Breaking
Red Bull BC ONE 2023 中国总决赛落幕 Crit和Small夺冠
鏖战数月，层层选拔。24位选手代表Breaking顶尖水准集结上海，会师Red Bull BC ONE中国赛区总决赛。最终，B-Boy Crit与B-Gril Small成功问鼎2023 Red Bull BC ONE 中国赛区年度总冠军！这也意味着，他们将代表中国站上Red Bull BC ONE Last Chance Cypher的舞台。
Crit 小宇——夺冠之路，贵在积累
来自东北辽宁的小宇从10岁起开始练习，已与Breaking携手走过17年。
从接触breaking开始，一直在积累经验。每个动作，都需要日夜打磨练习。Breaking给予我许多正能量，让我打开自己，完成从宅男到舞者的蜕变。
沉浸感受音乐，与节奏融为一体。
花式地板炫技，无惧各类battle。
Small—— 热爱为始，终能圆梦
来自吉林长春的Small是B-gril也是音乐老师。可谓真·斜杠舞者。
Breaking早已融入我的生活，变成了一种不可缺少的习惯。在坚持breaking的道路上，除了自己，更想感谢我的师傅B-boy Ntwo。 他一路上始终带着我，与我并进。我也想将他的这份热爱继续传递下去。
招式连贯流畅，绝不拖泥带水。
刚柔并济，舞台表现力MAX。
决赛落幕，再揭新章——奥地利Red Bull 助力每位舞者热爱不停
10月，Crit将携手Small代表中国参加Red Bull BC ONE全球 Last Chance Cypher。征战巴黎，披星而舞，期待 他们凯旋！
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