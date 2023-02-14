情人节：情侣一起运动更甜蜜

情侶一起運動更甜蜜 © Corbis

1.共同兴趣｜成为你的推动力

与伴侣一起锻炼可能有助于让过程变得更愉快，从而更容易保持运动的习惯，建立共同兴趣。若伴侣本来没有做运动的习惯，当然刚开始的时候会较困难，但只要一步一步去适应，在另一半身旁加以鼓励，成为对方的最强后盾，很快就会成为你运动的最佳拍档。拥有共同兴趣后，大家一起很合拍！

2.减少吵闹｜感情变得更好

有研究发现，与伴侣一起锻炼可以改善情绪并提高关系满意度。当你运动时，你的身体会释放激素，如安多酚－助你感觉良好的荷尔蒙，又可消除疼痛的感觉。因此在运动后，你跟伴侣都会感到更快乐，持续地做运动更可令快乐的效果更持久。而且快乐的人经常露出笑容，被认为更有吸引力。在锻炼时，你会更了解彼此的体力和局限性，更重要的是了解彼此的感受和需求，令大家的关系变得越来越好。

3. 欣赏对方 | 一起分享运动成果

进行双人锻炼可以帮助你实现运动目标，旁边有人为你打气可以令你加快进步。你们也能分享当中的起起落落，包括你的情绪和精神状态，一起共同经历，从中更欣赏对方。当专注于一个共同的目标，你们会一起去建立良好的行为模式去达到目标，因为你们都知道运动习惯对彼此很重要，关系也是如此。

4. 一起探索｜使关系更正面

在锻炼过程中时，跟对方开玩笑，取笑谁举得更重、跑得更快、谁做的俯卧撑更多，也是一种情侣相处的方式，有些情侣也把一起运动、开心的时间，转化为逃离工作和生活压力的一种方法。而且你们更可一起尝试及探索新的运动，例如攀石、独木舟等，尝试新的运动可以促进大脑中多巴胺的产生，这种化学物质可以增强正面积极的感觉，双方关系更紧密。

5个令你跟伴侶更甜蜜的情侣健身动作

1. 俯卧撑击掌

这个动作能训练胸部和三头肌肌肉。首先，你们面对面做俯卧撑。 女生可用膝盖支撑，男生可维持用脚趾支撑。 然后你们伸出左手击掌，再将你的手放回原处，完成一个俯卧撑后，伸出右手击掌。这样动作就完成了！

俯臥撑擊掌 © Evo Fitness

撓手深蹲

这个动作牵涉全身的肌肉，包括大腿、臂部、腹部肌肉等。首先，你们需要背对背站立， 用你的右臂挠住你伴侣的左臂，另一边也一样做法。然后开始下蹲，使大腿与地面平行，背部挺直。当动作稳定后，你们一起向顺时针方向转动。完成一圈后，转向另一个方向，重复进行。

钩手深蹲 © Shivalik Journal

3. "无影台"加三头肌撑体 (Triceps Dips)

这个动作结合了上半身和下半身的训练，靠墙坐"无影台"加三头肌撑体。首先，一个人靠墙坐"无影台"，膝盖呈90度角，大腿与地板平行。然后另一个人使用第一个人的腿作为基础做三头肌撑体。若想增加难度，可以将你的脚放离自己远一点，十分有挑战性！

「無影檯」加三頭肌撐體 © Cosmopolitan UK

4. 旋转传球 (Rotational Twist)

这个动作能训练腹内外斜肌、背肌等。首先，你需要准备一个药球(Medicine Ball)，没有药球的话，用满水的水瓶也可以。然后背对背站立并下蹲，直到大腿与地板平行。开始时，你拿着药球，转向左边，把它传给伴侣，伴侣需要转身抓住球。之后转向相反方向，将球传回去。当你完成这组动作后，可以改变方向进行。

旋轉傳球 © lifetime60day.com

5. 手推车步行 (Wheelbarrow Walk)

相信大家小时候都曾跟朋友在体育堂做过这个动作，其实这个动作能训练手臂及核心肌群。首先你需要准备做手臂平板支撑动作，确保双手与肩一样宽，伴侣则站在后方抓住你的脚踝，然后你开始用手臂及核心肌肉支撑自己向前行，距离可随意决定，每人轮流挑战。

手推車步行 © totalworkout.fitness

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