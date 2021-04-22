《碧血狂杀2》 新手老手必知攻略汇整 | 西部就是江湖。人在江湖，是否能得救赎

《碧血狂杀2》的舞台设定于公元1899年的美国西部，这时间点正是美国当年西部开拓、跟掏金热潮最如日中天的时期。

故事主轴是叙述亡命之徒阿瑟摩根，与他所在的帮派范特林黑帮，在黑水镇犯下世纪抢案的过程严重失手后，一路逃亡的过程、以及在西部讨生活的点点滴滴

我没玩过碧血狂杀1代，该玩《碧血狂杀2》吗？

笔者这边帮你画重点，没玩过一代没关系，你可以直接玩这片二代，因为在剧情的关联上，二代并非一代的续作，而是前传，所以各种你怕看不懂剧情的顾虑，游戏开发商Rockstar Games都帮你打理好了，放心、直接玩就对了。

而且《碧血狂杀2》虽然名称挂二代，但其实这片是这个系列作的第三片，对，是第三片。《碧血狂杀2》原名《Red Dead Redemption 2》，是Red Dead这个系列的第三部作品，而第二部就是大家都知道的碧血狂杀一代；二代故事的时间点发生在一代的十二年前，所以时代背景同样都是美国旧西部时代的末期。

这系列第一片则是《Red Dead Revolver》，不过这个作品并没有在华文地区正式发行，而且和《碧血狂杀》两部作品的剧情联系都只是彩蛋等级的点缀，没有贯通性的传承关联，所以如果你对《碧血狂杀2》有兴趣，一样是那句，放心、玩就对了。

某种程度来说，《碧血狂杀2》的故事算是整个渊源的起点，所以即便是完全没接触Red Dead这系列作品的新手，也能亲身感受这个大西部时代的热情、以及余晖。

《碧血狂杀2》的故事背景－从时代上见证旧西部时代的黄昏

《碧血狂杀2》这个作品的单机部份我们拆成三个面向来看，分别是剧情叙事、开放世界、游戏性。

故事的舞台和时间，在美国旧西部时代末期，这个时期对美国来说是一个转折点，是一个美国社会正向文明世界过渡的时间点，所以政府对于西部的各种非法情事开始正式整肃，以往各种黑帮匪类为非作歹的地下勾当，也纷纷被政府秋后算账。

《碧血狂杀2》的支线部分是透过无数栩栩如生、各自有自己情感和思考的NPC，去侧写西部末期的众生百态，以及这个时代的风俗民情、和社会脉动，每个任务各自都有自己的独特味道，玩家可以透过亲身经历这些任务支线，去拼凑出更多当代风貌。

本作支线故事中的人物有别于其他多数游戏，不是戏份结束就消失的免洗角色，各个NPC在整个支线任务结束之后，依旧会各有各的发展与自己的后续故事，他们有自己的日常和人生，他们跟你同样都属于这个世界，同样也是这个世界的一份子。

除了各支线的主要担纲人物以外，对人类NPC的各种行为和生活描写也是相当细腻，每个NPC各自有自己的每日工作细节流程、和宏观的行事历，今天你会看到这个NPC正在盖房子，一砖一瓦慢慢推砌他的新居，过些日子下次你再来这一带，他就在屋顶乘凉了。

《碧血狂杀2》的角色塑造－从点点滴滴中感受人物魅力

除了支线的点缀，主线的故事表现也是可圈可点，游戏中也有不少的重要事件，在实时运算影片上的演出上，是直接复制了大量知名电影的运镜，这些经典的分镜和运镜，以及细腻的叙事手法，让整个故事情节的渲染力相当优异，再加上游戏本身慢步调的各种游戏流程，或者说在西部的生活方式，会将玩家拖进这个世界、成为这个世界的一份子，三者相辅相成，会让玩家对游戏中角色的心情和经历更加的感同身受，也更有投入感，哪怕是你的坐骑、你的马，也是有点戏份、而且有自己的生活的，并不是能让你随CALL随到的交通工具，你长期跟它朝暮相处，久了也是会有感情。

主线的部分，是由我们玩家的出发点和角度，去体验这生活的一切。

《碧血狂杀2》的故事主轴是范德林帮领袖的左右手－阿瑟 摩根，要在抢案失手后，一边带领着帮派成员逃亡、一边在美国西部交杂使用各种合法、和非法手段，在夹缝中求生存讨生活。

虽然整个游戏流程，是由阿瑟的角度来叙事，但《碧血狂杀2》的故事展开整体来说，有很大的一部分是一部群像剧，故事不仅描述阿瑟个人在面对景物变迁的心境转变、也有很大的一部分比重放在范德林帮这个“群体”之上。

