奥地利Red Bull噶扑滑板挑战赛上海冠军——白菜

奥地利Red Bull噶扑滑板挑战赛 © redbull-mind-the-gap-shanghai

在一众高手对决中，来自四川的白菜获得了首届上海区赛事的冠军。赛后，白菜接受了奥地利Red Bull的独家专访。让我们来了解一下他与滑板之间的故事。

选手： 白菜 首届奥地利Red Bull噶扑滑板挑战赛上海冠军

来自： 四川

年龄： 24岁

板龄： 6年多

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1. 你还记得第一次接触滑板的情景吗？

白菜：第一次接触滑板应该是16年左右吧，但时当时没有滑下去，因为觉得太难了！后来到快17年的时候才开始下定决心，在学校社团里开始学习滑板。

2. 你从滑板中学到了什么呢？滑板对你有什么改变吗？

白菜：我从滑板中学到如何更加坚定的做自己，学会不放弃。滑板对我的改变很多，包括平时的穿搭、做人做事。这其中最主要的，是滑板给我带来了很多很珍贵的朋友。

3. 滑板这项运动对你来说代表了什么？

白菜：代表着我的生活，我去哪里都会带着滑板。

4. 你平时在哪里练习滑板？是自己练，还是和朋友们一起练习？

白菜：我在上海的时候平时没事我就会去徐汇滨江玩，一个人也玩，但更多的是和朋友们一起。

5. 周六的比赛觉得好玩吗？有没有什么印象特别深刻的瞬间？

白菜：周六比赛很好玩！大家在一起的这种氛围很不错。印象最深刻的嘛，就是主持人说第一名是我的时候。我惊呆了。

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6. 觉得自己周六的发挥怎么样？

白菜：我觉得我发挥得很一般。因为我看到大家都很厉害。再加上平时我根本就不怎么玩抛台，所以这次能得第一，我只能说我运气好。

7. 国内的滑板氛围怎么样？

白菜：国内的滑板氛围一直都是不温不火的一个状态，没有国外的那种躁劲儿，但是已经很不错了。现在的滑手也越来越厉害了。

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8. 对于目前想学习滑板或者正在学习滑板的新人，你有什么建议和忠告吗？

白菜：不要放弃，说不定下一个就成了。还有就是，滑板不要带有情绪。

9. 在滑板这块，你今后的目标是什么？

白菜：拿工资。因为我喜欢滑板，所以我不想从事其他工作，我想靠滑板赚钱。

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