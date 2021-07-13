没有人像 Christian Maurer 这样的 Red Bull X-Alps 和他的第 7 场胜利证明了这一点

在过去的三、四届的 Red Bull X-Alps 中，参赛者、粉丝和赛事官员之间的讨论大致相同：今年有人最终要击败 Christian 'Chrigel' Maurer 吗？如果有，是谁？如果是这样，如何？

但是如果没有对第一个问题的肯定回答，你甚至不能问第二个问题。虽然一条新路线和一些新规则看起来使比赛场地更加平坦，但 Maurer 并没有被吓倒。经过一场艰苦的战斗，竞争对手比以往任何时候都更加紧追不舍，他取得了迄今为止最令人印象深刻的胜利之一，在滨湖采尔站连续三天的长途飞行一路飙升到终点。

Im Ziel wurde gefeiert. © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

在比赛的早期，竞争看起来更加激烈——事实上，Maurer在前两天处于前十名的后半部分。所有人的目光都集中在Maxime Pinot身上，他最近在类似于红牛 X-Alps 的越野飞行比赛中击败了 Chrigel。从 Gaisberg 出发，到 Wagrain 的第二个转折点，然后在 Chiemgau 继续前进，领先小组一直保持紧密的阵型。但是直到第 2 天结束，Maurer 才在比赛中取得了他的第一个领先地位，其战略举措起初让他等待，然后在当天晚些时候，他取得了领先。

在接下来的几天里，当 Maurer 进入他在因特拉肯附近的家乡时，Maxime Pinot、Patrick Von Känel 和 Benoït Outters 等参赛者都发现自己接近或处于领先地位，但这位六届冠军从未放弃。在第 6 天和第 7 天，他与Pinot并肩前行，在两次分道之前——Pinot向南，Maurer向北——显然这位瑞士飞行员做出了正确的选择，起飞了数百公里。

Simon Oberrauner took second place © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

那么究竟是什么让 Maurer 如此优秀呢？有几件事在起作用。首先——他很快。他在空中总是很快，多年来，他在地面上也变得更快。比赛当然变得更加专业，飞行员的训练计划也变得更加专业。与所有顶级运动员一样，Maurer在比赛前的几个月里花费了大量时间来训练他的腿部。

但归根结底，正是空中的战略和技巧使 Maurer 成为如此强大的飞行员。他是一名全面的飞行员，拥有令人难以置信的地面操纵技能，让他能够在极其危险的地形中起飞。他以将多次“徒步和滑翔”组合在一起而闻名——短途飞行，在那里他徒步爬上一座小山然后滑下来——以减少几分钟，加起来长达几个小时。他愿意在许多其他飞行员不会接触的强风和具有挑战性的条件下飞行。就像之前所说的，他很快——一旦他在空中，他就会始终保持比赛中每个人的最高空速。

所有这些都非常有效，在第 7 天结束时积累了 160 公里的领先优势——这是一个令人难以置信的差距，因为他在前一天早上被Pinot束缚住了。这对瑞士飞行员来说是神奇的时刻。在那之前，他的胜利并没有保证，这与之前的比赛相去甚远。但在对他的路线做了几个大胆的决定之后，很明显：主人仍然在控制之中。

Hoch über den Alpen © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

第 8 天的戏剧性只是以他完成的速度的形式出现。他必须及时在 Schmittenhöhe 完成最后一个转折点，才能滑到 Zell Am See 木筏上的仪式终点。尽管他在 100 多公里之外，在 Hohe Tauern 国家公园的南侧 - 一个严格的禁止起飞，仅限紧急着陆的区域 - 他在最后一个转折点降落，还有几个小时的空闲时间，获得了他的第七个以丰富的风格胜利。

至于他身后发生了什么？比赛还没有结束——如果你有足够的意志力参加这样的比赛，你就有完成它的意志力——即使第一名是遥不可及的。七名运动员已经退役或被砍掉了——还有 21 名运动员留在了球场上。他们要到周五上午 11 点 30 分才能到达滨湖采尔的花车，并可以说他们已经完成了比赛——他们中的每一个人都没有机会不继续尽最大努力。

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