帮派就是你的家族 © Rockstar Games

除了为非作歹以外，范德林帮的成员当中，有人立志革命，也有前军人、有盗匪、有记账士、有娼妓、也有牧师，和立志成为小说家的年轻女孩等等，范德林帮就是个囊括了各方人士、五湖四海的大家庭，各自有自己的想法、与目标，当中甚至也有《碧血狂杀》一代的主角加入其中

《碧血狂杀2》的主线故事就是围绕着这些范德林帮成员展开。事实上，本作在故事的另一个重点，也正是阿瑟与范德林帮成员彼此之间的羁绊。而且整体故事发展的步调是偏缓慢的，因为范德林帮人数庞大，要十分详尽的刻划成员想法，讲得多、讲得细，那就无可避免的多少会偏慢。

但这样的慢是有道理、有原因，合情合理的慢，因为是用整个范德林帮成员的想法、选择、过去、经历、以及将会遭遇到的未来，正面描述一个帮派的兴衰、和时代的转变。

也有帮派成员会一天到晚告诉你你I have a plan，然后三番两次搞砸，而你却拿他毫无办法 © Rockstar Games

《碧血狂杀2》的游戏特质－从开放世界上体验西部时代的众生百态

除了故事以外，在开放世界的精细度上，即便到了现在2021年，《碧血狂杀2》目前依然也是数一数二的优异。模拟的气候和天空，会随着时间流逝而有着非常逼真的变化和推进，而且雪地泥地的拟真效果都非常杰出。

游戏中有巨量的环境细节、以及和玩家的互动要素，并大幅强化了前作的游戏引擎、突破很多技术上的瓶颈，例如早在2018年，连光追两个字都还没落地生根，Rockstar就大范围投入，模拟现实光照反射的PBR技术就是事迹其一。

游戏中的每个景色都是独特的，你每次上路的感受到的体验也是不尽相同，除了各种五花八门的随机事件以外，还大规模的模拟了当时北美的动物环境生态，你可以在路上遇到熊与狼之间的抢食和划分地盘，也会见到雄鹿之间为了争夺雌鹿的交配权大打出手，当成一部你可以自身加入其中的生态百科全书玩，是毫无问题的。

除了前面提到的每个NPC都有自己的人生以外，再加上你在野外常常有机会接触的动植物生态环节，即便到了2021的现在，《碧血狂杀2》对于整个开放世界的塑造和刻画，依然是独一无二的高水平表现。

《碧血狂杀2》的优秀写实－从游戏系统上感受阿瑟的左右为难、和物力维艰

我们上面提到，Rockstar在新引擎投入的仿真技术，可以很写实的模拟气候和天空，但拟真的不只是外在的地图环境，《碧血狂杀2》甚至还模拟了现实生活向的体力、清洁系统，并且和阿瑟的生存能力直接连结在一起，衣物穿着不单单只是显示的社交外观，玩家还要根据气候、当下温度，选择适合的服装，在不对的时间，作了不对的穿著打扮，这些都有可能造成是角色死亡，你得读档重新再来的其中一个原因。

《碧血狂杀2》的刁难事实－从游戏节奏上感受Rockstar的刻意为难、要你举步维艰

我们前面有提到，主线的故事展开节奏是偏慢，而且细腻的，但有别于主线故事本身的合情合理、步调慢得师出有名、理所当然，《碧血狂杀2》在系统层面上还有许多设计是蓄意要拖沓、而且相当严重的刻意要浪费玩家时间，例如剥皮的长时间动画，捡尸、拾取物品翻腰包等等动作拖泥带水而且无法跳过。

原本《碧血狂杀》一代就有的快速移动功能，到了二代也蓄意阉割成半套只能由营地出发，并且还会因为各种主线进程因素故意封锁驿站功能。同时一代有的座骑随call随到功能，到《碧血狂杀2》却被限制使用范围，你没跟马维持一定范围，那不好意思请你步轮、11号公交车，看是要去找马还是走回营地，总之就是自己想办法。以上等等诸多设计交通方面的设计，在原本《碧血狂杀》一代中都是完整，而且玩起来正常、并舒服的，而这些原本正常的设计，到了《碧血狂杀2》却不进反退，变成蓄意要在交通功能上为难，刻意找消费者麻烦拖游戏节奏。

即便你刷了什么顶尖极品满速马，什么纯血狐步都一样，对交通功能的帮助也同样是杯水车薪。如果你自己实测过最慢的田纳西马、和最快的满速马的双方差距有多大，你就会知道，田纳西马和顶速马的差距也就只是56分和58分的差别而已，慢的程度都是半斤八两。

