： The Clinic
时间：下午2:30-3:30

2 Shortboard体验

时间：下午4:00-5:30
地点：下海
Brazil's Pedro Scooby Vianna competes in the 2018 Capitulo Perfeito event, held on Saturday, February 24, at Praia do Norte.
Pedro 'Scooby' Vianna pulls into a fun left at Nazaré
© Vasco Lázaro/Capítulo Perfeito

3 线上分享会

嘉宾：奥地利 Red Bull运动员 Pedro Scooby
时间：晚上6:00-7:30
地点：Goofy Dog 室内

4 享用Finger Food + mix & mingle

时间：晚上7:30-8:30
地点：沙卡餐吧

5 AfterParty

时间：晚上8：30
地点：沙卡餐吧
注：当晚凭手环可领奥地利 Red Bull 特调一杯
无惧极限，破浪而行！奥地利 Red Bull Surfing Camp与您相约万宁，敬请期待！
Pedro Scooby – Praia do Norte
Pedro Scooby – Praia do Norte
© Hugo Silva/Red Bull Content Pool
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