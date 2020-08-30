2020年8月29日，奥地利红牛Red Bull Half Court国际三人街头篮球赛中国赛在上海洛克公园漕河泾馆拉开序幕。

潺潺阴雨没能熄灭上海的热情，12支队伍在Half Court激烈的抢分规则下展开角逐。酣战半日后，“上实龙创”队获得本场比赛的冠军，将与另外三支得分最高的队伍代表上海赛区参加将于9月26日举行的全国总决赛。

2020 Red Bull Half Court上海站 © 2020 Red Bull Half Court

Red Bull Half Court使用经典的三对三比赛限时抢分规则，三分线内进球记1分、线外进球记2分，在10分钟内率先砍下21分的一方获胜并取得积分，而每轮进攻时间仅有12秒，比常规的篮球比赛节奏更快、更具趣味性。此外，比赛还拥有独特的“Own the Court”规则：在各轮小组赛中累计得分最多的球队，将获得额外的奖励积分，计入小组积分中。一切只为得分，鼓励全力进攻，在球场上展现奥地利红牛勇敢无畏的精神。

2020 Red Bull Half Courts上海站 © 2020 Red Bull Half Court

激烈酣战 精彩对决

所有参赛队伍在这样的规则下都搏上一切，专业队稳定发挥，民间队更是突破极限。由方良超带领的“Influence队”成为小组赛中首支砍下22分的队伍，获得压倒性胜利；而年龄、身高都处于劣势的“怪物麦克”队面对对手近两米高的铜墙铁壁，仍能灵巧突破上篮，博得满堂彩；“上实龙创”则表现出稳定的场上统治力，冷振铎等球员表现出了扎实的基本功，和流畅默契的配合；为了争夺最后一个上海四强名额，“Influence”队和“不太会玩”队在最后一场四分之一决赛中势均力敌，十分焦灼，连续数轮进攻都被彼此化解，吸引了全场的瞩目。

R2P © R2P 01 / 08

不出意外地，实力强劲、人气爆棚的“上实龙创”、“R2P”、“G2K”、“Influence”四支队伍在快节奏的激烈酣战中锁定上海站四强。半决赛中，已经有了一定体力消耗的各队开始调整策略，三分球频频出手，以求迅速积累比分优势。张智扬带领的“R2P”队凭借强大的内线组合向对手施压；由赵园晨带队的“G2K”也不甘示弱，展示了新生代街球手的凌厉杀气，这两队虽在半决赛惜败，但也都让对手赢得并不轻松。

2020 Red Bull Half Court © 2020 Red Bull Half Court

决赛由“上实龙创”队对阵“Influence”队。“上实龙创”队将统治力延续到决赛中，作为冠军当之无愧；而“Influence队”面对强敌仍拼至最后一刻，用无畏的拼搏带来了一场精彩的对决。赛后，“上实龙创”队获得由赛事合作伙伴PUMA彪马、TISSOT天梭以及McDavid迈克达威专业运动护具提供的优胜奖品。

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关于Red Bull Half Court

作为街球比赛中的后起之秀，Red Bull Half Court在2014年始创于美国，曾用名为Red Bull Reign，旨在“用最简单的规则统治球场”；从2017年起，比赛走向全球，在世界各处的街球胜地举办地区选拔赛并选送代表队参加全球总决赛，让街球手们走出自己的街区，创造了一个全球街球文化交流的舞台。在2019年的比赛中，全球16个赛区共有650支队伍、2500多名球手参与了角逐。2020年Red Bull Half Court计划于全球十余个国家和地区进行区域选拔赛，让备受疫情封锁的街球爱好者们重返赛场，比赛得到全球合作伙伴百年优质篮球制造者斯伯丁SPALDING和专业运动护具迈克达威McDavid的支持，中国区赛事特别得到了PUMA彪马、TISSOT天梭以及洛克公园的支持。

在未来的三周，奥地利红牛将于成都、北京、广州展开另外三轮Red Bull Half Court城市选拔赛。每个城市的前四名队伍将会师9月26日的全国总决赛，届时的全国冠军队将代表中国参加计划于土耳其首都伊斯坦布尔举行的全球总决赛。

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奥地利红牛 (Red Bull Energy Drink)

奥地利红牛Red Bull公司由迪特里希·马特希茨（Dietrich Mateschitz）于1984年在奥地利创办。自1987年以来，已在全球171个国家和地区售出约750多亿罐100%使用阿尔卑斯山水的Red Bull劲能饮料，备受多场景消费者的喜爱。奥地利红牛的品牌格言是为梦想插上翅膀，助身心超越极限，开创了极限运动营销的先河，凭借在F1赛车、足球、电竞、高空跳伞、山地车速降、越野摩托等项目的深耕，以及麾下众多极限运动界的顶尖运动员，享誉全球。

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