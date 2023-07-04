Red Bull X-Alps -高度 x 距离 = 亢奋感

Red Bull X-Alps 的概念很简单——一项在尽可能快的时间内，让耐力运动员挑战完成设定距离的比赛。不过，在这场比赛中，您必须奔跑、攀爬和飞行才能抵达终点——您可以在此处实际关注整个过程的发展情况。

这不是什么古老的赛事，完成整趟距离的后勤和过程，让这场比赛对身体和精神都要求很高。它还需要接受挑战的运动员具备一套特定的技术和专业技能。你必须是滑翔翼专家，有多年的登山经验和非凡的耐力健身实力。

To compete at Red Bull X-Alps you have to have a unique set of skills © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

请继续了解更多关于比赛、比赛规则、2023 年赛事以及参加这地表上难度最大耐力赛的耐力运动员们的相关信息。

01 Red Bull X-Alps赛事的起源

已故的奥地利飞行员、奥地利Red Bull空中竞赛冠军、定点跳伞运动员、登山家和冒险家 Hannes Arch 是开发本概念的原创。在看了一部电视纪录片后，他萌生了徒步飞行比赛的想法，在这部纪录片中，德国飞行员Toni Bender以徒步并以滑翔翼穿越阿尔卑斯山，这是他在 1999 年完成的一项壮举。

2003 年，Arch 和他的好朋友 Ulrich Grill 组织了第一届的Red Bull X-Alps 比赛。从那时起，Red Bull X-Alps 每两年挑战一次全世界最艰难的冒险行动。今年的版本将是第一场比赛的 20 周年。 Grill 目前担任 Red Bull X-Alps 比赛的组织者。

The skies are always busy on the first day of an X-Alps event © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

02 比赛如何进行

Red Bull X-Alps 是一项精英冒险赛事，是对飞行技巧和身体耐力的独特考验。在为期 12 天的时间里，一群准备充分的运动员将以奔跑、远足和登上阿尔卑斯山，然后在其上方滑翔翼飞行几个小时，以达到设定的距离。在穿越阿尔卑斯山的途中，运动员们必须在比赛的每一天通过一组固定的转折点，其中一些转折点位于山脉的最高峰。

比赛的直线距离现在超过 1,000 公里，但运动员最终的成绩往往远不止于此。徒步数百公里对他们来说并不罕见。据统计，只有 20% 的运动员能完成比赛。顶尖运动员每天可以涵盖4000米的高度，步行100公里，滑翔翼150公里。

Ready, steady, go © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

03 所需设备和外部帮助

运动员需要为他们的 Red Bull X-Alps 之旅携带相当多的装备和衣服。他们背包的重量必须是可控的，但要让他们轻松地远足、跑步和攀爬。今天运动员的背包重量可能约为 8–9公斤，不含食物或水。相比之下，在 2007 年，背包的重量超过 20 公斤。每位运动员都应该在他们的背包中携带这些物品：

滑翔翼和安全带

头盔

登山杖

技术包括飞行仪器、卫星跟踪设备、电话、GoPro 或同等设备

备用衣服，包括备用鞋

食物

水

紧急信号器和身份证

每位运动员有一名官方赞助员，其工作范围包括司机、厨师、心理学家、按摩师、气象学家、比赛策略师和通讯经理。赞助员是在滑翔翼飞行后以热食和饮料迎接运动员的人，以及规划下一阶段的新计划。他们乘坐奥迪e-tron电动车前往这些地点，运动员将在休息时间在车内睡觉或休息。

X-Alps can be physically and mentally demanding © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

04 这是 2023 Red Bull X-Alps

2023 年，Red Bull X-Alps 将迎来 20 周年，本季赛事将是第 11 届。

This year's Red Bull X-Alps details © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

在 12 天的比赛中，这条路线总共覆盖 1,223 公里。比赛在奥地利开始和结束，路线以逆时针方向进行。正赛开始前三天举行传统序幕，决定正赛的开始顺序。序幕阶段的前三名运动员还可以获得夜间通行证，这使他们能够在强制休息时间之外徒步旅行。

序幕的开始和结束有一个新的地点。 6 月 8 日，滑雪胜地基茨比厄尔 - 基希贝格 (Kitzbühel - Kirchberg) 就是序幕开始地。运动员们从基希贝格镇开始他们的赛事冒险，在到达基茨比厄尔之前绕过七个转折点总共走了 58.59 公里。

正赛中，比赛首次在基茨比厄尔 - 基希贝格开始，比赛于 6 月 1 日开始， 6 月 23 日在滨湖采尔结束。 12 天的时间里，这条路线途经奥地利、德国、瑞士、法国 和义大利，运动员沿途必须通过 15 个强制性转折点。转折点和阿尔卑斯山的目的地皆为参赛者所熟知，它们曾在之前的 X-Alps 赛事中安排过，不过到 2023 年，该路线还必须在义大利多洛米蒂山脉的 Drei Zinnen 转折点进行铁索攀登任务。欢迎在此处查找路线的完整详细信息。

The route map for Red Bull X-Alps 2023 © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