也因为玩家被Rockstar各种花式逼迫过于冗长和刻意的拉长骑马时间，当年PS4版《碧血狂杀2》发售后甚至一度被戏称为骑马仿真器。

朝夕相处四个字绝对不夸张 © Rockstar Games

很多拖时间的设计虽然真实，但全被硬性限制成无法跳过。这些流程看一次很酷、看十次还不错，看百次好像也还勉勉强强过得去，但如果你要被逼着看成千上万次，那感受就完全不同。

《碧血狂杀2》除了故事之外，从收集物资、到维持生计、枪械保养、弹药生产、甚至是各种交通功能上，都是面面俱慢，在各种游玩体验上无所不用其极的“慢”，而且这个慢并非是真正的慢，而是以慢步调和真实感这两件事情为挡箭牌，蓄意在“拖”。

因为本作是PS4版发售日比PC版早了一年有多，开发商Rockstar为了防堵PS4实体片玩家快速打完主线而抛售二手，而刻意在游玩体验上找了首发的消费者麻烦，用各种手段拖，拖长你的游玩时间阻止你卖二手，拖出玩家同时游玩时数方便做出好看的报表等种种因素。

《碧血狂杀2》的声东击西－你以为你真的是牛仔吗？

除了以上蓄意拖时间的机制以外，狩猎系统在《碧血狂杀2》游戏发售之前，Rockstar官方也是着墨甚少，而玩家实际购入之后，才发现狩猎系统不只是游戏中你难以切割的重要核心，很难你说少碰就尽量少碰的那种，而且玩家还要被迫多次重复观看不能跳过的剥皮动画。

发售前你以为你是西部牛仔，发售后你才知道原来你大多的时间只能当西部盗猎仔，这个设计也是引来了部分消费者不满，认为Rockstar挂羊头卖狗肉。

发售前消费者以为hi点缀，但其实是游戏核心的狩猎系统 © Rockstar Games

《碧血狂杀2》的游戏－史诗级的集大成

整个游戏的单机部分从头到尾玩下来，剥皮、搜尸、骑马、把物品放到腰包，光这些琐事就保守估计至少占你游戏总时长的85%起跳，也就是你实际真正首次游玩第一轮的主线，部分最多就是15%，即便这个数字可能会因人而异，但也很难会超过20%。

也因此《碧血狂杀2》当中太多刻意要浪费玩家时间的设计与恶意，可说是史诗级的集大成水平，而这种把单机游戏当成网络游戏在拖节奏的设计方式，也让不少完整打完主线的玩家两极分化的评论。

步调慢、和硬要拖，也许两者之间部分要素有所重复，但本质上是完全不同的，每个人心中各自有一把不同的尺，如果你并非只是上网云一下、看看人家整理过的剧情影片就自以为打完，而是亲力亲为的自己完整通关整片《碧血狂杀2》故事主线，那你就能很明显的感受、并分别出在本作的诸多系统上，究竟是步调慢比较多、还是硬要拖比较多。

《碧血狂杀2》的叙事核心－这不是你的故事，这是阿瑟的人生

《碧血狂杀2》单机模式在游戏性上的另一个关键，在于本作的两大卖点“动人的主线故事”和“开放世界的自由度”两者彼此之间是互斥的，玩家对主角阿瑟的养成和善恶荣誉值的经营，除了几句无关痛痒的台词差别以外，完全无法改动任何主在线的关键剧情。

你想当好人？不好意思，即便你在自由时间多想当好人，主线故事就是要你为非作歹，一日匪徒终生匪类，时间到了你还是要被通缉追杀。

既然当好人不行，那从头到尾都当坏人总可以了吧？抱歉，还是不行。

故事主在线要你救人你就是得救人，即便你想对某些人做些坏坏的事，你会发现那些人就跟开了无敌金手指一样；其他知名开放世界游戏还会敬告你的祖先没做过这样的事，以此提示你这个行为不靠谱，但《碧血狂杀2》没在跟你演的，直接锁血锁起来，你想当好人？没门，你想当坏人？也不行。

在游戏的自由度层面上，有个已经定案的剧情发展方向其实不是坏事；在开放世界中限制玩家的行动，也是有助于集中开发资源在刀口上，只要有个合理的理由可以说服玩家都好说。但《碧血狂杀2》没在跟你演的，没打算给你任何理由，连说“不行”都不想说，总之Rockstar觉得不行，那就是不行。

《碧血狂杀2》的剧情相当优异，可圈可点；《碧血狂杀2》的开放沙盒世界也是相当独树一格。两方都是《碧血狂杀2》的特色，也是杰出优秀的亮点，但两者在整合的部分是非常粗糙、并且冲突的。

