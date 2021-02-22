Red Bull自2022年接手Honda F1动力单元技术

Red Bull赛车运动顾问Helmut Marko博士表示：“我们与Honda讨论这个话题已有一段时间，随着国际汽联决定从2022年起冻结动力单元开发，当我们达成协议后，最起码可以继续使用Honda混合动力单元一些时日。我们非常感谢Honda在这方面的合作，协助并确保Red Bull Racing和Scuderia AlphaTauri两支车队继续拥有具竞争力的动力单元。Red Bull Powertrains Limited的成立是Red Bull的一项大胆行动，但这是我们经过缜密考虑后做出的决定。 我们意识到需要做出巨大的承担与义务，但我们相信成立这家新公司，是让两支车队继续保持竞争力的最佳选择。”

Red Bull赛车运动顾问Helmut Marko博士表示：“我们与Honda讨论这个话题已有一段时间，随着国际汽联决定从2022年起冻结动力单元开发，当我们达成协议后，最起码可以继续使用Honda混合动力单元一些时日。我们非常感谢Honda在这方面的合作，协助并确保Red Bull Racing和Scuderia AlphaTauri两支车队继续拥有具竞争力的动力单元。Red Bull Powertrains Limited的成立是Red Bull的一项大胆行动，但这是我们经过缜密考虑后做出的决定。 我们意识到需要做出巨大的承担与义务，但我们相信成立这家新公司，是让两支车队继续保持竞争力的最佳选择。”

Red Bull赛车运动顾问Helmut Marko博士表示：“我们与Honda讨论这个话题已有一段时间，随着国际汽联决定从2022年起冻结动力单元开发，当我们达成协议后，最起码可以继续使用Honda混合动力单元一些时日。我们非常感谢Honda在这方面的合作，协助并确保Red Bull Racing和Scuderia AlphaTauri两支车队继续拥有具竞争力的动力单元。Red Bull Powertrains Limited的成立是Red Bull的一项大胆行动，但这是我们经过缜密考虑后做出的决定。 我们意识到需要做出巨大的承担与义务，但我们相信成立这家新公司，是让两支车队继续保持竞争力的最佳选择。”