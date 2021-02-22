Red Bull自2022年接手Honda F1动力单元技术
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Red Bull在与Honda达成协议后，将成立动力总成公司，继续延用日本制造商的F1动力单元技术。
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Honda决定在2021赛季结束，退出F1一级方程式赛车动力单元制造商之后，Red Bull已与Honda汽车有限公司达成协议，自2022赛季开始，继续使用Honda F1动力单元技术。
Introducing Red Bull Powertrains Limited
国际汽联宣布冻结F1一级方程式赛车动力装置，此决定将于2022赛季开始生效。 Red Bull / Honda 的协议涵盖了此冻结开发的期限，此决定可使Red Bull赛车与姊妹队Scuderia AlphaTauri车队，均可使用Honda动力单元技术，直到2025年推出下一代新引擎为止。
为了运作这项项目，一间命名为Red Bull Powertrains Limited的新公司应运而生。 这个新部门将安置并运营在Red Bull Racing F1车队于Milton Keynes的技术园区内。
Red Bull赛车运动顾问Helmut Marko博士表示：“我们与Honda讨论这个话题已有一段时间，随着国际汽联决定从2022年起冻结动力单元开发，当我们达成协议后，最起码可以继续使用Honda混合动力单元一些时日。我们非常感谢Honda在这方面的合作，协助并确保Red Bull Racing和Scuderia AlphaTauri两支车队继续拥有具竞争力的动力单元。Red Bull Powertrains Limited的成立是Red Bull的一项大胆行动，但这是我们经过缜密考虑后做出的决定。 我们意识到需要做出巨大的承担与义务，但我们相信成立这家新公司，是让两支车队继续保持竞争力的最佳选择。”
Red Bull赛车车队总裁Christian Horner补充表示：“这项协议代表了Red Bull在F1一级方程式赛车中迈出的重要一步。当Honda决定离开这项运动的引擎制造商时，我们确实感到有点失望，因为我们的合作关系获得了显著的成效，但我们也非常感谢他们的支持，促成这项新协议的达成。Honda在混合动力技术上投注了极大的心力，以确保为两支车队提供最具竞争力的动力单元。 现在，我们已开始着手安置动力单元部门的进驻，并整合新设施和人员在我们的技术园区内。同时，我们将全力以赴，当Honda作为官方动力单元供货商的最后一个赛季，我们希望能够取得最佳的成绩。”
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