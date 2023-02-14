奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo落幕

这个色彩斑斓的年度赛事于上周末在智利陡峭的港口城市举行，这是这个著名赛事的第19届。这场比赛现在成为新的奥地利Red Bull Cerro Abajo 城市下坡赛的一部分，该系列赛还包括在哥伦比亚和墨西哥分别举办的奥地利Red Bull Medellín Cerro Abajo和奥地利Red Bull Guanajuato Cerro Abajo赛事。

Tomáš Slavík 获得了比赛胜利，这是他第三次获得 Valparaíso站的胜利，哥伦比亚选手 Juanfer Vélez 获得第二名。Slavík的胜利成绩是 2分16.815秒，比Vélez快了近1.5秒，Vélez在决赛中作为最快的预选赛选手最后一个出场。巴西国家越野车冠军 Lucas Borba 获得第三名，他也是在Slavík后出场。

观看以下视频中 Slavík 获胜的比赛并滑动以查看该比赛的 POV 以及 Vélez 和 Borba 的比赛。

4 分钟 Tomáš Slavík夺冠表现 Tomáš Slavík took the first win of the 2023 Red Bull Cerro Abajo series. Watch his run through the streets.

考虑到在预选赛前的练习事故中Slavík的右脚踝受伤，无法在脚上承受很大的重量，因此能够赢得比赛，Slavík 的胜利非常难得。在受伤后，Slavík不仅参加了预选赛，还以第三快的时间完成比赛。在赢得比赛后接受采访时，激动的 Slavík 说这是一个梦想成真的时刻：“我太激动了。由于今天的不幸，我的脚踝韧带断裂。原本我觉得在这里获得第三次胜利的可能性好像消失了。如今我已经在想明年这里的比赛。

“过程越艰难，胜利的感觉就越好好。所以今天的胜利非常棒。”

3 分钟 Tomáš Slavík夺冠表现 Get inside the action as Tomáš Slavík takes us down his run from Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023.

Slavík 在 Valparaíso 的前两次胜利分别是在 2017 年和 2018 年。去年的比赛中，他获得了第二名。这场胜利让Slavík 在进入3月4日举行的2023奥地利Red Bull Medellín Cerro Abajo 的下一场比赛之前处于领先位置。

哥伦比亚的Juanfer Vélez和巴西的Lucas Borba在赛道顶部的用时比捷克选手少，但是在中间段出现失误，导致他们最终失去了动力和速度。

10 分钟 Top 3 runs Watch Tomáš Slavík, Juanfer Velez and Lucas Borba in action as they took first, second and third respectively.

01 一条无与伦比的下坡赛赛道

2 分钟 Track guide Take a virtual tour of the notorious urban downhill track for Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023.

奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo被视为真正的城市下坡赛事，车手们必须越过屋顶，穿过一栋实际的房子，穿过狭窄的楼梯，接受困难的下坡挑战，并在狭窄的联合国教科文组织城市居民区中穿过人造障碍，最终到达中心的终点区域。

每个赛季都会对赛道进行微小的变化，以提供不同的挑战。在2023年的比赛中，设置了一个带板壁骑和进出方式的地方，让运动员在练习时需要考虑一些问题。在2023年的比赛中，一道加装的墙体攀爬障碍和其进出方式让选手们在练习时需要思考如何应对。

The crowds were back at Valparaíso for the first time since 2019 © Luis Barra/Red Bull Content Pool Tomáš Slavík on his way to winning Valparaíso for a third time © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Pedro Burns on the top part of the Valparaíso course © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Britain's Lewis Buchanan made his urban downhill debut at this race © Gary Go/Red Bull Content Pool The rewards of victory © Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

预选赛之后，26名参赛者中有16人晋级决赛。两次赢得奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo比赛并备受本地观众喜爱的东道主车手Pedro Ferreira在练习中摔倒受伤，无奈退赛。

晋级周日决赛的知名车手包括智利越野山地自行车专家Pedro Burns、2022年奥地利Red Bull Monserrate Cerro Abajo的获胜者Camilo Sánchez、英国UCI世界杯选手Phil Atwill和法国人Adrien Loren，Loren曾赢得奥地利Red Bull Monserrate Cerro Abajo比赛的冠军。

The 2023 Valparaíso podium: Juanfer Vélez, Tomáš Slavík and Lucas Borba © Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

02 赛事回顾

如果你想看决赛的所有比赛或者想要重温Red Bull Valparaíso Cerro Abajo的现场直播，可以在下面观看回放。

直播 – 英语解说 Follow urban DH riders from all over the world through the narrow streets of the Chilean town of Valparaíso.

03 奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023 比赛结果

奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2023 Finals Go to Event 1 Czech Republic Time 2m 16.815s 2 Columbia Time 2m 18.300s 3 Brazil Time 2m 18.387s 4 Columbia Time 2m 19.920s 5 Chile Time 2m 20.135s Show all results Rank Person Country Time 1 Czech Republic 2m 16.815s 2 Columbia 2m 18.300s 3 Brazil 2m 18.387s 4 Columbia 2m 19.920s 5 Chile 2m 20.135s 6 Chile 2m 22.210s 7 Brazil 2m 22.614s 8 Chile 2m 23.112s 9 Great Britain 2m 23.531s 10 Argentina 2m 23.830s 11 Chile 2m 24.158s 12 Great Britain 2m 28.144s 13 Chile 2m 31.828s 14 Chile 2m 37.291s 15 France 2m 53.143s 16 Ecuador DNF

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