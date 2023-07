Red Bull BC ONE 2023 中国总决赛落幕 Crit和Small夺冠

鏖战数月,层层选拔。24位选手代表Breaking顶尖水准集结上海,会师Red Bull BC ONE中国赛区总决赛。最终,B-Boy Crit与B-Gril Small成功问鼎2023 Red Bull BC ONE 中国赛区年度总冠军!这也意味着,他们将代表中国站上Red Bull BC ONE Last Chance Cypher的舞台。