05 运动员名单

如果您想参加 Red Bull X-Alps，您首先必须证明自己是一位杰出的冒险家——只有这样，您才会被邀请参加这可能是全世界最艰难的冒险比赛。

Athletes and key personnel gather at the 2023 route announcement meeting © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

今年有 32 名运动员参加，这是有史以来人数最多的参赛名单。在这个名单中，计有 29 名男性和 3 名女性。今年的名单上有记录保持者、奥运选手以及攀岩和滑翔翼领域多个国家和国际冠军。其中15 名参赛者将是首次参加 X-Alps 雄心勃勃的新秀。

2023 Red Bull X-Alps 运动员阵容：

Richard Binstead (澳洲) – 新秀

Simon Oberrauner (奥地利) – 老将

Paul Guschlbauer (奥地利) –老将

Paul Guschlbauer

Edit

Remove

Thomas Friedrich (奥地利) – 老将

Elisabeth Egger (奥地利) – 新秀

Thomas de Dorlodot (比利时) – 老将

Thomas de Dorlodot

Edit

Remove

James Elliott (加拿大) – 新秀

Junming Song (中国) –新秀

Ondrej Prochazka (捷克) – 新秀

Jordi Vilalta (西班牙) – 新秀

Maxime Pinot (法国) – 老将

Damien Lacaze (法国) – 老将

Laurie Genovese (法国) – 老将

Tim Alongi (法国) – 新秀

Tanguy Renaud Goud (法国) - 新秀

Markus Anders (德国) –老将

Maximilian Loidl (德国) – 新秀

Celine Lorenz (德国) – 新秀

Pal Takats (匈牙利) –老将

Tobias Grossrubatscher (义大利) - 老将

Aaron Durogati (义大利) – 老将

Nicola Donini (义大利) – 老将

Emoto Yuji (日本) – 新秀

Kinga Masztalerz (纽西兰) – 老将

Michal Gierlach (波兰) – 老将

Toma Coconea (罗马尼亚) – 老将

Lenart Oblak (斯洛维尼亚) – 新秀

Christian Maurer (瑞士) – 冠军

Patrick von Känel (瑞士) - 老将

Sepp Iniger (瑞士) – 新秀

Reto Reiser (瑞士) – 新秀

Logan Walters (美国) – 新秀

Tom de Dorlodot has competed in every edition of Red Bull X-Alps since 2007 © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

06 我们应该关注哪些运动员？

Christian Maurer，又名“Chrigel the Eagle”，来自瑞士，自 2009 年以来是赢得每一届比赛的好手，正如您所期望的那样，他是赢得这场 20 周年纪念比赛的绝对热门人选。

Maurer celebrating at Red Bull X-Alps again © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

在 Maurer 之后，最有经验的参赛者是Paul Guschlbauer, Tom de Dorlodot 和 Toma Coconea，他们是唯一参加过所有 Red Bull X-Alps 比赛的运动员。

在其他参赛者，Maxime Pinot、Tanguy Renaud-Goud 和 Patrick von Känel 都是值得关注的名字。这三人是最近五月份举行的 Bornes To Fly 和飞行活动的前三名。另一位表现出色的运动员是 Laurie Genovese，她获得第 15 名，是排名第一的女性。在 X-Alps 中，她希望在比赛中战胜其他两位女性，Elisabeth Egger 和 Celine Lorenz。

07 重要规章制度

所有比赛项目，无论是什么运动，都有规则与章程。 Red Bull X-Alps 也不例外，以下是比赛的重要规则：

强制休息时间：参赛者必须在比赛期间做好强制休息时间，以防止过度劳累。这规定为每天晚上 9 点到早上 6 点之间的七个小时。

每位参赛运动员都有一张夜间通行证。允许他们能忽略一次休息时间，除非他们在序幕中赢得额外的夜间通行证。夜间通行证的使用对于获得超越竞争对手的竞争优势至关重要。

运动员淘汰：第一轮休息48小时后排名最后一名的运动员淘汰出局。此后，每 48 小时将淘汰最后一名运动员。淘汰赛将于 6 月 14 日、16 日、18 日、20 日和 22 日早上 6 点执行。

2023 年将引入黄牌或红牌制度，以阻止比赛中不当的鲁莽行为。红牌将受到处罚或立即取消资格。

Athletes arrive at a turnpoint © Helge Roeske / Red Bull Content Pool Following the rules by signing in © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

08 及时跟踪

Red Bull X-Alps 的及时跟踪将使粉丝、朋友和家人更接近运动员。及时跟踪从 6 月 8 日序幕开始，到 6 月 23 日比赛的最后一天结束。

Keep up to date with your favorite athletes with live tracking © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

在比赛期间，先进的 GPS 追踪器将每秒跟踪所有运动员。这使得每位运动员的状态都可以随时在最先进的地图叠加层上及时显示。及时跟踪还提供详细的统计数据，例如速度、高度和覆盖距离。现场追踪的参观者可以从驾驶席上以3D视角体验比赛，还可以及时看到其他参赛者的飞行轨迹。

请到 这里 了解有关及时跟踪功能的更多详细讯息

2023 年比赛将于 6 月 11 日开始。经由 及时跟踪追踪所有动作与表现 ，让您及时观看运动员穿越阿尔卑斯山的惊险历程。