而且开放世界不等同于自由度高，实务上你的抢劫行动并非是你和执法人员的公平对决；不管你的伪装再高竿、不管你的行动隐密、即便目击者你也确实歼灭没给逃脱，但只要你抢劫、或是你攻击执法人员，之后不管你的变装再完美都会直接被执法人员攻击。

没有什么先识破再攻击这种事情，因为你的任何伪装都是无用武之地，而且执法人员和其他的村民NPC不同，没有自己的行事历和固定生成地点、当然也没有所谓的固定巡逻路线，因为执法人员是直接在玩家附近随机产生。也由于这个不公平的生成机制，让玩家的伪装系统和悬赏机制存在意义直接跌进谷底。

人在江湖，身不由己Rockstar说一，你就不能说二 © Rockstar Games

剧情上逼迫你当坏人、与不讲道理的执法人员生成机制，这两者相加起来，说穿就是很直接粗暴的硬要增加你读档的机率，也再更雪上加霜、更加强化前面我们提到的硬要拖慢玩家游戏步调这件事情。整个《碧血狂杀2》其实大多时间，就是要玩家硬吞下去各种妨碍玩家角色成长的手段，以阻止你卖二手片。

而且即便你真的逆流而上、排除万难，终于让阿瑟得以扬眉吐气在能力与装备上获得成长，但你越是亲自玩到后面、你越会发现，无论你想经营阿瑟的能力，或是认真提升你的营地，最后你都会发现是徒劳无功，你的努力无法改变任何事情。

在这个精致的世界，你无法有着太多发挥，也没有太多自由度可言，你只能依Rockstar硬性规定你的方式，缓慢的、而且自由度欠佳的，照开发商的想法玩这个游戏；你的自由只有在盗猎的时候可以去跟那些野生动物大小声。

因此虽然本作有着精致的开放世界、但《碧血狂杀2》其实本质是线性的看影片游戏，制作公司让你在游戏中过程的点点滴滴，经历的各式各样人际关系，最大用意都只是为了增加你看影片的投入感，而你完全无法对故事主线做出任何根本性的主导、改变、或走向不同的结局。

因为这不是你的故事、这不是消费者的故事。

这是阿瑟的人生，这是一个阿瑟结局已经被剧本写定的人生。

《碧血狂杀2》的旅程主题－这是一个寻求救赎的故事

本作原名《Red Dead Redemption 2》，当中的Redemption指的是救赎，这是为恶大半辈子的阿瑟，支付了他的下半生慢慢在探询的事物，也是本作主题之一，这个探询的过程、转变、以及结果，都是很细腻，并且动人心弦的。

但你要感受到动人的前提，是你必须先投资数十到上百小时的现实人生，数度重复那些繁琐的过程。

《碧血狂杀2》本作在故事上的出色也是铁一般的事实，有亲自体验的人很难不为之动容，完成度之高甚至达到了拿下2018年The Game Award最佳叙事大奖的水平，足以证明其故事性的杰出和优越；开放世界当中许多拟真、而且写实的环境模拟，即便放到2021年的现在来看，依然也是许多大作只能望其项背的水平。

而本作在游戏机制上蓄意搞人拖时间的程度也是前无古人，你很难在一款单机游戏中，同时见到这么多如此刻意要找你麻烦拖时间的要素。《碧血狂杀2》就是这么一款同时结合了史诗级优缺点于一身的争议性大作。

同样是那句话，每个人心中各有一把尺，那这份感动，值不值得上百小时的投资，值不值得你消费自己的情绪、和耐心，进场亲自体验，这一切都要看你自己的选择。

对了，前面有说过《碧血狂杀2》是《碧血狂杀》一代的前传，也就是有很多关键角色的真正结局，你在本作中是无法亲眼看到的。如果你还想亲身见证他们的末路、了解他们的归所，你还得回头补过《碧血狂杀》一代，去探寻另一个人的救赎、另一个人的Red Dead Redemption。

