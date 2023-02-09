为什么 Valparaíso 是世界上最好的城市速降赛道之一

奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 在南美洲智利举办，是全球最受喜爱的城市下坡车赛之一。

Pedro Burns 迫不及待要在 Valparaíso 大显身手，他更直言：“这很重要，因为每个人都知道这场比赛，现场感受的气氛是疯狂的。”

When it comes to urban downhill Pedro Burns takes things step-by-step © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

Valparaíso 位于智利首都西部的一个港口城市，也是联合国教科文组织世界遗产地。Valparaíso 城市下坡赛的赛道全长约 2.4 公里，终点是阿尼巴尔平托广场的海王星喷泉，被誉为城市下坡赛最艰难的赛道。

“这有点粗犷，因为你会觉得每个人都想看到摔车和流血，但考虑到选手面临的挑战，克服紧张是比赛的首要课题，”Burns 如此表示。

2 分钟 Track guide Take a virtual tour of the notorious urban downhill track for Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023.

赛道前段有很多楼梯

Burns指出，赛道从城市的制高处出发，从起点出发时，必须有很棒的冲刺加速，然后会开始进入一系列的下坡及楼梯。

骑这段的感觉如何呢？Burns认为就像是胃在翻动。

Burns认为进一步指出：“在楼梯可以做出不同的组合动作，像是跳跃…等，并直言赛道初期的楼梯段，其最大的困难在于你要骑得非常非常快，而且还得需要在楼梯上煞车，因为有很多的急转弯。”

There's tight cornering a plenty on this Valparaíso course © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

快而紧凑

Burns 接着表示：“紧接着会在楼梯上快速走直线，从一个楼梯到另一个楼梯，需要三到四次跳跃，在我看来，这是最难的部分。”

“当然，你必须完美地连接速度与跳跃的精准度，如果没有做到，那就是准备摔车吧，坏消息是，这不是个适合摔车的好地方。”

Going off line on the stairs leaves you with little margin for error © Fabio Piva/Red Bull Content Pool Each section of stairs pose different challenges © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

家是心之所在

“同时赛道会经过一间当地居民居住的房屋，我认为这一点真的很酷。”

Burns继续说道：“这条路线继续向下，然后你突然间就骑在房子的屋顶上，接着就会骑车穿过当地居民的房子，再从房子里三米高的离地距离跳回到赛道上，车手降落三米高的平台上叫做 La Casa Azul，是赛道的标志性地点。”

Ride on through the house, but don't take those stairs © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Time to leave the house – don't outstay your welcome © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

在对的地方提高速度

在城市下坡车赛脱颖而出，不是只有傻傻向前冲，而是需要一些技巧。

赛道的中后段，就是考验选手的技术和加速。Burns解释道：“在赛道要尽可能地快速冲刺，这感觉有点像 MotoGP™，高速骑车过弯，并且需要加速进行大跳跃。”

Pedal like mad when you get the chance © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

手臂和腿会开始燃烧

当进入两旁观众最多地方时，这条赛道还有很多内容考验车手。

“从广场顶部到下面的街道，还有一个很大落差。像是在2018年的赛道，有一个路段要沿着墙骑行，从墙上跳下到地面约五、六米，并且要降落在一个非常小的着陆点。”

A wallride that may look easy, but is far from it © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

赛道最末端

接下来是一条长长的街道，有很多快速转弯、跳跃。

Burns指出：“这赛道听起来很难，对吧？更进一步指出赛道的末端与开跑处的楼梯，是路线中最具技术性，如果你在此做得不完美发生失误，肯定会撞车。”

“最后的冲刺将带你穿过一个木制隧道，然后在你穿过终点线之前，还需要在成千上万的人面前安全降落。”

Jump after jump allows speed to build as the course nears its finale © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Just one more drop before the finish © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

既然你已经掌握 Burns 对赛道的解释，请透过下面观看 Tomáš Slavík 骑乘 2022 年 奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 的无人机路线。

3 分钟 无人机视角跟随 Tomáš Slavík 才华横溢的 FPV 无人机飞行员在标志性的 Red Bull Valparaíso 赛道上追逐 Tomáš Slavík。

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