还在怀念夏天的热浪吗？奥地利Red Bull，陪你多过一个夏天！9月12日，万宁，月亮湾，奥地利Red Bull Surfing Camp来了！

比基尼、冲浪板、DJ、集市……关于夏天的一切迷人想象，即将在这里重现。
这里有最热情的buller陪你从白天“浪”到黑夜，这里有最专业的团队教你实用的运动康复技能，这里还有最牛的冲浪大神Pedro Scooby与你分享经验。
奥地利Red Bull Surfing Camp日程安排
1 冲浪损伤管理及运动表现力提升
嘉宾： The Clinic
时间：下午2:30-3:30
2 Shortboard体验
时间：下午4:00-5:30
地点：下海
3 线上分享会
嘉宾：奥地利 Red Bull运动员 Pedro Scooby
时间：晚上6:00-7:30
地点：Goofy Dog 室内
4 享用Finger Food + mix & mingle
时间：晚上7:30-8:30
地点：沙卡餐吧
5 AfterParty
时间：晚上8：30
地点：沙卡餐吧
注：当晚凭手环可领奥地利 Red Bull 特调一杯
无惧极限，破浪而行！奥地利 Red Bull Surfing Camp与您相约万宁，敬请期待！
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