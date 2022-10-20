奥地利Red Bull的独家专访EDG

1、如果你不做职业电竞选手，或者不打电竞的时候，你会尝试其他什么吗？

EDG.Flandre： 不做职业选手就找个厂子上班呗（笑）。

EDG.Meiko： 平时有的时候会尝试乒乓球，我们的基地就有一张乒乓球桌，有时候会玩。如果不打电竞，会想到处旅游，做旅行家吧。做自己的玩家，就是做自己想做的事情。

EDG.Scout： 今天奥地利Red Bull让我尝试了滑板，今后如果有时间有机会还会再尝试的。

EDG.Jiejie： 上学的时候喜欢打篮球。除了电竞还喜欢的事情就是睡觉了。不打电竞的话，想象不出会做什么，但是不擅长的领域也可以去尝试。

EDG.Viper： 我还是最喜欢电竞，别的运动没有怎么接触过。

2、对于即将到来的英雄联盟S12，感觉如何？

EDG.Flandre： 今年想着要打更好一点。因为今年是3号种子，去年是1号种子，但其实只要是比赛都要尽全力打。

EDG.Jiejie： 去年是第一次，我相信今年会更从容一点。

EDG.Viper： 其实我没什么压力。我非常想和强队交手，想和韩国队、欧洲队比拼。

EDG.Meiko： 今年和去年心情没什么不一样。只是去不一样的城市而已。

EDG.Scout： 今年和去年没什么不一样，希望好好发挥。

3、很多粉丝因为EDG而想加入到职业选手的行业中，对此你有什么话想对他们说？

EDG.Meiko： 如果大家想做职业选手，就保持初心。

4、对于支持EDG的粉丝，你有什么想说的？

EDG.Viper： 非常感谢大家。每次我们打比赛都会有粉丝跑来说：“加油！”听了真的很开心。

EDG.Scout： 谢谢大家一直支持我们。

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！