傳承 © Rockstar Games

如果看到这边你确定你要进坑《碧血狂杀2》，或是你人已经在坑里了，接下来的这些攻略知识，你越早知道，就对你的救赎之旅越有帮助。

《碧血狂杀2》新手到老手都必知的重点攻略－快速提升能力

要提升前期能力值不难，只要及早多做对应的动作就可以累积隐藏经验值，经验值足够就加血、加体力、加死亡之眼，这边就列举几个从初期到破关都会用到的动作。

生命值提升方法

划船一百米

弓箭或投掷武器攻击

弓箭或投掷武器击杀

近战击倒或击杀

匿踪击倒或击杀

成功钓到鱼，尺寸越大经验越多

狩猎时利落击杀

体力值提升方法

喝海盗兰姆酒

游泳15秒以上

以HP25以下的状态，在战斗中获胜

冲刺一百米，这个通常可以跟狩猎一起

死亡之眼提升方法

喝缬草根

制作物品、或烹煮食物

完成营地杂物

找到收藏品

盲射击杀

动物剥皮

五十米外爆头

顺便一提，每天中午营地会重置肉汤，吃完肉汤可以补满耐力和血核心，这在初期相当有帮助。

《碧血狂杀2》新手到老手都必知的重点攻略－高机率取得完美毛皮教学

我们前面提到，狩猎系统是《碧血狂杀2》的重要核心，也就是不管你是不是打算走马看花直冲剧情结局，狩猎系统都是你早晚要面对的，那既然早晚都要面对，这边也帮你准备好了最快上手大补帖，让你早早刷满完美皮革，节省你保贵的下班时间。

步骤如下：

找出三星动物，接着按R1研究，如果你还不懂得怎么把握适当距离，也满推荐直接用望远镜观察研究 按下R1，会显示信息，信息会说明有哪些武器需要升级 如果信息说明的武器升级，你还没有准备好，那先回去准备 如果你已经准备好对应的武器和升级，那就拿出信息说明要求的武器 按下R3启动死亡之眼，动物身上显示红色的部分就是弱点，如果用说明信息建议的武器打中三星动物弱点，恭喜你！必出完美毛皮 出了完美毛皮还没结束，过去回收的时候记的小心不要让马踩踏到你的猎物

《碧血狂杀2》新手到老手都必知的重点攻略－狩猎重点须知汇整

当你开始熟悉完美皮革的取得流程后，那你只需要再懂一点就换你出师了

野牛皮和麋鹿皮分类都是大皮，需要额外绑成一捆扛起来，所以出门打猎时建议这两只动物分开猎取，等回到营地缴纳素材之后再出门去解决下一只 毒箭是前期在黑市就可以取得的狩猎神器，死亡之眼的手动标记功能并非一开始就解锁，而毒箭在猎场中，前期就可以跟死亡之眼高度互补，如果你发现这个三星动物你的死亡之眼难以标到头，那毒箭直接下去就对了，只要这个动物跑速没有特别高，不会磨损尸体，那毒箭下去之后几乎都是完美毛皮，而且毒箭可以回收，所以折损消耗非常低，一本万利 浣熊、松鼠、兔子，这种小动物分布很广，不用刻意拨时间去猎取，你在蹲其他动物的时候如果刚好看到有三星的小动物再顺手收集就好 这游戏有很多传说动物，中期开始你会有机会遇到传说雄鹿，如果遇到传说鹿记得优先处理，传说雄鹿的素材可以用来制作提升狩猎战利品质量的装饰品，这是后期狩猎标配神器 不管你是不是新手，都建议到了猎场，开始准备打猎之前要先存个档，先存盘有几个好处：

有时你整区清空也不见三星动物，先存盘能以防万一方便读档继续刷

游戏初期中，猎场的隐藏风险层出不穷，偶尔天外飞来横祸会让你辛苦成果全泡汤，提早存盘再读个档，马上又是一条好汉

《碧血狂杀2》新手到老手都必知的重点攻略－当你狩猎时遇到肉食动物

初期猎场当中的隐藏风险首推肉食动物，不过即便在初期遇到食物链顶端肉食动物什么熊、山狮、美洲狮，也都不用慌，拿出你火力最大的武器收掉牠就对了，补血烟草弹药之类的耗材不用省，初期能下去的全部下去，死亡之眼全部送它。

这些肉食动物之所以会是食物链顶端，都是有牠们的爆发力和和攻击力的优势，你一个犹豫，就会直接败北。

你果断的拿出所有家当招呼牠再反杀，这样只有一个缺点，就是毛皮等级“可””会下降，但这个代价绝对好过你直接被秒杀，然后读档白做工，而且时间就是金钱，你速杀掉这个威胁之后省下的时间、和取得的获利，绝对高过所支付的时间成本、耗材成本、还有可能会翻车的风险成本，而且你运气好的话搞不好还不掉毛皮等级。

而且收掉它之后你近期在这边打猎的风险又少了一个，看到肉食动物就是多清多赚，等你之后翅膀硬了还可以再回来找牠们讨高级毛皮来好好算账。

《碧血狂杀2》新手到老手都必知的重点攻略－生活小常识大补帖

这边的生活小常识比较零散，但同样都是西部生活须知，越早知道对你帮助越多，我们直接整理在一起。