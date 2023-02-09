Tomáš Slavík at the 2019 edition of Red Bull Valparaiso Cerro Abajo in Valparaiso, Chile.
© Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool
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为什么 Valparaíso 是世界上最好的城市速降赛道之一

智利登工车专家Pedro Burns向我们介绍了智利极受欢迎的城市下坡赛的赛道，以及你会爱上它的原因。
作者 Tom Ward
3 min read发布于

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Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

跟随来自世界各地的城市速降车手穿越智利瓦尔帕莱索镇的狭窄街道。

Chile

Pedro Burns

One of the most talented riders in the Chilean mountain bike scene, Pedro Burns stands out in national and international competitions.

ChileChile
奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 在南美洲智利举办，是全球最受喜爱的城市下坡车赛之一。
Pedro Burns 迫不及待要在 Valparaíso 大显身手，他更直言：“这很重要，因为每个人都知道这场比赛，现场感受的气氛是疯狂的。”
Pedro Burns pictured at Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2022 in Bogota, Colombia.

When it comes to urban downhill Pedro Burns takes things step-by-step

© Kevin Molano/Red Bull Content Pool

Valparaíso 位于智利首都西部的一个港口城市，也是联合国教科文组织世界遗产地。Valparaíso 城市下坡赛的赛道全长约 2.4 公里，终点是阿尼巴尔平托广场的海王星喷泉，被誉为城市下坡赛最艰难的赛道。
“这有点粗犷，因为你会觉得每个人都想看到摔车和流血，但考虑到选手面临的挑战，克服紧张是比赛的首要课题，”Burns 如此表示。

2 分钟

Track guide

Take a virtual tour of the notorious urban downhill track for Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023.

赛道前段有很多楼梯

Burns指出，赛道从城市的制高处出发，从起点出发时，必须有很棒的冲刺加速，然后会开始进入一系列的下坡及楼梯。
骑这段的感觉如何呢？Burns认为就像是胃在翻动。
Burns认为进一步指出：“在楼梯可以做出不同的组合动作，像是跳跃…等，并直言赛道初期的楼梯段，其最大的困难在于你要骑得非常非常快，而且还得需要在楼梯上煞车，因为有很多的急转弯。”
A MTB athlete racing at the Red Bull Valparaiso Cerro Abajo urban downhill race in Chile.

There's tight cornering a plenty on this Valparaíso course

© Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

快而紧凑

Burns 接着表示：“紧接着会在楼梯上快速走直线，从一个楼梯到另一个楼梯，需要三到四次跳跃，在我看来，这是最难的部分。”
“当然，你必须完美地连接速度与跳跃的精准度，如果没有做到，那就是准备摔车吧，坏消息是，这不是个适合摔车的好地方。”
Wyn Masters races at the 2019 edition of Red Bull Valparaiso Cerro Abajo in Valparaiso, Chile.

Going off line on the stairs leaves you with little margin for error

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Lucas Borba rides a section of stairway at the 2019 edition of Red Bull Valparaiso Cerro Abajo in Valparaiso, Chile.

Each section of stairs pose different challenges

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

家是心之所在

“同时赛道会经过一间当地居民居住的房屋，我认为这一点真的很酷。”
Burns继续说道：“这条路线继续向下，然后你突然间就骑在房子的屋顶上，接着就会骑车穿过当地居民的房子，再从房子里三米高的离地距离跳回到赛道上，车手降落三米高的平台上叫做 La Casa Azul，是赛道的标志性地点。”
Tomáš Slavík rides through the Valparaiso lighthouse at Red Bull Valparaiso Cerro Abajo in Valparaiso, Chile.

Ride on through the house, but don't take those stairs

© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Rodrigo Farias races at the 2017 edition of Red Bull Valparaiso Cerro Abajo in Valparaiso, Chile.

Time to leave the house – don't outstay your welcome

© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

在对的地方提高速度

在城市下坡车赛脱颖而出，不是只有傻傻向前冲，而是需要一些技巧。
赛道的中后段，就是考验选手的技术和加速。Burns解释道：“在赛道要尽可能地快速冲刺，这感觉有点像 MotoGP™，高速骑车过弯，并且需要加速进行大跳跃。”
Pedro Burns races at the 2022 edition of Red Bull Valparaiso Cerro Abajo in Valparaiso, Chile.

Pedal like mad when you get the chance

© Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

手臂和腿会开始燃烧

当进入两旁观众最多地方时，这条赛道还有很多内容考验车手。
“从广场顶部到下面的街道，还有一个很大落差。像是在2018年的赛道，有一个路段要沿着墙骑行，从墙上跳下到地面约五、六米，并且要降落在一个非常小的着陆点。”
Matias Nunes rides a wall during the 2018 edition of Red Bull Valparaiso Cerro Abajo in Valparaiso, Chile.

A wallride that may look easy, but is far from it

© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

赛道最末端

接下来是一条长长的街道，有很多快速转弯、跳跃。
Burns指出：“这赛道听起来很难，对吧？更进一步指出赛道的末端与开跑处的楼梯，是路线中最具技术性，如果你在此做得不完美发生失误，肯定会撞车。”
“最后的冲刺将带你穿过一个木制隧道，然后在你穿过终点线之前，还需要在成千上万的人面前安全降落。”
Pedro Ferreira races the last technical section of the 2019 Red Bull Valparaiso Cerro Abajo track in Valparaiso, Chile.

Jump after jump allows speed to build as the course nears its finale

© Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

Tomáš Slavík at the final drop at the finish of the Red Bull Valparaiso Cerro Abajo course in Valparaiso.

Just one more drop before the finish

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

既然你已经掌握 Burns 对赛道的解释，请透过下面观看 Tomáš Slavík 骑乘 2022 年 奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 的无人机路线。

3 分钟

无人机视角跟随 Tomáš Slavík

才华横溢的 FPV 无人机飞行员在标志性的 Red Bull Valparaíso 赛道上追逐 Tomáš Slavík。

英语

Tomáš Slavík
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